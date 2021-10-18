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В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 18.10.2021
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T03:28
2021-10-18T03:28
2021-10-18T03:30
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей.Согласно документу, всего для расширения пособия на более чем 1,5 тысячи рублей из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей.Сообщается также, что с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8 процента. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.
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общество, москва, россия
03:28 18.10.2021 (обновлено: 03:30 18.10.2021)
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году достигнет 31 282 рублей
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России
до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".
Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей.
Согласно документу, всего для расширения пособия на более чем 1,5 тысячи рублей из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей.
Сообщается также, что с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8 процента. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.