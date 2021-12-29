Индексация пенсий и пособий: как изменится размер выплат в 2022 году
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Что ждет пенсионеров в новом году, на сколько будет увеличена социальная пенсия инвалидам и выплаты другим категориям в 2022-м, в каком размере государство предоставит единовременные пособия при рождении ребенка, - в материале РИА Новости.
Выплаты в новом году
В 2022 году в России ожидается плановое повышение размера социальных выплат. Помимо индексации эксперты не исключают введение и внеплановых пособий.
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Пенсионеры
По словам главы Минтруда Антона Котякова, в 2022 году страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%.
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 521 руб., в 2023-м - 19 477, в 2024-м - 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель равен 17 541 руб.
Наряду с плановыми индексациями пенсий большинства пенсионеров в течение года в строго установленные даты, существуют и повышения в индивидуальном порядке. К примеру, если пенсионер уволился с работы или приобрел новый стаж на Севере.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Также с 1 января 2022 года начнут действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.
С 2022 года социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется.
“Кроме того, малоимущие пенсионеры могут обратиться в отделы соцзащиты за получением адресной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".Например, согласно "Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020 - 2022 годы" такую поддержку получат работники предприятий и члены их семей, ветераны труда, неработающие пенсионеры, в том числе в виде материальной помощи, оплаты детских новогодних подарков", - поясняет Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.
Выплаты. Архивное фото
Дети
С первого января 2022 года увеличатся минимальный и максимальный размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
- —минимальный - за счет индексации на 5,8%, с учетом которой пособие составит 7493 руб. Такой коэффициент представила Счетная палата в своем заключении "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов";
- —максимальный - за счет смены расчетного периода (на 2020 и 2021 годы), в результате чего увеличивается максимальный средний дневной заработок. С нового года он составит 2572,60 руб. Верхняя планка установлена на уровне 31 282,82 руб.
Инвалиды
Ежегодно 1 апреля социальные пенсии в России увеличиваются, чтобы компенсировать воздействие инфляции. Такую выплату получают не только граждане, у которых недостаточно трудового стажа для осуществления страховых выплат, но и те, кто имеет группу инвалидности.
В 2021 году социальные пенсии были увеличены на 3,4%, а их средний размер составил 10183 рубля. В 2022-м индексация составит 7,7%.
Беременные
Со следующего года минимальное пособие по беременности будет проиндексировано до МРОТ.
Согласно Федеральному закону от 06.12.2021 № 406-ФЗ, с 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 рублей, соответственно, и минимальное пособие по беременности будет равно этой сумме.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата
Сотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата
Безработные
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице на 2022 год.
Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей. В следующем году оно увеличится до 12 792 рублей. Сумма минимального пособия остается неизменной – 1500 рублей.
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Материнский капитал
"По поручению президента РФ размер материнского капитала на 2022 год будет скорректирован, индексация произойдет по фактической инфляции. В федеральном бюджете на 2022 год заложена индексация размера материнского капитала при рождении первого ребенка: в 2022 году он составит 503 237 рублей. В случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала составит 665 009 рублей. Изменения в размере выплат на детей в новом году предусматривает закон о бюджете Пенсионного фонда на период с 2021 по 2023 годы", - добавляет Армида Чотчаева, юрист.
Сотрудница Центра занятости населения
Региональные выплаты
С 1 января 2022 года будет повышен размер региональной социальной доплаты к пенсии. В столице также планируется повышение уровня городского социального стандарта для тех, кто зарегистрирован в городе не менее 10 лет (в соответствии с постановлением правительства Москвы 16.12.2020 № 2260-ПП). Эксперты отмечают, что в таком случае размер выплаты будет повышен до 21 193 рублей, в текущем году он составляет 19 500 рублей.
Сергей Собянин, мэр Москвы, подписал постановление о городской доплате к пенсии и социальным выплатам жителям столицы. С 1 января 2022 года они будут проиндексированы на 4,8%.
© РИА Новости / Максим БлиновПосетительница в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
Посетительница в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
Исходя из этого, минимальный размер пенсии неработающих московских пенсионеров вырастет до 21 193 рублей. В текущем году он составляет 19 500 рублей.
Региональным законодательством предусмотрены и другие выплаты, о которых можно уточнить в органах соцзащиты. Так, в Москве существует единовременная выплата по случаю юбилея супружеской жизни - золотой свадьбы и последующих круглых дат.
“Единовременные выплаты назначаются в связи с наступлением юбилейной даты непрерывной совместной жизни (50, 55, 60, 65 и 70 лет) супругам-пенсионерам, проживающим в Москве и получающим пенсию или пожизненное денежное содержание. При этом заявитель должен быть зарегистрирован по месту жительства в столице не позднее месяца, в котором наступает юбилейная дата супружеской жизни", - поясняет Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.
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