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Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице
Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице - РИА Новости, 16.11.2021
Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей. Соответствующее постановление... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:17
2021-11-16T17:10
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, &lt;...&gt; минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей", — говорится также в документе.Условия получения помощи остаются прежними, обратил внимание Минтруд. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца — 60%, но не выше пяти тысяч рублей.На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Минимальный назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.В 2021 году самый большой размер выплаты составляет 12 130 рублей (он равен МРОТ 2020 года).
https://ria.ru/20210922/bezrabotitsa-1751247823.html
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общество, михаил мишустин, россия
15:17 16.11.2021 (обновлено: 17:10 16.11.2021)
 
Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице

Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице до 12 792 рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <...> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей", — говорится также в документе.
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Условия получения помощи остаются прежними, обратил внимание Минтруд. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца — 60%, но не выше пяти тысяч рублей.
На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Минимальный назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.
В 2021 году самый большой размер выплаты составляет 12 130 рублей (он равен МРОТ 2020 года).
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ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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