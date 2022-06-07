Рейтинг@Mail.ru
Ветеран труда 2022: как оформить и получить звание, сколько лет стажа должно быть
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/veteran-1793842470.html
Звание "Ветеран труда": кому положено и как оформить в 2022 году
Ветеран труда 2022: как оформить и получить звание, сколько лет стажа должно быть
Звание "Ветеран труда": кому положено и как оформить в 2022 году
Порядок получения звания "Ветеран труда" определяется федеральным и региональным законодательством РФ. Могут ли рассчитывать на этот статус пенсионеры без... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:11
2022-06-07T20:11
общество
россия
ветераны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793824897_0:426:2126:1622_1920x0_80_0_0_34c84dc7e12951dcf4449e52b8fe49dd.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Порядок получения звания "Ветеран труда" определяется федеральным и региональным законодательством РФ. Могут ли рассчитывать на этот статус пенсионеры без наград, сколько лет трудового стажа необходимо мужчинам и женщинам, как оформить удостоверение в 2022 году, какие меры социальной поддержки в Москве и регионах имеют обладатели звания — в материале РИА Новости.Звание "Ветеран труда"Звание "Ветеран труда" могут получить россияне, имеющие определенный трудовой стаж, заслуги и награды в трудовой деятельности.Условия полученияОснования для присвоения почетного звания "Ветеран труда" в законе неоднократно менялись. "До 2005 года оно присваивалось президентом РФ гражданам, которые были награждены орденами или медалями, удостоены почетных званий СССР или РФ, награждены ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин, и 35 - для женщин", — говорит Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Меры социальной поддержки устанавливались №5-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 и были прописаны в ст. 22.С 2005 года условия и порядок присвоения звания определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. То есть регион самостоятельно определяет, какие льготы предоставлять региональным ветеранам труда. "С 2006 года добавлены условия о необходимом стаже ввиду того, что ранее было прописано, имеющие стаж для назначения пенсии, но так как пенсионное законодательство менялось, в законе закрепили уже необходимый стаж", — уточняет юрист.С 1 июля 2016 года начало действовать Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 578. В нем установлен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" федеральными министерствами, службами и агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Оксана Красовская отмечает, что многие ведомства РФ установили свои знаки отличия для получения звания “Ветеран труда”:Эксперт акцентирует внимание на том, что в законе № 388-ФЗ, который внес изменения в ФЗ "О ветеранах" по ведомственным знакам, указано, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии. "То есть те граждане, которые имели ведомственные награды с учетом старого законодательства, могут получить звание "Ветеран труда", если они имеют вышеуказанный стаж. В случае, если имеется награда и она признавалась с учетом ранее действующего законодательства ведомственной, но гражданину отказали в присвоении звания, то в данном случае отказ необходимо обжаловать в суд", — советует специалист.СтажКакой стаж необходим для получения звания ветеран труда для женщин и для мужчин, зависит от наличия общегосударственных или ведомственных званий и наград. А трудовой стаж должен быть подтвержден соответствующими записями в трудовой книжке и архивными документами.Начавшим трудовую деятельность детьми во время Великой Отечественной войны необходимо подтверждение, что отработано не менее:Для остальных:НаградыЗа трудовую деятельность можно получить звание "Ветерана труда" при наличии орденов, медалей, почетных грамот и благодарностей высокого уровня, перечисленных в законе №5 ФЗ "О ветеранах".Также право на получение статуса дают награды, полученные за выслугу лет в некоторых ведомствах."Также право на получение статуса дают ведомственные знаки отличия за заслуги в труде и продолжительную работу (не менее 15 лет) в соответствующей сфере деятельности, при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, соответственно 25 и 20 лет для мужчин и женщин, или выслуги лет", — поясняет Оксана Красовская.Без наград"Без наград могут звание ветерана труда получить те, кто начал трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеет трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорит Оксана Красовская.Конкретнее о возможности присвоения почетного звания можно уточнить в местном органе социальной защиты населения.Как оформитьПорядок получения звания, перечень документов и куда их подавать устанавливается субъектом РФ индивидуально.Необходимые документыСписок документов перечислила Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. К заявлению необходимо приложить:Куда обращатьсяПодать пакет документов можно дистанционно, через портал "Госуслуги", а также обратиться в МФЦ или в Министерство труда и социальной защиты субъекта."В Москве прием заявлений о присвоении звания "Ветеран труда" и выдаче удостоверения, либо его дубликата осуществляется в МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве", — говорит Оксана Красовская. А вот решение о присвоении звания, выдаче дубликата удостоверения ветерана труда либо решение об отказе в присвоении звания принимаются управлением социальной защиты населения города Москвы. Срок для вынесения решения - не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов в МФЦ.Сроки рассмотренияСроки рассмотрения каждый регион устанавливает самостоятельно. Это может быть 10 дней или 15, но не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления.Причины для отказаОтказать в присвоении звания ветеран труда, по словам Оксаны Васильевой, могут по следующим причинам:Заявителя письменно уведомляют о принятом комиссией решении с указанием причин отказа и аргументацией со ссылками на российское законодательство.Оксана Красовская поясняет, что многие награды, такие как “Почетный донор России”, "Ударник коммунистического труда", "Ударник одиннадцатой пятилетки", "Победитель социалистического соревнования", медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения” и подобные, а также полученные после 2016 года ведомственные знаки или почетные грамоты не являются основанием и не дают право на присвоение звания "Ветеран труда"."В любом случае, если гражданин считает, что ему отказали неправомерно, то данный отказ он может обжаловать в судебном порядке", — говорит юрист.Какие льготы дает званиеЗвание "Ветеран труда" дает гражданам право на получение помощи от государства в виде льгот и материальной поддержки. Почетные труженики вправе воспользоваться этими мерами поддержки.ФедеральныеПо словам Оксаны Красовской, мер социальной поддержки для ветеранов труда на федеральном уровне не установлено, в законе "О ветеранах" четко сказано, что данные меры устанавливаются законодательством субъектов РФ.РегиональныеМеры социальной поддержки для ветеранов труда устанавливаются на основании законодательных актов регионов РФ. Соответственно, в разных субъектах степень и характер поддержки отличается.Оксана Красовская уточняет, что льготы предоставляются только в регионе, где они оформлены, и при выезде гражданина за пределы этой территории прекращаются. "Но есть уже некоторые регионы, которые это условие убрали благодаря тому, что граждане обращались в суд, и при выезде за пределы региона выплаты продолжают предоставляться тем регионом, где они были назначены", — отмечает эксперт.Так, по словам юриста, установлены следующие льготы для москвичей-ветеранов труда:Закон о ветеранах трудаФедеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ, акты правительства РФ, региональные законы, региональные акты исполнительных органов власти, а также местные акты составляют нормативную базу звания “Ветерана труда”.
https://ria.ru/20220501/pervomay-1786325879.html
https://ria.ru/20220421/dengi-1784612415.html
https://ria.ru/20220305/sanatoriy-1776837003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793824897_0:0:2127:1596_1920x0_80_0_0_0e0bb0281e5230c32cde0957920cf404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ветераны
20:11 07.06.2022
 

Звание "Ветеран труда": кому положено и как оформить в 2022 году

© РИА Новости / Филатов / Перейти в фотобанкВетеран труда
Ветеран труда - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Филатов
Перейти в фотобанк
Ветеран труда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Порядок получения звания "Ветеран труда" определяется федеральным и региональным законодательством РФ. Могут ли рассчитывать на этот статус пенсионеры без наград, сколько лет трудового стажа необходимо мужчинам и женщинам, как оформить удостоверение в 2022 году, какие меры социальной поддержки в Москве и регионах имеют обладатели звания — в материале РИА Новости.

Звание "Ветеран труда"

Звание "Ветеран труда" могут получить россияне, имеющие определенный трудовой стаж, заслуги и награды в трудовой деятельности.

Условия получения

Основания для присвоения почетного звания "Ветеран труда" в законе неоднократно менялись. "До 2005 года оно присваивалось президентом РФ гражданам, которые были награждены орденами или медалями, удостоены почетных званий СССР или РФ, награждены ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин, и 35 - для женщин", — говорит Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Меры социальной поддержки устанавливались №5-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 и были прописаны в ст. 22.
© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в фотобанк14-летний рабочий Саша на советском оружейном заводе
14-летний рабочий Саша на советском оружейном заводе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в фотобанк
14-летний рабочий Саша на советском оружейном заводе
С 2005 года условия и порядок присвоения звания определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. То есть регион самостоятельно определяет, какие льготы предоставлять региональным ветеранам труда. "С 2006 года добавлены условия о необходимом стаже ввиду того, что ранее было прописано, имеющие стаж для назначения пенсии, но так как пенсионное законодательство менялось, в законе закрепили уже необходимый стаж", — уточняет юрист.
С 1 июля 2016 года начало действовать Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 578. В нем установлен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" федеральными министерствами, службами и агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Оксана Красовская отмечает, что многие ведомства РФ установили свои знаки отличия для получения звания “Ветеран труда”:
  • Медику необходимо не только иметь стаж, но и Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ.
  • Минфин России установил в качестве критерия наличие нагрудного знака "Отличник финансовой работы".
  • В Минкомсвязь России ведомственным знаком отличия является звание "Мастер связи".
  • Работники ФССП вправе стать федеральным ветераном труда, если имеет необходимый стаж и медаль "Ветеран Федеральной службы судебных приставов".
Эксперт акцентирует внимание на том, что в законе № 388-ФЗ, который внес изменения в ФЗ "О ветеранах" по ведомственным знакам, указано, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии. "То есть те граждане, которые имели ведомственные награды с учетом старого законодательства, могут получить звание "Ветеран труда", если они имеют вышеуказанный стаж. В случае, если имеется награда и она признавалась с учетом ранее действующего законодательства ведомственной, но гражданину отказали в присвоении звания, то в данном случае отказ необходимо обжаловать в суд", — советует специалист.
Владимир Приймак во время работы на Выборгском судостроительном заводе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 10:00Морская держава
Полвека на заводе: история специалиста судостроительного предприятия

Стаж

Какой стаж необходим для получения звания ветеран труда для женщин и для мужчин, зависит от наличия общегосударственных или ведомственных званий и наград. А трудовой стаж должен быть подтвержден соответствующими записями в трудовой книжке и архивными документами.
Начавшим трудовую деятельность детьми во время Великой Отечественной войны необходимо подтверждение, что отработано не менее:
  • 40 лет — для мужчин;
  • 35 лет — для женщин.
Для остальных:
  • страховой стаж: не менее 25 лет — для мужчин и не меньше 20 — для женщин (или выслугу лет);
  • стаж работы в отрасли — не менее 15 лет.

Награды

За трудовую деятельность можно получить звание "Ветерана труда" при наличии орденов, медалей, почетных грамот и благодарностей высокого уровня, перечисленных в законе №5 ФЗ "О ветеранах".
Также право на получение статуса дают награды, полученные за выслугу лет в некоторых ведомствах.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 01:16
Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства
"Также право на получение статуса дают ведомственные знаки отличия за заслуги в труде и продолжительную работу (не менее 15 лет) в соответствующей сфере деятельности, при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, соответственно 25 и 20 лет для мужчин и женщин, или выслуги лет", — поясняет Оксана Красовская.

Без наград

"Без наград могут звание ветерана труда получить те, кто начал трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеет трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорит Оксана Красовская.
Конкретнее о возможности присвоения почетного звания можно уточнить в местном органе социальной защиты населения.

Как оформить

Порядок получения звания, перечень документов и куда их подавать устанавливается субъектом РФ индивидуально.

Необходимые документы

Список документов перечислила Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. К заявлению необходимо приложить:
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка
  • трудовую книжку;
  • документы о наградах при их наличии;
  • документ о выслуге лет;
  • документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте (при соблюдении данного условия);
  • паспорт;
  • фотография размером 3х4 см;
  • документ, подтверждающий изменение ФИО (при наличии);
  • доверенность (при наличии).

Куда обращаться

Подать пакет документов можно дистанционно, через портал "Госуслуги", а также обратиться в МФЦ или в Министерство труда и социальной защиты субъекта.
Москве прием заявлений о присвоении звания "Ветеран труда" и выдаче удостоверения, либо его дубликата осуществляется в МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве", — говорит Оксана Красовская. А вот решение о присвоении звания, выдаче дубликата удостоверения ветерана труда либо решение об отказе в присвоении звания принимаются управлением социальной защиты населения города Москвы. Срок для вынесения решения - не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов в МФЦ.

Сроки рассмотрения

Сроки рассмотрения каждый регион устанавливает самостоятельно. Это может быть 10 дней или 15, но не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления.
Бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 20:33
Санаторно-курортное лечение: как оформить бесплатную путевку

Причины для отказа

Отказать в присвоении звания ветеран труда, по словам Оксаны Васильевой, могут по следующим причинам:
  • несоответствие заявителя требованиям (по страховому стажу, уровню имеющихся наград);
  • отсутствие полного комплекта документов;
  • предоставление документов, не соответствующих требованиям;
  • подача заявления не по месту регистрации;
  • предоставление ложной информации, использование подложных документов.
Заявителя письменно уведомляют о принятом комиссией решении с указанием причин отказа и аргументацией со ссылками на российское законодательство.
Оксана Красовская поясняет, что многие награды, такие как “Почетный донор России”, "Ударник коммунистического труда", "Ударник одиннадцатой пятилетки", "Победитель социалистического соревнования", медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения” и подобные, а также полученные после 2016 года ведомственные знаки или почетные грамоты не являются основанием и не дают право на присвоение звания "Ветеран труда".
"В любом случае, если гражданин считает, что ему отказали неправомерно, то данный отказ он может обжаловать в судебном порядке", — говорит юрист.
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Работа отдела кадров

Какие льготы дает звание

Звание "Ветеран труда" дает гражданам право на получение помощи от государства в виде льгот и материальной поддержки. Почетные труженики вправе воспользоваться этими мерами поддержки.

Федеральные

По словам Оксаны Красовской, мер социальной поддержки для ветеранов труда на федеральном уровне не установлено, в законе "О ветеранах" четко сказано, что данные меры устанавливаются законодательством субъектов РФ.

Региональные

Меры социальной поддержки для ветеранов труда устанавливаются на основании законодательных актов регионов РФ. Соответственно, в разных субъектах степень и характер поддержки отличается.
Оксана Красовская уточняет, что льготы предоставляются только в регионе, где они оформлены, и при выезде гражданина за пределы этой территории прекращаются. "Но есть уже некоторые регионы, которые это условие убрали благодаря тому, что граждане обращались в суд, и при выезде за пределы региона выплаты продолжают предоставляться тем регионом, где они были назначены", — отмечает эксперт.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины сидят на скамейке в Репинском сквере в Москве
Женщины сидят на скамейке в Репинском сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщины сидят на скамейке в Репинском сквере в Москве
Так, по словам юриста, установлены следующие льготы для москвичей-ветеранов труда:
  • бесплатный проезд в Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси/маршрутного такси) и на железнодорожном пригородном транспорте;
  • 50-процентная скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
  • ЕДВ на услуги местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы. Размер указанной компенсации определяется законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год;
  • бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
  • обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих ветеранов труда бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам.
  • ежемесячная городская денежная выплата в размере 1149 рублей на 2022 г. (постановление правительства Москвы от 26.10.2021 № 1668-ПП).

Закон о ветеранах труда

Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ, акты правительства РФ, региональные законы, региональные акты исполнительных органов власти, а также местные акты составляют нормативную базу звания “Ветерана труда”.
 
ОбществоРоссияВетераны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала