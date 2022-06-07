Звание "Ветеран труда": кому положено и как оформить в 2022 году
Ветеран труда
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Порядок получения звания "Ветеран труда" определяется федеральным и региональным законодательством РФ. Могут ли рассчитывать на этот статус пенсионеры без наград, сколько лет трудового стажа необходимо мужчинам и женщинам, как оформить удостоверение в 2022 году, какие меры социальной поддержки в Москве и регионах имеют обладатели звания — в материале РИА Новости.
Звание "Ветеран труда"
Звание "Ветеран труда" могут получить россияне, имеющие определенный трудовой стаж, заслуги и награды в трудовой деятельности.
Условия получения
Основания для присвоения почетного звания "Ветеран труда" в законе неоднократно менялись. "До 2005 года оно присваивалось президентом РФ гражданам, которые были награждены орденами или медалями, удостоены почетных званий СССР или РФ, награждены ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин, и 35 - для женщин", — говорит Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Меры социальной поддержки устанавливались №5-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 и были прописаны в ст. 22.
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С 2005 года условия и порядок присвоения звания определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. То есть регион самостоятельно определяет, какие льготы предоставлять региональным ветеранам труда. "С 2006 года добавлены условия о необходимом стаже ввиду того, что ранее было прописано, имеющие стаж для назначения пенсии, но так как пенсионное законодательство менялось, в законе закрепили уже необходимый стаж", — уточняет юрист.
С 1 июля 2016 года начало действовать Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 578. В нем установлен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" федеральными министерствами, службами и агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Оксана Красовская отмечает, что многие ведомства РФ установили свои знаки отличия для получения звания “Ветеран труда”:
- —Медику необходимо не только иметь стаж, но и Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ.
- —Минфин России установил в качестве критерия наличие нагрудного знака "Отличник финансовой работы".
- —В Минкомсвязь России ведомственным знаком отличия является звание "Мастер связи".
- —Работники ФССП вправе стать федеральным ветераном труда, если имеет необходимый стаж и медаль "Ветеран Федеральной службы судебных приставов".
Эксперт акцентирует внимание на том, что в законе № 388-ФЗ, который внес изменения в ФЗ "О ветеранах" по ведомственным знакам, указано, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии. "То есть те граждане, которые имели ведомственные награды с учетом старого законодательства, могут получить звание "Ветеран труда", если они имеют вышеуказанный стаж. В случае, если имеется награда и она признавалась с учетом ранее действующего законодательства ведомственной, но гражданину отказали в присвоении звания, то в данном случае отказ необходимо обжаловать в суд", — советует специалист.
Стаж
Какой стаж необходим для получения звания ветеран труда для женщин и для мужчин, зависит от наличия общегосударственных или ведомственных званий и наград. А трудовой стаж должен быть подтвержден соответствующими записями в трудовой книжке и архивными документами.
Начавшим трудовую деятельность детьми во время Великой Отечественной войны необходимо подтверждение, что отработано не менее:
- —40 лет — для мужчин;
- —35 лет — для женщин.
Для остальных:
- —страховой стаж: не менее 25 лет — для мужчин и не меньше 20 — для женщин (или выслугу лет);
- —стаж работы в отрасли — не менее 15 лет.
Награды
За трудовую деятельность можно получить звание "Ветерана труда" при наличии орденов, медалей, почетных грамот и благодарностей высокого уровня, перечисленных в законе №5 ФЗ "О ветеранах".
Также право на получение статуса дают награды, полученные за выслугу лет в некоторых ведомствах.
"Также право на получение статуса дают ведомственные знаки отличия за заслуги в труде и продолжительную работу (не менее 15 лет) в соответствующей сфере деятельности, при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, соответственно 25 и 20 лет для мужчин и женщин, или выслуги лет", — поясняет Оксана Красовская.
Без наград
"Без наград могут звание ветерана труда получить те, кто начал трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеет трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорит Оксана Красовская.
Конкретнее о возможности присвоения почетного звания можно уточнить в местном органе социальной защиты населения.
Как оформить
Порядок получения звания, перечень документов и куда их подавать устанавливается субъектом РФ индивидуально.
Необходимые документы
Список документов перечислила Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. К заявлению необходимо приложить:
- —трудовую книжку;
- —документы о наградах при их наличии;
- —документ о выслуге лет;
- —документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте (при соблюдении данного условия);
- —паспорт;
- —фотография размером 3х4 см;
- —документ, подтверждающий изменение ФИО (при наличии);
- —доверенность (при наличии).
Куда обращаться
Подать пакет документов можно дистанционно, через портал "Госуслуги", а также обратиться в МФЦ или в Министерство труда и социальной защиты субъекта.
"В Москве прием заявлений о присвоении звания "Ветеран труда" и выдаче удостоверения, либо его дубликата осуществляется в МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве", — говорит Оксана Красовская. А вот решение о присвоении звания, выдаче дубликата удостоверения ветерана труда либо решение об отказе в присвоении звания принимаются управлением социальной защиты населения города Москвы. Срок для вынесения решения - не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов в МФЦ.
Сроки рассмотрения
Сроки рассмотрения каждый регион устанавливает самостоятельно. Это может быть 10 дней или 15, но не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления.
Причины для отказа
Отказать в присвоении звания ветеран труда, по словам Оксаны Васильевой, могут по следующим причинам:
- —несоответствие заявителя требованиям (по страховому стажу, уровню имеющихся наград);
- —отсутствие полного комплекта документов;
- —предоставление документов, не соответствующих требованиям;
- —подача заявления не по месту регистрации;
- —предоставление ложной информации, использование подложных документов.
Заявителя письменно уведомляют о принятом комиссией решении с указанием причин отказа и аргументацией со ссылками на российское законодательство.
Оксана Красовская поясняет, что многие награды, такие как “Почетный донор России”, "Ударник коммунистического труда", "Ударник одиннадцатой пятилетки", "Победитель социалистического соревнования", медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения” и подобные, а также полученные после 2016 года ведомственные знаки или почетные грамоты не являются основанием и не дают право на присвоение звания "Ветеран труда".
"В любом случае, если гражданин считает, что ему отказали неправомерно, то данный отказ он может обжаловать в судебном порядке", — говорит юрист.
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Какие льготы дает звание
Звание "Ветеран труда" дает гражданам право на получение помощи от государства в виде льгот и материальной поддержки. Почетные труженики вправе воспользоваться этими мерами поддержки.
Федеральные
По словам Оксаны Красовской, мер социальной поддержки для ветеранов труда на федеральном уровне не установлено, в законе "О ветеранах" четко сказано, что данные меры устанавливаются законодательством субъектов РФ.
Региональные
Меры социальной поддержки для ветеранов труда устанавливаются на основании законодательных актов регионов РФ. Соответственно, в разных субъектах степень и характер поддержки отличается.
Оксана Красовская уточняет, что льготы предоставляются только в регионе, где они оформлены, и при выезде гражданина за пределы этой территории прекращаются. "Но есть уже некоторые регионы, которые это условие убрали благодаря тому, что граждане обращались в суд, и при выезде за пределы региона выплаты продолжают предоставляться тем регионом, где они были назначены", — отмечает эксперт.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины сидят на скамейке в Репинском сквере в Москве
Женщины сидят на скамейке в Репинском сквере в Москве
Так, по словам юриста, установлены следующие льготы для москвичей-ветеранов труда:
- —бесплатный проезд в Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси/маршрутного такси) и на железнодорожном пригородном транспорте;
- —50-процентная скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
- —ЕДВ на услуги местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы. Размер указанной компенсации определяется законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год;
- —бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
- —обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих ветеранов труда бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам.
- —ежемесячная городская денежная выплата в размере 1149 рублей на 2022 г. (постановление правительства Москвы от 26.10.2021 № 1668-ПП).
Закон о ветеранах труда
Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ, акты правительства РФ, региональные законы, региональные акты исполнительных органов власти, а также местные акты составляют нормативную базу звания “Ветерана труда”.