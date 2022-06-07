https://ria.ru/20220607/veteran-1793842470.html

Звание "Ветеран труда": кому положено и как оформить в 2022 году

Ветеран труда 2022: как оформить и получить звание, сколько лет стажа должно быть

Звание "Ветеран труда": кому положено и как оформить в 2022 году

Порядок получения звания "Ветеран труда" определяется федеральным и региональным законодательством РФ. Могут ли рассчитывать на этот статус пенсионеры без... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:11

2022-06-07T20:11

2022-06-07T20:11

общество

россия

ветераны

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Порядок получения звания "Ветеран труда" определяется федеральным и региональным законодательством РФ. Могут ли рассчитывать на этот статус пенсионеры без наград, сколько лет трудового стажа необходимо мужчинам и женщинам, как оформить удостоверение в 2022 году, какие меры социальной поддержки в Москве и регионах имеют обладатели звания — в материале РИА Новости.Звание "Ветеран труда"Звание "Ветеран труда" могут получить россияне, имеющие определенный трудовой стаж, заслуги и награды в трудовой деятельности.Условия полученияОснования для присвоения почетного звания "Ветеран труда" в законе неоднократно менялись. "До 2005 года оно присваивалось президентом РФ гражданам, которые были награждены орденами или медалями, удостоены почетных званий СССР или РФ, награждены ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин, и 35 - для женщин", — говорит Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Меры социальной поддержки устанавливались №5-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 и были прописаны в ст. 22.С 2005 года условия и порядок присвоения звания определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. То есть регион самостоятельно определяет, какие льготы предоставлять региональным ветеранам труда. "С 2006 года добавлены условия о необходимом стаже ввиду того, что ранее было прописано, имеющие стаж для назначения пенсии, но так как пенсионное законодательство менялось, в законе закрепили уже необходимый стаж", — уточняет юрист.С 1 июля 2016 года начало действовать Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 578. В нем установлен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" федеральными министерствами, службами и агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Оксана Красовская отмечает, что многие ведомства РФ установили свои знаки отличия для получения звания “Ветеран труда”:Эксперт акцентирует внимание на том, что в законе № 388-ФЗ, который внес изменения в ФЗ "О ветеранах" по ведомственным знакам, указано, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии. "То есть те граждане, которые имели ведомственные награды с учетом старого законодательства, могут получить звание "Ветеран труда", если они имеют вышеуказанный стаж. В случае, если имеется награда и она признавалась с учетом ранее действующего законодательства ведомственной, но гражданину отказали в присвоении звания, то в данном случае отказ необходимо обжаловать в суд", — советует специалист.СтажКакой стаж необходим для получения звания ветеран труда для женщин и для мужчин, зависит от наличия общегосударственных или ведомственных званий и наград. А трудовой стаж должен быть подтвержден соответствующими записями в трудовой книжке и архивными документами.Начавшим трудовую деятельность детьми во время Великой Отечественной войны необходимо подтверждение, что отработано не менее:Для остальных:НаградыЗа трудовую деятельность можно получить звание "Ветерана труда" при наличии орденов, медалей, почетных грамот и благодарностей высокого уровня, перечисленных в законе №5 ФЗ "О ветеранах".Также право на получение статуса дают награды, полученные за выслугу лет в некоторых ведомствах."Также право на получение статуса дают ведомственные знаки отличия за заслуги в труде и продолжительную работу (не менее 15 лет) в соответствующей сфере деятельности, при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, соответственно 25 и 20 лет для мужчин и женщин, или выслуги лет", — поясняет Оксана Красовская.Без наград"Без наград могут звание ветерана труда получить те, кто начал трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеет трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорит Оксана Красовская.Конкретнее о возможности присвоения почетного звания можно уточнить в местном органе социальной защиты населения.Как оформитьПорядок получения звания, перечень документов и куда их подавать устанавливается субъектом РФ индивидуально.Необходимые документыСписок документов перечислила Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. К заявлению необходимо приложить:Куда обращатьсяПодать пакет документов можно дистанционно, через портал "Госуслуги", а также обратиться в МФЦ или в Министерство труда и социальной защиты субъекта."В Москве прием заявлений о присвоении звания "Ветеран труда" и выдаче удостоверения, либо его дубликата осуществляется в МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве", — говорит Оксана Красовская. А вот решение о присвоении звания, выдаче дубликата удостоверения ветерана труда либо решение об отказе в присвоении звания принимаются управлением социальной защиты населения города Москвы. Срок для вынесения решения - не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов в МФЦ.Сроки рассмотренияСроки рассмотрения каждый регион устанавливает самостоятельно. Это может быть 10 дней или 15, но не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления.Причины для отказаОтказать в присвоении звания ветеран труда, по словам Оксаны Васильевой, могут по следующим причинам:Заявителя письменно уведомляют о принятом комиссией решении с указанием причин отказа и аргументацией со ссылками на российское законодательство.Оксана Красовская поясняет, что многие награды, такие как “Почетный донор России”, "Ударник коммунистического труда", "Ударник одиннадцатой пятилетки", "Победитель социалистического соревнования", медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения” и подобные, а также полученные после 2016 года ведомственные знаки или почетные грамоты не являются основанием и не дают право на присвоение звания "Ветеран труда"."В любом случае, если гражданин считает, что ему отказали неправомерно, то данный отказ он может обжаловать в судебном порядке", — говорит юрист.Какие льготы дает званиеЗвание "Ветеран труда" дает гражданам право на получение помощи от государства в виде льгот и материальной поддержки. Почетные труженики вправе воспользоваться этими мерами поддержки.ФедеральныеПо словам Оксаны Красовской, мер социальной поддержки для ветеранов труда на федеральном уровне не установлено, в законе "О ветеранах" четко сказано, что данные меры устанавливаются законодательством субъектов РФ.РегиональныеМеры социальной поддержки для ветеранов труда устанавливаются на основании законодательных актов регионов РФ. Соответственно, в разных субъектах степень и характер поддержки отличается.Оксана Красовская уточняет, что льготы предоставляются только в регионе, где они оформлены, и при выезде гражданина за пределы этой территории прекращаются. "Но есть уже некоторые регионы, которые это условие убрали благодаря тому, что граждане обращались в суд, и при выезде за пределы региона выплаты продолжают предоставляться тем регионом, где они были назначены", — отмечает эксперт.Так, по словам юриста, установлены следующие льготы для москвичей-ветеранов труда:Закон о ветеранах трудаФедеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ, акты правительства РФ, региональные законы, региональные акты исполнительных органов власти, а также местные акты составляют нормативную базу звания “Ветерана труда”.

https://ria.ru/20220501/pervomay-1786325879.html

https://ria.ru/20220421/dengi-1784612415.html

https://ria.ru/20220305/sanatoriy-1776837003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, ветераны