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Родовой сертификат 2022: что это такое, как получить и для чего он нужен
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Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2022 году
Родовой сертификат 2022: что это такое, как получить и для чего он нужен
Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2022 году
Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине в 2022 году, чтобы она... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:14
2022-06-29T20:14
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общество
беременность
дети
семья
детские пособия
социальные выплаты
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине в 2022 году, чтобы она могла получить медпомощь. О том, что это такое, для чего он нужен, на какую сумму оформляется и где его можно посмотреть — в материале РИА Новости.Родовой сертификатПрограмма “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”, она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до 1 года.Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.По ее словам, с помощью родового сертификата женщина может "расплатиться" за услуги, предоставленные в медицинских учреждениях (в женской консультации, роддоме и детской поликлинике).Кроме того, наличие сертификата помогает женщине получить гарантированно квалифицированную помощь:“Если услуги были оказаны некачественно, ФСС может отказать в выплате или оплатить их не полностью. Если женщина недовольна обслуживанием и помощью, она может позвонить на горячую линию ФСС или написать жалобу на имя главврача учреждения. Ответ должен поступить в течение 30 дней”, — добавила Анна Салютина, адвокат.Для чего нуженОсновная задача родового сертификата — бесплатное оказание медуслуг в той женской консультации и роддоме, которую/ый выбрала беременная:“Этот документ призван обеспечить каждой женщине, ждущей ребенка, и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов. Можно сказать, что родовой сертификат в этом случае выступает как средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции”, — добавила Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.Внешний вид сертификатаДо 2021 года родовой сертификат представлял собой документ в бумажном виде — бланк розового или голубого цвета с несколькими разделами, которые заполняли медработники. Но сегодня форма у документа другая:“C 01 июля 2021 года сертификат оформляется только в электронном виде. Формирование, учет и хранение таких документов осуществляется в федеральной государственной информационной системе "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ”, — поделилась Любовь Климова.По ее словам, сертификат является защищенной полиграфической продукцией уровня "В" и должен соответствовать требованиям, указанным в нормативном документе. Женские консультации обязаны вести строгий учет родовых сертификатов.Хоть он и оформляется в электронном виде, в поликлинике все равно выдается “квиток” со специальным номером из семи цифр на руки, который нужно обязательно иметь при себе, чтобы при поступлении в роддом его предоставить врачам.Как и где получить сертификатЧтобы получить сертификат, нужно стоять на учете по беременности в женской консультации, при этом гестационный срок должен быть не менее 28-30 недель.“Родовой сертификат выдается женской консультацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "акушерство и гинекология", в которой будущая мама наблюдается не менее 12 недель. При обследовании женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается в том учреждении, где беременная женщина находилась наиболее длительное время, но не менее 12 недель”, — добавила Любовь Климова.По словам эксперта в сфере подготовки к родам, при наблюдении женщины в частной клинике родовой сертификат выдается в женской консультации по месту жительства при предъявлении необходимых документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы. При поступлении в родильный дом без сертификата (преждевременные роды или документ еще не получен) он может быть выдан в выбранном роддоме на основании обменной карты.Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.Найти электронный сертификат можно на сайте ФСС в своем личном кабинете или на портале” Госуслуги”.Правила оформленияОформлять родовой сертификат женщине самой не нужно, за нее это делают в медучреждениях. Достаточно предоставить необходимые документы — паспорт, полис и ИНН. К тому же, если беременная уже стоит на учете, все необходимые бумаги уже есть, т.к. она их предоставляла ранее перед прикреплением к консультации.Из чего состоит сертификатЭта информация предназначена скорее для работников медучреждений. Однако для общего понимания можно поинтересоваться “составом” документа. Он включает:Сумма родового сертификатаКак утверждает адвокат Анна Салютина, стоимость сертификата в 2022 году составляет 12000 руб. Из них:“Оплачивает родовые сертификаты Фонд социального страхования РФ”, — добавила Любовь Климова. Также эксперт подробнее рассказала об использовании денежных средств медучреждениями:“Медицинские услуги — 3000 рублей, из них от 600 до 900 рублей на витамины и лекарственные препараты по назначению врача. Так же часть этих средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. Родильный дом — 6000 рублей (медицинские услуги, оборудование, медикаменты, расходные материалы)”.Кто и как использует сертификатКак уже сообщалось, электронный родовой сертификат используется медучреждениями. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме:“Воспользоваться сертификатом могут государственные учреждения, которые оказывают помощь по полису ОМС. Организация должна иметь лицензию на медицинскую деятельность в области акушерства и гинекологии”, — добавила адвокат Анна Салютина.Ограничения при использовании сертификатаПо словам, Оксаны Васильевы, к.ю.н., доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, существуют следующие ограничения при использовании сертификата:Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
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россия, общество, беременность, дети, семья, детские пособия, социальные выплаты
20:14 29.06.2022
 

Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2022 году

© Depositphotos / Phil JonesРодовой сертификат
Родовой сертификат - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Depositphotos / Phil Jones
Родовой сертификат
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине в 2022 году, чтобы она могла получить медпомощь. О том, что это такое, для чего он нужен, на какую сумму оформляется и где его можно посмотреть — в материале РИА Новости.

Родовой сертификат

Программа “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”, она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до 1 года.
Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.
© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача
“Родовой сертификат — это документ, который позволяет беременным женщинам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни”, — рассказала Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.
По ее словам, с помощью родового сертификата женщина может "расплатиться" за услуги, предоставленные в медицинских учреждениях (в женской консультации, роддоме и детской поликлинике).
Кроме того, наличие сертификата помогает женщине получить гарантированно квалифицированную помощь:
“Если услуги были оказаны некачественно, ФСС может отказать в выплате или оплатить их не полностью. Если женщина недовольна обслуживанием и помощью, она может позвонить на горячую линию ФСС или написать жалобу на имя главврача учреждения. Ответ должен поступить в течение 30 дней”, — добавила Анна Салютина, адвокат.
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Для чего нужен

Основная задача родового сертификата — бесплатное оказание медуслуг в той женской консультации и роддоме, которую/ый выбрала беременная:
“Этот документ призван обеспечить каждой женщине, ждущей ребенка, и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов. Можно сказать, что родовой сертификат в этом случае выступает как средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции”, — добавила Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.

Внешний вид сертификата

До 2021 года родовой сертификат представлял собой документ в бумажном виде — бланк розового или голубого цвета с несколькими разделами, которые заполняли медработники. Но сегодня форма у документа другая:
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“C 01 июля 2021 года сертификат оформляется только в электронном виде. Формирование, учет и хранение таких документов осуществляется в федеральной государственной информационной системе "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ”, — поделилась Любовь Климова.
По ее словам, сертификат является защищенной полиграфической продукцией уровня "В" и должен соответствовать требованиям, указанным в нормативном документе. Женские консультации обязаны вести строгий учет родовых сертификатов.
Хоть он и оформляется в электронном виде, в поликлинике все равно выдается “квиток” со специальным номером из семи цифр на руки, который нужно обязательно иметь при себе, чтобы при поступлении в роддом его предоставить врачам.

Как и где получить сертификат

Чтобы получить сертификат, нужно стоять на учете по беременности в женской консультации, при этом гестационный срок должен быть не менее 28-30 недель.
“Родовой сертификат выдается женской консультацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "акушерство и гинекология", в которой будущая мама наблюдается не менее 12 недель. При обследовании женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается в том учреждении, где беременная женщина находилась наиболее длительное время, но не менее 12 недель”, — добавила Любовь Климова.
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По словам эксперта в сфере подготовки к родам, при наблюдении женщины в частной клинике родовой сертификат выдается в женской консультации по месту жительства при предъявлении необходимых документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы. При поступлении в родильный дом без сертификата (преждевременные роды или документ еще не получен) он может быть выдан в выбранном роддоме на основании обменной карты.
Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.
Найти электронный сертификат можно на сайте ФСС в своем личном кабинете или на портале” Госуслуги”.

Правила оформления

Оформлять родовой сертификат женщине самой не нужно, за нее это делают в медучреждениях. Достаточно предоставить необходимые документы — паспорт, полис и ИНН. К тому же, если беременная уже стоит на учете, все необходимые бумаги уже есть, т.к. она их предоставляла ранее перед прикреплением к консультации.
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Из чего состоит сертификат

Эта информация предназначена скорее для работников медучреждений. Однако для общего понимания можно поинтересоваться “составом” документа. Он включает:
  • Корешок (часть бланка, необходима для женской консультации);
  • Талон №1 — предназначен для учреждений, в которых женщина состоит на учете.
  • Талон №2 — необходим для предоставления в роддом.
  • Талон №3-1 — используется в детской поликлинике первые полгода жизни ребенка.
  • Талон №3-2 — применяется вторые полгода.
  • Сам родовой сертификат.

Сумма родового сертификата

© Fotolia / oneblink1Беременная женщина на осмотре у акушера
Беременная женщина на осмотре у акушера - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Fotolia / oneblink1
Беременная женщина на осмотре у акушера
Как утверждает адвокат Анна Салютина, стоимость сертификата в 2022 году составляет 12000 руб. Из них:
  • 3000 руб. — получит женская консультация за медицинские услуги. За правовую, психологическую и медико-социальную помощь ещё 1000 руб.;
  • 6000 руб. — получит роддом за помощь во время и после родов;
  • 1000 руб. — получит детская поликлиника за постановку на учёт ребёнка в первые три месяца жизни;
  • 1000 руб. — за каждого ребенка в срок 6 месяцев с момента постановки на учёт.
“Оплачивает родовые сертификаты Фонд социального страхования РФ”, — добавила Любовь Климова. Также эксперт подробнее рассказала об использовании денежных средств медучреждениями:
“Медицинские услуги — 3000 рублей, из них от 600 до 900 рублей на витамины и лекарственные препараты по назначению врача. Так же часть этих средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. Родильный дом — 6000 рублей (медицинские услуги, оборудование, медикаменты, расходные материалы)”.

Кто и как использует сертификат

Как уже сообщалось, электронный родовой сертификат используется медучреждениями. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме:
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“Воспользоваться сертификатом могут государственные учреждения, которые оказывают помощь по полису ОМС. Организация должна иметь лицензию на медицинскую деятельность в области акушерства и гинекологии”, — добавила адвокат Анна Салютина.

Ограничения при использовании сертификата

По словам, Оксаны Васильевы, к.ю.н., доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, существуют следующие ограничения при использовании сертификата:
  • его нельзя обналичить – все денежные средства направляются в медицинские организации, как правило, сертификат могут использовать женская консультация, роддом и детская поликлиника;
  • сертификат не получится применить, если во время родов погиб ребенок или роженица;
  • документ нельзя использовать, если ребенок поставлен на учет после трех месяцев со дня рождения или если он умер в первый год жизни;
  • детская поликлиника не получит денежные средства, если неправильно (по мнению родителей) проводила осмотр ребенка;
  • роддом не получит денежные средства, если ребенок родился вне его стен;
  • женская консультация не получит деньги, если женщина там наблюдалась менее 12 недель.
Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
 
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