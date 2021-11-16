https://ria.ru/20211116/mishustin-1759301460.html

Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице

Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице - РИА Новости, 16.11.2021

Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей. Соответствующее постановление... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:17

2021-11-16T15:17

2021-11-16T17:10

общество

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757247348_0:144:2895:1772_1920x0_80_0_0_90a4665f129e5be54af8fb15a6ac8c06.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <...> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей", — говорится также в документе.Условия получения помощи остаются прежними, обратил внимание Минтруд. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца — 60%, но не выше пяти тысяч рублей.На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Минимальный назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.В 2021 году самый большой размер выплаты составляет 12 130 рублей (он равен МРОТ 2020 года).

https://ria.ru/20210922/bezrabotitsa-1751247823.html

https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1756836368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, россия