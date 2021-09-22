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Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента
Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента - РИА Новости, 22.09.2021
Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента
Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:14
2021-09-22T16:04
общество
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков."Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — напомнил он.Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.Эти виды выплат положены гражданам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети без кормильца. Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает соцдоплату. В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4 процента.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
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общество, антон котяков, россия
09:14 22.09.2021 (обновлено: 16:04 22.09.2021)
 
Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента

Глава Минтруда Котяков: социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
"Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — напомнил он.
Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.
Эти виды выплат положены гражданам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети без кормильца.
Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает соцдоплату.
В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4 процента.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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