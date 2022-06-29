https://ria.ru/20220629/sertifikat-1799110277.html

Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2022 году

Родовой сертификат 2022: что это такое, как получить и для чего он нужен

Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2022 году

Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине в 2022 году, чтобы она... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:14

2022-06-29T20:14

2022-06-29T20:14

россия

общество

беременность

дети

семья

детские пособия

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747553235_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_be925059434856f1373ff177ddca0a3d.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине в 2022 году, чтобы она могла получить медпомощь. О том, что это такое, для чего он нужен, на какую сумму оформляется и где его можно посмотреть — в материале РИА Новости.Родовой сертификатПрограмма “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”, она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до 1 года.Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.По ее словам, с помощью родового сертификата женщина может "расплатиться" за услуги, предоставленные в медицинских учреждениях (в женской консультации, роддоме и детской поликлинике).Кроме того, наличие сертификата помогает женщине получить гарантированно квалифицированную помощь:“Если услуги были оказаны некачественно, ФСС может отказать в выплате или оплатить их не полностью. Если женщина недовольна обслуживанием и помощью, она может позвонить на горячую линию ФСС или написать жалобу на имя главврача учреждения. Ответ должен поступить в течение 30 дней”, — добавила Анна Салютина, адвокат.Для чего нуженОсновная задача родового сертификата — бесплатное оказание медуслуг в той женской консультации и роддоме, которую/ый выбрала беременная:“Этот документ призван обеспечить каждой женщине, ждущей ребенка, и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов. Можно сказать, что родовой сертификат в этом случае выступает как средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции”, — добавила Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.Внешний вид сертификатаДо 2021 года родовой сертификат представлял собой документ в бумажном виде — бланк розового или голубого цвета с несколькими разделами, которые заполняли медработники. Но сегодня форма у документа другая:“C 01 июля 2021 года сертификат оформляется только в электронном виде. Формирование, учет и хранение таких документов осуществляется в федеральной государственной информационной системе "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ”, — поделилась Любовь Климова.По ее словам, сертификат является защищенной полиграфической продукцией уровня "В" и должен соответствовать требованиям, указанным в нормативном документе. Женские консультации обязаны вести строгий учет родовых сертификатов.Хоть он и оформляется в электронном виде, в поликлинике все равно выдается “квиток” со специальным номером из семи цифр на руки, который нужно обязательно иметь при себе, чтобы при поступлении в роддом его предоставить врачам.Как и где получить сертификатЧтобы получить сертификат, нужно стоять на учете по беременности в женской консультации, при этом гестационный срок должен быть не менее 28-30 недель.“Родовой сертификат выдается женской консультацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "акушерство и гинекология", в которой будущая мама наблюдается не менее 12 недель. При обследовании женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается в том учреждении, где беременная женщина находилась наиболее длительное время, но не менее 12 недель”, — добавила Любовь Климова.По словам эксперта в сфере подготовки к родам, при наблюдении женщины в частной клинике родовой сертификат выдается в женской консультации по месту жительства при предъявлении необходимых документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы. При поступлении в родильный дом без сертификата (преждевременные роды или документ еще не получен) он может быть выдан в выбранном роддоме на основании обменной карты.Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.Найти электронный сертификат можно на сайте ФСС в своем личном кабинете или на портале” Госуслуги”.Правила оформленияОформлять родовой сертификат женщине самой не нужно, за нее это делают в медучреждениях. Достаточно предоставить необходимые документы — паспорт, полис и ИНН. К тому же, если беременная уже стоит на учете, все необходимые бумаги уже есть, т.к. она их предоставляла ранее перед прикреплением к консультации.Из чего состоит сертификатЭта информация предназначена скорее для работников медучреждений. Однако для общего понимания можно поинтересоваться “составом” документа. Он включает:Сумма родового сертификатаКак утверждает адвокат Анна Салютина, стоимость сертификата в 2022 году составляет 12000 руб. Из них:“Оплачивает родовые сертификаты Фонд социального страхования РФ”, — добавила Любовь Климова. Также эксперт подробнее рассказала об использовании денежных средств медучреждениями:“Медицинские услуги — 3000 рублей, из них от 600 до 900 рублей на витамины и лекарственные препараты по назначению врача. Так же часть этих средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. Родильный дом — 6000 рублей (медицинские услуги, оборудование, медикаменты, расходные материалы)”.Кто и как использует сертификатКак уже сообщалось, электронный родовой сертификат используется медучреждениями. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме:“Воспользоваться сертификатом могут государственные учреждения, которые оказывают помощь по полису ОМС. Организация должна иметь лицензию на медицинскую деятельность в области акушерства и гинекологии”, — добавила адвокат Анна Салютина.Ограничения при использовании сертификатаПо словам, Оксаны Васильевы, к.ю.н., доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, существуют следующие ограничения при использовании сертификата:Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

https://ria.ru/20220224/vitaminy-1774832790.html

https://ria.ru/20210913/posobiya-1749842117.html

https://ria.ru/20211213/skrining-1763534167.html

https://ria.ru/20211020/gemoglobin-1755252738.html

https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, беременность, дети, семья, детские пособия, социальные выплаты