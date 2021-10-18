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В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 18.10.2021

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T03:28

2021-10-18T03:28

2021-10-18T03:30

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей.Согласно документу, всего для расширения пособия на более чем 1,5 тысячи рублей из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей.Сообщается также, что с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8 процента. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.

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2021

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