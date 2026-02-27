Звание "Ветеран труда": кому положено и как оформить

Порядок получения звания "Ветеран труда" определяется федеральным и региональным законодательством РФ. Могут ли рассчитывать на этот статус пенсионеры без наград, сколько лет трудового стажа необходимо мужчинам и женщинам, как оформить удостоверение: необходимые документы. Какие меры социальной поддержки в Москве и регионах имеют обладатели звания, — в материале РИА Новости.

Звание ветеран труда

Звание "Ветеран труда" могут получить россияне, имеющие определенный трудовой стаж, заслуги и награды в трудовой деятельности.

“Словосочетание “Ветеран труда” в российское законодательство пришло из советского периода. В СССР, гражданин, который на протяжении многих лет работал на одном предприятии (мужчины — 25 лет, женщины — 20 лет), как правило, при выходе на пенсию в торжественной обстановке получал медаль “Ветеран труда”, которая воспринималась как моральное поощрение и признание его трудовых заслуг, — говорит доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Университета "Синергия" Лариса Крушанова. — В отличие от советского периода, сегодня звание “Ветеран труда” — это не столько моральное поощрение, сколько своего рода компенсация за время и здоровье, отданные работником производству, предприятию или отрасли. Поэтому в действующем законодательстве ветеран труда — это звание, дающее право на льготы”.

“Порядок и условия присвоения звания определяются законодательством субъектов РФ”, — добавляет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Разновидности звания ветеран труда

В России существует три разновидности звания “Ветеран труда”: на федеральном, региональном уровнях или в рамках отдельно взятого предприятия. Друг от друга они отличаются не только правилами присвоения, но и преференциями. Федеральное звание действует на территории всей России. Если человек переезжает из одного региона страны в другой, ему все так же полагаются льготы и выплаты. Региональное звание учитывается только на территории субъекта, где оно было получено. Правила получения статуса и предоставления льгот его обладателю ‎часто меняются. Своим труженикам может присвоить соответствующее звание и руководство организации. Компании назначают премии, поздравляют на праздники, выделяют путевки в санаторий.

Условия получения

Основания для присвоения почетного звания "Ветеран труда" в законе неоднократно менялись.

№5-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 и были прописаны в ст. 22. "До 2005 года оно присваивалось президентом РФ гражданам, которые были награждены орденами или медалями, удостоены почетных званий СССР или РФ, награждены ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин, и 35 — для женщин", — говорит Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы. Меры социальной поддержки устанавливалисьи были прописаны в ст. 22.

С 2005 года условия и порядок присвоения звания определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. То есть регион самостоятельно определяет, какие льготы предоставлять региональным ветеранам труда. "С 2006 года добавлены условия о необходимом стаже ввиду того, что ранее было прописано, имеющие стаж для назначения пенсии, но так как пенсионное законодательство менялось, в законе закрепили уже необходимый стаж", — уточняет юрист.

Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 578 . В нем установлен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" федеральными министерствами, службами и агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Оксана Красовская отмечает, что многие ведомства установили свои знаки отличия для получения звания “Ветеран труда”: С 1 июля 2016 года начало действовать. В нем установлен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" федеральными министерствами, службами и агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Оксана Красовская отмечает, что многие ведомства установили свои знаки отличия для получения звания “Ветеран труда”:

Медику необходимо не только иметь стаж, но и Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ.

Минфин России установил в качестве критерия наличие нагрудного знака "Отличник финансовой работы".

В Минкомсвязь России ведомственным знаком отличия является звание "Мастер связи".

Работник ФССП вправе стать федеральным ветераном труда, если имеет необходимый стаж и медаль "Ветеран Федеральной службы судебных приставов".

законе № 388-ФЗ , который внес изменения в ФЗ "О ветеранах" по ведомственным знакам, указано, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии. Эксперт акцентирует внимание на том, что в, который внес изменения в ФЗ "О ветеранах" по ведомственным знакам, указано, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии.

"То есть те граждане, которые имели ведомственные награды с учетом старого законодательства, могут получить звание "Ветеран труда", если они имеют вышеуказанный стаж. В случае, если имеется награда и она признавалась с учетом ранее действующего законодательства ведомственной, но гражданину отказали в присвоении звания, то в данном случае отказ необходимо обжаловать в суде", — советует специалист.

Как оформить звание ветерана труда

Порядок получения звания, перечень документов и куда их подавать устанавливается субъектом РФ индивидуально.

“Звание “Ветеран труда” также могут получить граждане, награжденные орденами или медалями СССР или РФ, либо удостоенные почетных званий СССР или РФ, либо награжденные почетными грамотами Президента РФ или удостоенные благодарности Президента РФ, а также награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или необходимую выслугу лет, — говорит Оксана Васильева. — При определенных условиях наличие медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." тоже дает право на получение звания "Ветеран труда”. Для награждения трудящихся за долголетний добросовестный труд в СССР была учреждена медаль, которую в последующем сменило удостоверение. Эта медаль дает право на присвоение звания ветерана труда, о чем свидетельствует судебная практика”.

Куда обращаться

портал "Госуслуги" , а также обратиться в МФЦ или в Министерство труда и социальной защиты субъекта. Подать пакет документов можно дистанционно, через, а также обратиться в МФЦ или в Министерство труда и социальной защиты субъекта.

"В Москве прием заявлений о присвоении звания "Ветеран труда" и выдаче удостоверения, либо его дубликата осуществляется в МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя в городе Москве", — говорит Оксана Красовская. А вот решение о присвоении звания, выдаче дубликата удостоверения ветерана труда либо решение об отказе в присвоении звания принимаются управлением социальной защиты населения города Москвы. Срок для вынесения решения — не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов в МФЦ.

“В случае положительного решения в МФЦ по месту подачи заявления выдадут соответствующее удостоверение. Однако не исключен и отказ в присвоении звания ветерана труда. В этом случае МФЦ (по месту подачи заявления) в установленный срок выдаст письменное решение об отказе с указанием причин, — добавляет Оксана Васильева. — Отказ можно обжаловать в досудебном порядке (например, в Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы) или в суде”.

Необходимые документы

Список документов перечислила Оксана Васильева. К заявлению необходимо приложить:

трудовую книжку документы о наградах при их наличии документ о выслуге лет документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте (при соблюдении данного условия) паспорт фотографию размером 3х4 см документ, подтверждающий изменение ФИО (при наличии) доверенность (при наличии)

Сроки рассмотрения

Сроки рассмотрения каждый регион устанавливает самостоятельно. Это может быть 10 дней или 15, но не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления.

Какие льготы дает звание

портал госуслуг и единый контакт-центр. Звание "Ветеран труда" дает гражданам право на получение помощи от государства в виде льгот и материальной поддержки. По словам Оксаны Васильевой, получить информацию о доступных мерах соцзащиты можно черези единый контакт-центр.

Федеральные

законе "О ветеранах" четко сказано, что данные меры устанавливаются законодательством субъектов РФ. По словам Оксаны Красовской, мер социальной поддержки для ветеранов труда на федеральном уровне не установлено, вчетко сказано, что данные меры устанавливаются законодательством субъектов РФ.

Региональные

Меры социальной поддержки для ветеранов труда устанавливаются на основании законодательных актов регионов РФ. Соответственно, в разных субъектах степень и характер поддержки отличается.

Оксана Красовская уточняет, что льготы предоставляются только в регионе, где они оформлены, и при выезде гражданина за пределы этой территории прекращаются. "Но есть уже некоторые регионы, которые это условие убрали благодаря тому, что граждане обращались в суд, и при выезде за пределы региона выплаты продолжают предоставляться тем регионом, где они были назначены", — отмечает эксперт.

Так, по словам юриста, установлены следующие льготы для москвичей-ветеранов труда:

бесплатный проезд в Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси/маршрутного такси) и на железнодорожном пригородном транспорте;

50-процентная скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

ЕДВ на услуги местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы. Размер указанной компенсации определяется законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);

обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих ветеранов труда бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд; железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам;

ежемесячная городская денежная выплата.

“Обратите внимание на то, что компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не предоставляются при наличии непогашенной задолженности по их оплате, которая образовалась за период не более чем три последних года и подтверждена вступившим в законную силу судебным актом”, — обращает внимание Оксана Васильева.

“В свою очередь ветераны труда, проживающие на территории Московской области, тоже вправе рассчитывать на меры социальной поддержки, — отмечает Антонина Шаркова, профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ. — Это бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, ежемесячная компенсация расходов на оплату услуг местных телефонных соединений, бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по социальной карте жителя Московской области и ряд других.

Свой перечень льгот предусмотрен и для ветеранов труда в Санкт-Петербурге. Их список указывает Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина.

Среди таких льгот:

ежемесячная денежная выплата;

частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе в размере 50% платы за коммунальные услуги, но не более установленных в Санкт-Петербурге нормативов потребления коммунальных услуг);

право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по льготной цене;

право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения;

право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения.

Причины для отказа

Отказать в присвоении звания ветеран труда, по словам Оксаны Васильевой, могут по следующим причинам:

несоответствие заявителя требованиям (по страховому стажу, уровню имеющихся наград);

отсутствие полного комплекта документов;

предоставление документов, не соответствующих требованиям;

подача заявления не по месту регистрации;

предоставление ложной информации, использование подложных документов.

Заявителя письменно уведомляют о принятом комиссией решении с указанием причин отказа и аргументацией со ссылками на российское законодательство.

Оксана Красовская поясняет, что многие награды, такие как “Почетный донор России”, "Ударник коммунистического труда", "Ударник одиннадцатой пятилетки", "Победитель социалистического соревнования", медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения” и подобные, а также полученные после 2016 года ведомственные знаки или почетные грамоты не являются основанием и не дают право на присвоение звания "Ветеран труда".

"В любом случае, если гражданин считает, что ему отказали неправомерно, то данный отказ он может обжаловать в судебном порядке", — говорит юрист.

Могут ли лишить звания ветерана труда

Лишение звания законом не предусмотрено. Это может произойти только в том случае, если оно было присвоено по ошибке или по поддельным документам, сделать это можно только на основании судебного решения.

Законодательство

закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ , акты правительства РФ, региональные законы, региональные акты исполнительных органов власти, а также местные акты составляют нормативную базу звания “Ветерана труда”. Федеральный, акты правительства РФ, региональные законы, региональные акты исполнительных органов власти, а также местные акты составляют нормативную базу звания “Ветерана труда”.

Советы экспертов

В 2024 году запущена государственная информационная система для предоставления мер социальной поддержки “Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере”. С 1 июля 2024 года в ней регистрируются все решения об отнесении гражданина к определенной категории льготников, которой полагаются меры социальной поддержки, в том числе, и о признании его ветераном труда. Обладателя почётного звания должны уведомлять о том, какими льготами он может воспользоваться в связи с теми или иными жизненными обстоятельствами.