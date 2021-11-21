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Что ждет пенсионеров с 1 января
В России изменится порядок выплаты пенсий - РИА Новости, 21.11.2021
Что ждет пенсионеров с 1 января
В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T06:11
2021-11-21T13:29
общество
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, сообщает "Парламентская газета".Согласно обновленным положениям, утвержденным Министерством труда и соцзащиты, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше установленной даты. Для этого получателю нужно известить Пенсионный фонд (ПФР) заявлением.Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счет в банке.Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным листам. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.По новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть.Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приостановки выплат. В частности, это может произойти, если человек в течение полугода не получал положенные ему деньги. Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется. Страховая часть зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему чаще всего возникают вопросы.
https://ria.ru/20211112/pensiya-1758741089.html
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общество, пенсионный фонд рф, россия
06:11 21.11.2021 (обновлено: 13:29 21.11.2021)
 
В России изменится порядок выплаты пенсий

Минтруд с 1 января 2022-го поменяет порядок выплаты пенсий и контроль за их начислением

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, сообщает "Парламентская газета".
Согласно обновленным положениям, утвержденным Министерством труда и соцзащиты, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше установленной даты. Для этого получателю нужно известить Пенсионный фонд (ПФР) заявлением.
Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счет в банке.
Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным листам. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.
По новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть.
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Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приостановки выплат. В частности, это может произойти, если человек в течение полугода не получал положенные ему деньги. Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.
Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется. Страховая часть зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему чаще всего возникают вопросы.
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