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Антон Котяков: в России нужна программа поддержки "первой работы"

Антон Котяков: в России нужна программа поддержки "первой работы" - РИА Новости, 22.09.2021

Антон Котяков: в России нужна программа поддержки "первой работы"

Как идет восстановление рынка труда в России, приведет ли это к росту минимального размера оплаты труда и каким он будет в 2022 году, а также о том нужна ли... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:30

2021-09-22T11:30

2021-09-22T11:31

общество

интервью

пенсионный фонд рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

внии труда

антон котяков

россия

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Как идет восстановление рынка труда в России, приведет ли это к росту минимального размера оплаты труда и каким он будет в 2022 году, а также о том нужна ли поддержка "первой работы", в интервью РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Беседовала Дарья Павлова.– Россия вышла на допандемический уровень по показателю безработицы?– Да, в целом по Российской Федерации мы вышли на допандемический уровень. На сегодняшний день число занятых достигло 72 миллионов человек, и уровень безработицы – 4,5%. До пандемии уровень безработицы составлял 4,6-4,7%, а число занятых – 71,9 миллиона. При этом ситуация по регионам разная. Часть территорий достигли допандемического уровня, часть территорий – ушли чуть выше, то есть там восстановление идет достаточно хорошими темпами, и даже появились новые рабочие места. Но есть ряд территорий, по которым еще допандемический уровень не достигнут. Большинство из них находятся на отметке 98-99% от допандемических показателей.– Нужны ли дополнительные средства, чтобы вернуть к допандемическим показателям регионы, которые их пока не достигли?– Для каждого субъекта РФ приняты свои региональные программы восстановления рынка труда. Думаю, мы и эти субъекты тоже подтянем в ближайшее время до необходимого уровня. Федеральные программы по обучению безработных граждан и субсидированию найма также продолжаются. Более того, мы внимательно следим за ходом реализации программ и по мере необходимости корректируем их. Так, в ближайшее время будет расширен охват программы субсидирования найма. Проект постановления уже внесен в правительство. Некоторые категории граждан – многодетные родители, одинокие родители, которые воспитывают детей с инвалидностью, и другие уязвимые на рынке труда категории соискателей – смогут воспользоваться программой вне зависимости от даты регистрации в центрах занятости.Но важно учитывать, что ситуация, которая складывается на региональном рынке труда, определена структурой экономики и локальными особенностями субъекта. Там, где в значительной степени превалируют отрасли, которые еще до конца не восстановились, число занятых прирастает медленнее. По мере снятия ограничений и снижения распространения заболеваемости, и эти сферы будут более интенсивно восстанавливаться. Это "подтянет" занятость.Если говорить о долгосрочной перспективе по повышению уровня занятости в целом, то надо отталкиваться от имеющейся структуры безработицы. Свыше 50% от тех 933 тысяч граждан, которые сейчас и стоят на учете, – это граждане, которые не имеют ни высшего, ни среднего профессионального образования. Им сложно самостоятельно адаптироваться на рынке труда. Поэтому мы планируем изменение подходов к организации программ обучения, которыми может воспользоваться безработный гражданин. Прорабатываем этот вопрос с коллегами из образовательного блока. Фактически речь идет о новой услуге – получении первой специальности. Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами.– Приведет ли восстановление рынка занятости в России к росту медианной зарплаты и МРОТ?– Текущая ситуация на рынке труда, и мы это видим по статистике, положительно влияет на заработную плату. Кстати, на панельной дискуссии ВЭФ Лилия Овчарова (директор Института социальной политики НИУ ВШЭ – ред.) очень правильно отметила, что впервые, наверное, изменение заработных плат не было для работодателей основным инструментом адаптации к сложной ситуации. Это, кстати, – в значительной степени результат той активной политики, которую проводило правительство по поддержке бизнеса в период пандемии: льготные кредиты, списание кредитов, снижение страховых взносов. В ряде отраслей даже произошел рост заработных плат. Они тянут вверх и медианную зарплату. Соответственно, когда растет медианная, она тянет за собой и МРОТ.– Каким будет МРОТ в 2022 году?– В 2022 году – 13617 рублей, это плюс 6,4% к уровню 2021 года.– Часто обсуждается влияние демографической ситуации на рынок труда. Стоит ли в этой связи ожидать нехватки рабочих рук и в какой перспективе?– Сейчас идет масштабная работа по "пересборке" нашей государственной системы содействия занятости. С учетом изменений возрастной структуры трудоспособного населения, наша задача – вовлечь в занятость максимальное число граждан. И особый акцент мы делаем на снижении безработицы среди молодежи. Президент об этом уже говорил на Питерском экономическом форуме. Мы сейчас подготовили проект такой программы совместно с министерствами просвещения, науки и образования, Росмолодежью, АСИ, коллегами из ВНИИ труда, Роструда.С учетом всех трендов на рынке труда, мы четко понимаем, что вопросы профилизации, профессионального самоопределения молодых людей нужно сдвигать как можно раньше, то есть в старшие классы школы. Поэтому мы сейчас работаем над формированием предложений по введению раннего профессионального ориентирования – чтобы сразу после завершения колледжа или вуза молодой человек мог найти себя на рынке труда.Кроме того, изменение возрастной структуры населения ставит новую задачу перед системой социального обеспечения – необходимо формировать систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и гражданами с инвалидностью. На сегодняшний день в России есть пилот такой системы в 24 регионах. А по большому счету в будущем – это целая новая отрасль. По нашим оценкам, в нее может быть вовлечено до 500 тысяч человек. Это будет формировать дополнительные рабочие места.– То есть, возвращаясь к рынку труда, речь идет не о мерах поддержки, а о том, чтобы выстроить образовательную траекторию?– Здесь, помимо правильного профилирования, нужно говорить о мерах поддержки работодателей, как бы это парадоксально не звучало. Если работодатель вовлечен в образовательный процесс в колледже или университете, организует практику студентов, делегирует специалистов для участия в образовательной программе, то он четко понимает, что выпускник завтра придет на предприятие и начнет полноценно работать.Но не все учебные заведения настроены именно на такой формат работы. Да и не всегда это возможно. И если работодатель не участвует в обучении, то когда молодой специалист приходит на предприятие, ему нужен наставник, период адаптации к корпоративной культуре. Все эти затраты ложатся на работодателя. Поэтому, чтобы повысить востребованность выпускников, нужна программа поддержки "первой работы".– Было поручение президента рассмотреть вопрос об упрощенном привлечении трудовых мигрантов из стран СНГ, на какой стадии оно находится сейчас?– На данный момент у нас действует алгоритм привлечения мигрантов. Все стадии согласования – силовой блок, отраслевое ведомство, субъект, который дает санкцию на ввоз определенного количества мигрантов на свою территорию, – уже сейчас автоматизированы. Многие, конечно, хотели бы сократить сроки административных процедур, еще больше их упростить. Но пока уйти от этих процедур невозможно, нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения.– Некоторые работодатели, в частности, в сфере строительства говорят о дефиците кадров. Какая работа ведется министерством в этом направлении?– Имеющийся у нас уровень безработицы еще формирует потенциал для трудоустройства. Сейчас с учетом роста заработной платы, например, в строительной индустрии, она становится более привлекательной для наших граждан. Да, есть вопросы, связанные с условиями труда на производстве, с социальным пакетом, который готов предоставить работодатель. Те предприятия, которые более внимательно относятся к своему персоналу, кадровую потребность закрывают. При этом рост заработной платы сформирует дополнительный спрос со стороны молодежи на программы обучения в этих отраслях. В перспективе, я думаю, мы баланс обретем.– Поскольку некоторые регионы пока в силу объективных причин не могут достигнуть допандемических показателей, рассматриваете ли возможность развивать миграцию внутри страны? Есть ли такие механизмы?– Программа трудовой мобильности существует. Она имеет достаточно хороший показатель по закрепляемости кадров, это более 70%, но ее охват пока небольшой. Гораздо более привлекательны программы трудовой мобильности, если они идут в консорциуме с работодателями. Мы подготовили поправки, которые позволят сочетать те меры, которые предлагают органы власти субъектов и правительство, с предложениями той организации, которая приглашает сотрудников. То есть работодатель сможет дополнить программу трудовой мобильности своими мерами поддержки.– В последнее время мы все больше говорим о разных мерах поддержки, в том числе для семей с детьми. Наиболее востребованной является материнский капитал, будет ли он индексироваться? Есть ли риски неиндексации?– Законом о материнском капитале четко предусмотрено, что он должен индексироваться. В рамках проекта трехлетнего бюджета ПФР размер материнского капитала заложен с индексацией.В 2022 году он составит ‪503 237 рублей на первого ребенка и ‪665 009 рублей на второго ребенка. Если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит ‪161 772 рубля.Помимо роста размера материнского капитала, достаточно большие усилия приложены к тому, чтобы получать сертификат стало удобнее. Сейчас он предоставляется проактивно по факту регистрации ребенка в органах ЗАГС. Совместно с коллегами из Минцифры и банковского сообщества идем дальше, и предлагаем удобные сервисы использования средств материнского капитала. В мобильных приложениях отдельных банков появилась возможность использовать материнский капитал для погашения ипотечных кредитов, для использования материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотечным программам. И мы в перспективе нацелены на то, чтобы сервисы использования материнского капитала были удобными и востребованными.– Сколько человек смогут получить маткапитал в 2022 году, и сколько денег на это заложено?– Порядка 1,3 миллиона человек. На это предусмотрено более 440 миллиардов рублей в бюджете Пенсионного фонда.– А есть какие-то новые меры, которые заложены в бюджеты внебюджетных фондов?– Законы о бюджетах фондов по определению не могут содержать новых мер. В бюджете лишь фиксируется финансовое обеспечение ранее принятых решений. Не может быть ситуации, что в бюджете закрепляется мера поддержки, которая не обеспечена законодательно. На все ранее установленные меры поддержки финансирование предусмотрено.– А сколько заложено на новые президентские меры поддержки семей с детьми?– Всегов бюджетах ПФР и ФСС на 2022 год на поддержку материнства и детства заложено более 900 миллиардов рублей. Более 100 миллиардов – это новые меры поддержки, которые введены по поручению президента в 2021 году. Из них 4,7 миллиарда рублей – на повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет в бюджете Фонда социального страхования. Еще 21,5 миллиарда предусмотрен в бюджете ПФР на пособия для женщин, ожидающих ребенка. Это позволит поддержать 412 тысяч будущих мам; 76,4 миллиарда рублей заложено на пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет, что позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитываются 1,1 миллиона детей.Кроме этого и средств на материнский капитал, в бюджете ПФР заложено 85 миллиардов рублей на выплату пособий в связи с рождением ребенка и пособий по уходу за ребенком для неработающих женщин. Это позволит поддержать еще 336 тысяч будущих мам в связи с рождением ребенка, а также осуществлять около 800 тысяч выплат пособий по уходу за ребенком ежемесячно.В бюджете Фонда социального страхования заложено 132,8 миллиарда рублей на выплату пособий по беременности и родам. Еще почти 170 миллиардов – на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет более чем для миллиона работающих мам. На единовременные пособия в связи с рождением ребенка предусмотрено порядка 20 миллиардов рублей – это позволит произвести выплаты почти 908 тысячам семей.– В каком объеме предусмотрена индексация пенсий?– В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году составит 18 521 рубль, в 2023 году – 19 477 рублей, в 2024 году – 20 469 рублей.Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%.В общей сложности на обеспечение социальных гарантий через внебюджетные фонды будет направлено почти 11 триллионов рублей в 2022 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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