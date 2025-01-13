https://ria.ru/20250113/sertifikat-1799110277.html

Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2025 году

Родовой сертификат 2025: что это такое, когда выдается, как получить и посмотреть

Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2025 году

Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:09:00+03:00

2025-01-13T19:09:00+03:00

2025-01-13T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. О том, что это такое, для чего он нужен, как выглядит на вид и где его посмотреть, сколько можно получить по нему в 2025 году, — в материале РИА Новости. Родовой сертификатПрограмма “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”, она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.“Родовой сертификат — это документ, который позволяет беременным женщинам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни”, — рассказала Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.По ее словам, с помощью родового сертификата женщина может "расплатиться" за услуги, предоставленные в медицинских учреждениях (в женской консультации, роддоме и детской поликлинике).Кроме того, наличие сертификата помогает женщине получить гарантированно квалифицированную помощь:“Если услуги были оказаны некачественно, ФСС может отказать в выплате или оплатить их не полностью. Если женщина недовольна обслуживанием и помощью, она может позвонить на горячую линию ФСС или написать жалобу на имя главврача учреждения. Ответ должен поступить в течение 30 дней”, — добавила Анна Салютина, адвокат.Для чего нуженНа основании родового сертификата производится оплата отдельных услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет.Основная задача родового сертификата — бесплатное оказание медуслуг в той женской консультации и роддоме, которую/ый выбрала беременная:“Этот документ призван обеспечить каждой женщине, ждущей ребенка, и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов. Можно сказать, что родовой сертификат в этом случае выступает как средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции”, — добавила Любовь Климова.Как выглядитДо 2021 года родовой сертификат представлял собой документ в бумажном виде — бланк розового или голубого цвета с несколькими разделами, которые заполняли медработники. Но сегодня форма у документа другая:“C 01 июля 2021 года сертификат оформляется только в электронном виде. Формирование, учет и хранение таких документов осуществляется в федеральной государственной информационной системе "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ”, — поделилась Любовь Климова.Женские консультации обязаны вести строгий учет родовых сертификатов.Хоть он и оформляется в электронном виде, в поликлинике все равно выдается “квиток” со специальным номером из семи цифр на руки, который нужно обязательно иметь при себе, чтобы при поступлении в роддом его предоставить врачам.Родовой сертификат состоит из нескольких частей:Когда выдаетсяЧтобы получить сертификат, нужно стоять на учете по беременности в женской консультации, при этом гестационный срок должен быть не менее 28-30 недель.“Родовой сертификат выдается женской консультацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "акушерство и гинекология", в которой будущая мама наблюдается не менее 12 недель. При обследовании женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается в том учреждении, где беременная женщина находилась наиболее длительное время, но не менее 12 недель”, — добавила Любовь Климова.По словам эксперта в сфере подготовки к родам, при наблюдении женщины в частной клинике родовой сертификат выдается в женской консультации по месту жительства при предъявлении необходимых документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы. При поступлении в родильный дом без сертификата (преждевременные роды или документ еще не получен) он может быть выдан в выбранном роддоме на основании обменной карты.Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.Найти электронный сертификат можно на сайте ФСС в своем личном кабинете или на портале” Госуслуги”.Правила оформления сертификатаОформлять родовой сертификат женщине самой не нужно, за нее это делают в медучреждениях. Достаточно предоставить необходимые документы — паспорт, полис и ИНН. К тому же, если беременная уже стоит на учете, все необходимые бумаги уже есть, т.к. она их предоставляла ранее перед прикреплением к консультации.Как получить сертификатПолучить электронный родовой сертификат можно после 30-й недели беременности, а женщинам с двумя и более малышами в утробе, документ выдают после 28 недели — из-за риска преждевременных родов.Куда обращатьсяДля получения родового сертификата беременной женщине необходимо прикрепиться к женской консультации и проходить наблюдение врача. Инициирует оформление родового сертификата медицинское учреждение, а формирование документа осуществляет СФР. Если оформить все до родов не получится, то документ подготовят в роддоме.Необходимые документыДля получения электронного родового сертификата требуется предоставить:СрокиСрок формирования родового электронного сертификата — один день.Как посмотреть и проверить родовой сертификатПроверить наличие и посмотреть данные родового сертификата можно в личном кабинете на “Госуслугах” или на сайте СФР:Сумма родового сертификатаКак сообщает адвокат Анна Салютина, стоимость сертификата в 2024 году составляет 12000 руб. Из них:“Оплачивает родовые сертификаты Фонд социального страхования РФ”, — добавила Любовь Климова. Также эксперт подробнее рассказала об использовании денежных средств медучреждениями:“Медицинские услуги — 3000 рублей, из них от 600 до 900 рублей на витамины и лекарственные препараты по назначению врача. Так же часть этих средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. Родильный дом — 6000 рублей (медицинские услуги, оборудование, медикаменты, расходные материалы)”.Кто и как использует сертификатИспользовать средства могут только медицинские учреждения, в которые обращается беременная для наблюдения или за медицинской помощью. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме:“Воспользоваться сертификатом могут государственные учреждения, которые оказывают помощь по полису ОМС. Организация должна иметь лицензию на медицинскую деятельность в области акушерства и гинекологии”, — добавила адвокат Анна Салютина.Ограничения при использовании сертификатаПо словам, Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, существуют следующие ограничения при использовании сертификата:Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.Изменения в 2025 годуСумма родового сертификата в 2025 году осталась прежней — 12000 рублей. Документ оформляют в электронном виде и не выдают на руки. Советы экспертовЭлектронный родовой сертификат нельзя получить на руки, он выдаётся и действует исключительно в электронном виде. Беременной не требуется оформлять его самой, этим занимается медицинская организация. Главное — представить документы. Как правило, это происходит до родов. Но получить документ разрешается и раньше, если, например, медицинское вмешательство потребовалось на раннем сроке. Оформление сертификата допустимо пока малышу не исполнится три месяца. Сделать это можно как уже в роддоме, так и в детской поликлинике, в том числе, если женщина наблюдалась и рожала в частной клинике.Если в документе обнаружена ошибка, следует сообщить об этом в женскую консультацию или роддом для исправления данных.

https://ria.ru/20240307/sertifikat-1931649601.html

https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, беременность, дети, семья, детские пособия, социальные выплаты