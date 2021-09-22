https://ria.ru/20210922/pensiya-1751238000.html

Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента

Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента - РИА Новости, 22.09.2021

Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента

Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:14

2021-09-22T09:14

2021-09-22T16:04

общество

антон котяков

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков."Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — напомнил он.Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.Эти виды выплат положены гражданам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети без кормильца. Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает соцдоплату. В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4 процента.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

https://ria.ru/20210916/pensiya-1750256882.html

россия

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