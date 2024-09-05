https://ria.ru/20240905/dokumenty-1758764486.html

Что нужно сделать при рождении ребенка: как оформить документы и льготы

Документы для новорожденного: оформление, какие нужны для ребенка в 2024

Что нужно сделать при рождении ребенка: как оформить документы и льготы

Новорожденный ребенок — тоже гражданин, у которого должны быть свои документы для получения различных госуслуг и пособий. О том, как оформить свидетельство о... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:51

2024-09-05T12:51

2024-09-05T12:51

общество

семья

дети

льготы

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новорожденный ребенок — тоже гражданин, у которого должны быть свои документы для получения различных госуслуг и пособий. О том, как оформить свидетельство о рождении, медицинский полис и СНИЛС малышу в 2024 году и в какие сроки это нужно сделать — в материале РИА Новости.Документы для новорожденногоПосле появления маленького ребенка в семье у родителей много хлопот. Среди них — оформление документов.У новорожденного, так же как и у любого другого человека, должен быть пакет документов, который делится на две группы:Эти бумаги нужны для того, чтобы, в частности, можно было получить полагающиеся выплаты на ребенка и прикрепиться к поликлинике.ОбязательныеСобрать пакет обязательных документов важно сразу после рождения, потому как иначе будет невозможно получить другие, которые понадобятся впоследствии.Удобно и быстро получить весь пакет в роддоме, но такая услуга есть не во всех регионах России. Например, молодые мамы Москвы и Подмосковья могут оформить основные документы на малыша и встать в очередь на детский сад еще до выписки домой.Документы из роддомаК документам из роддома относятся обменная карта и родовой сертификат, которые оформляются еще до рождения ребенка.В обменной карте отражается важная информация о беременной, течении родов и послеродовом периоде. Кроме того, там есть отдельный лист со сведениями о новорожденном (рост и вес малыша при рождении, данные о состоянии его здоровья, а также о вскармливании и вакцинации).Обменную карту заводит врач еще до рождения малыша в том учреждении, где женщина стоит на учете по беременности. Документ сопровождает ее во время и после родов. Как только ребенок родился, карту отдают в ту поликлинику, к которой он будет прикреплен.Что касается родового сертификата, он предназначен для выплат медикам, оказывающим медпомощь до, во время родов и в течение первого года жизни ребенка по программе ОМС. Маме и малышу он дает право на получение медицинских услуг (например, на проведение родов или наблюдение ребенка в поликлинике). С 2021 года он выдается только в электронном виде.С вышеперечисленными документами будущая мама должна приехать в роддом. Следующие бумаги оформляются непосредственно после рождения малыша.Свидетельство о рожденииСамый важный документ появившегося на свет человека — это свидетельство о рождении. Но сначала в роддоме выдается справка о рождении ребенка с указанием пола, даты рождения, населенного пункта, региона, сведений о матери и роддоме.Только после получения такой справки любой из родителей может отправляться в ЗАГС за оформлением свидетельства. Сделать это необходимо в течение первого месяца жизни малыша. При себе нужно иметь:Такой срок установлен законом, однако санкции за его несоблюдение не предусмотрены.“Также возможна двойная фамилия — от отца и матери в любой последовательности. Для детей, у которых общие мать и отец, нельзя менять порядок написания двойной фамилии. Двойная фамилия ребёнка может состоять максимум из двух слов, написанных через дефис”, - отмечает к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.Оформление через “Госуслуги”Заявление на оформление свидетельства можно подать онлайн через портал “Госуслуги”. Для этого нужно предоставить тот же пакет документов, что и при очном посещении ЗАГСа. При этом россияне могут выбрать определенные дату и время для личного визита.На этом этапе нужно определиться с именем ребенка. Что касается фамилии, если у родителей она одинаковая, то данные указываются по умолчанию, если же разные — то можно выбрать любую из двух.Регистрация по месту жительства по форме № 8После получения свидетельства о рождении можно оформлять другие документы, один из которых — свидетельство о регистрации по месту жительства родителей. Другими словами, необходимо прописать ребенка в том месте, где проживают мама или папа. Это закреплено в статье 20Гражданского кодекса РФ. В том случае, если родители новорожденного гражданина прописаны по разным адресам, то ребенок может быть зарегистрирован по любому из них, на выбор.По закону гражданин РФ “обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства” обратиться за оформлением соответствующей прописки. Точных сроков, когда именно новорожденный должен быть зарегистрирован по месту жительства, не предусмотрено, однако данный вопрос также рекомендуется решить в течение 7 дней после того, как на руках окажется свидетельство о рождении. Если этого не сделать, то положен штраф до 5 000 рублей.Оформить документ можно очно в МФЦ или же на сайте “Госуслуги”. Для этого потребуется:“Оригинал регистрации можно получить через 10 дней после оформления”, - говорит педиатр, иммунолог-трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета “Синергия” Айшат Идармачева.“Детям до 14 лет свидетельство о регистрации по месту жительства выдают в виде отдельного документа. Штамп в свидетельство о рождении и в паспорта родителей при этом не ставят”, - также поясняет Оксана Васильева.СНИЛСПолучение выплат (пособий и различных льгот) на ребенка невозможно без наличия СНИЛСа. Этот документ оформляется в МФЦ или Социальном фонде Российской Федерации автоматически после регистрации рождения ребенка на основе информации, полученной из ЗАГСа. Узнать номер страхового лицевого счета можно в личном кабинете родителя на портале госуслуг, если тот зарегистрирован на сайте. Если же нет, то получить данные можно, обратившись в учреждение.Полис ОМСДля получения бесплатных медицинских услуг у новорожденного должен быть полис ОМС, который можно оформить в МФЦ или страховой компании (с выбором помогает определиться участковый врач-педиатр). Чтобы получить документ, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, а также СНИЛС (если есть). “Полис ОМС можно оформить через 3 дня после получения свидетельства о рождении”, - отмечает Айшат ИдармачеваТакже у россиян появилась возможность оформить электронный полис ОМС как для себя, так и ребенку, при помощи портала госуслуг.Новорожденный может получать необходимую медпомощь и по полису матери (либо иного законного представителя), но лишь в течение 30 дней после получения свидетельства о рождении.НеобязательныеПод необязательными документами понимаются такие бумаги, которые оформляют по желанию, поскольку они могут понадобиться в будущем. К ним относятся запись о ребенке в паспортах родителей, отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении, ИНН и заграничный паспорт.Запись о ребенке в паспортах родителейОтсутствие записи о детях в паспорте родителей никак не преследуется законом, но, тем не менее, она нужна в таких случаях:Отметка содержит ФИО ребенка, пол, дату рождения и день внесения информации. Каждая запись заверяется отдельной печатью.Чтобы получить отметку, нужно лично обратиться в МФЦ или подразделение МВД.Отметка о гражданствеЛюбой ребенок, который родился у родителей-россиян, автоматически получает гражданство РФ. Для этого необходимо поставить соответствующий штамп на свидетельстве о рождении ребенка. Обычно он необходим по следующим причинам:Если кто-то из родителей не является гражданином РФ, такая отметка ставится в обязательном порядке. Есть и другие случаи, когда соответствующий штамп необходим (например, если ребенок родился в другой стране).ИННИНН — идентификационный номер гражданина в налоговой системе, который не обязателен для ребенка. Он не нужен для поступления в детсад или школу, однако может понадобиться в трех случаях:Для оформления ИНН нужно обратиться очно в налоговую или же подать заявление на сайте ФНС либо через МФЦ. Чтобы получить услугу, понадобятся:Заграничный паспортЗагранпаспорт — документ, который позволяет выезжать за пределы РФ. Он может понадобиться в том случае, если родители решили посетить другую страну с паспортами нового образца и взять сына или дочь с собой. Если же у мамы или папы документы старого образца, то в одном из них можно сделать запись о ребенке с фото и заверить данные печатью.В том случае, если все же ребенку нужен загранпаспорт, то одному из родителей необходимо обратиться в УМВД или оставить заявку на сайте “Госуслуги” (форма для заявления доступна, если выполнен вход в личный кабинет). Для получения услуги понадобятся:С 1 июля 2024 года размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца повысится, на ребенка до 14 лет он будет составлять 3 000 рублей вместо 2 500. Стоимость паспорта старого образца не изменится и останется равна 1 000 рублей.Прикрепление к поликлиникеОбычно уже на этапе выписки из роддома малыш автоматически прикрепляется к поликлинике на основе информации об адресе проживания ребенка (по прописке или фактическому пребыванию), которую предоставила мама в медучреждении. Это сделано для того, чтобы поликлиника могла осуществлять патронаж новорожденного (посещение на дому в первый месяц его жизни) без необходимости появляться родителям в поликлинике. По прошествии месяца мама или папа вместе с ребенком уже могут обращаться в медучреждение и предоставить пакет документов для окончательного прикрепления:Прикрепиться к поликлинике можно также через сайт “Госуслуги”, предоставив те же самые документы, что были перечислены выше, только с уже оформленным заявлением (форму для заполнения можно скачать на сайте).Очередь в детский садСамый удобный и быстрый способ поставить ребенка в очередь на детский сад — воспользоваться порталом “Госуслуги”. Для записи в детский сад понадобится:После этого в личный кабинет на “Госуслугах” придет уведомление о постановке на учет в местном управлении образования и ребенок будет числиться в очереди под индивидуальным номером. Эти цифры помогут отследить позицию в “листе ожидания” и проверить статус оказания услуги на сайте.Оформление пособий и льгот“Государством предусмотрены выплаты и пособия, которые вправе получить родители после рождения ребенка. Конкретные меры поддержки зависят от того, какой по счету родился ребенок и работала ли мама до родов или нет”, — поясняет Ольга Бородина, юрист в сфере прав родителей и детей, блогер.По словам эксперта, к ним относятся:Единовременное пособие при рождении ребенка. На него имеет право один из родителей, пособие выплачивается на любого по счету ребенка. Для трудоустроенных выплаты производятся по месту работы, если же оба безработные, то необходимо обращаться в территориальное отделение Социального фонда России. До 1 февраля 2024 года сумма пособия составляла 22 909руб., с 1 февраля его проиндексируют. Чтобы его получить через работодателя, понадобится заявление на имя руководителя, паспорт и его копия, свидетельство о рождении и его копия, справка с места работы второго родителя, что тот не получал выплату. При обращении в Соцфонд заполняется заявление и предоставляется пакет документов вместе с трудовыми книжками, где есть записи об увольнении.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. Это ежемесячное пособие положено всем женщинам, независимо от того, состоят они в трудовых отношениях или нет. Выплаты положены родителю или опекуну, который осуществляет фактический уход за ребенком. Чтобы их получить, нужно действовать по такому же принципу, как при единовременном пособии — обращаться либо к работодателю, либо в соцзащиту. Минимальный размер пособия в месяц в 2024 году — 7 696 рублей. Максимальный установлен в размере 49 123 рубля.Если родитель трудоустроен, то ему положено 40 процентов от его среднего заработка за два предыдущих года.Пособие по беременности и родам. На него имеют право официально трудоустроенные женщины. Работающие без оформления или безработные его не получат. Исключение по закону может быть сделано лишь в нескольких случаях, например, если женщина лишилась работы после ликвидации организации.Пособие выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей —110) календарных дней после родов. В 2024 году максимальный его размер при декретном отпуске в 140 дней равен 565 562 рубля.Обращаться за пособием необходимо к работодателю с больничным листом после 30-й недели беременности.Материнский капитал. Материнский капитал положен женщине на первенца (если он появился на свет начиная с 1 января 2020 года) и при рождении второго ребенка. Необходимое условие — гражданство РФ у матери и ребенка. При этом гражданство отца значения не имеет. Размер маткапитала в 2024 году:С 1 января 2022 года сумма материнского капитала индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции, размер пересматривается 1 февраля каждого года.В отдельных случаях на материнский капитал могут претендовать и отцы, например, если мать ребенка умерла либо была лишена родительских прав.Ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка. Выплачивается до исполнения ребенку трех лет. Положена только на первого и второго ребенка, на третьего и последующих детей не предусмотрена. Для ее получения необходимо, чтобы размер среднедушевого дохода семьи не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте Федерации. На первого ребенка выплата идет из бюджета, на второго — из федерального маткапитала.Региональный материнский (семейный) капитал. Есть практически во всех субъектах Федерации. В большинстве из них выплачивается в связи с рождением третьего ребенка, в некоторых — второго. Право на получение регионального маткапитала никак не связано с оформлением федерального сертификата.450 тысяч на погашение ипотеки. Многодетные семьи имеют право на получение суммы до 450 000 руб. на погашение ипотеки. Получить выплату можно, если мать или отец имеет гражданство РФ, при следующих условиях:Если у семьи нет действующей ипотеки, то заключить кредитный договор и получить меру поддержки можно до 1 июля 2024 года. На руки сумма не выдается, только на погашение ипотеки.Региональные пособия и выплаты. Регионами могут быть предусмотрены дополнительные выплаты при рождении детей.“Также предусмотрена единовременная компенсация при рождении одновременно трёх и более детей. Для её получения можно обратиться с заявлением в МФЦ либо в РПГУ. В зависимости от региона размер может быть разный”, - добавляет Оксана Васильева.Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка было введено Федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 455-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" с 1 января 2023 года. Оно заменило выплаты на детей до 17 лет и пособие беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель. Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребенка. Единое пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, его начислят с рождения, но не раньше 1 января 2023 года, а если позже – то с месяца обращения, но не раньше 1 января прошлого года.Сумма ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять:В 2024 году его размер составляет от 7,5 тыс. до 15 тыс. руб., для беременных женщин – от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. руб. в месяц.Изменения в 2024 годуПринципиальных изменений в сравнении с 2023 годом граждан не ожидает. Проиндексированы выплаты и пособия, которые зависят от размера МРОТ, увеличился материнский капитал.“В России стало гораздо удобнее оформлять документы детям: появление отделов ЗАГСа в роддомах, многофункциональные центры, где буквально за час можно оформить почти все документы для малыша, - говорит Айшат Идармачева. - МФЦ обычно находится рядом с домом, также как и поликлиники. После оформления полиса можно сразу пойти и прикрепиться в поликлинику - это позволит максимально в ранние сроки начать обследование и вакцинацию новорождённого малыша, которая полагается в первый месяц жизни.Кроме того ежегодно увеличивается размер пособий, которые могут получить родители (особенно это актуально для малообеспеченных семей), и доступность материнского капитала для оплаты детского сада и медицинских услуг для детей”.

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общество, семья, дети, льготы, россия