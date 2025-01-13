Рейтинг@Mail.ru
Родовой сертификат 2025: что это такое, когда выдается, как получить и посмотреть
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/sertifikat-1799110277.html
Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2025 году
Родовой сертификат 2025: что это такое, когда выдается, как получить и посмотреть
Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2025 году
Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:09:00+03:00
2025-01-13T19:09:00+03:00
россия
общество
беременность
дети
семья
детские пособия
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287814_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_572720ffa14c13d9f5d5f205f6a708ed.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. О том, что это такое, для чего он нужен, как выглядит на вид и где его посмотреть, сколько можно получить по нему в 2025 году, — в материале РИА Новости. Родовой сертификатПрограмма “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”, она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.“Родовой сертификат — это документ, который позволяет беременным женщинам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни”, — рассказала Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.По ее словам, с помощью родового сертификата женщина может "расплатиться" за услуги, предоставленные в медицинских учреждениях (в женской консультации, роддоме и детской поликлинике).Кроме того, наличие сертификата помогает женщине получить гарантированно квалифицированную помощь:“Если услуги были оказаны некачественно, ФСС может отказать в выплате или оплатить их не полностью. Если женщина недовольна обслуживанием и помощью, она может позвонить на горячую линию ФСС или написать жалобу на имя главврача учреждения. Ответ должен поступить в течение 30 дней”, — добавила Анна Салютина, адвокат.Для чего нуженНа основании родового сертификата производится оплата отдельных услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет.Основная задача родового сертификата — бесплатное оказание медуслуг в той женской консультации и роддоме, которую/ый выбрала беременная:“Этот документ призван обеспечить каждой женщине, ждущей ребенка, и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов. Можно сказать, что родовой сертификат в этом случае выступает как средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции”, — добавила Любовь Климова.Как выглядитДо 2021 года родовой сертификат представлял собой документ в бумажном виде — бланк розового или голубого цвета с несколькими разделами, которые заполняли медработники. Но сегодня форма у документа другая:“C 01 июля 2021 года сертификат оформляется только в электронном виде. Формирование, учет и хранение таких документов осуществляется в федеральной государственной информационной системе "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ”, — поделилась Любовь Климова.Женские консультации обязаны вести строгий учет родовых сертификатов.Хоть он и оформляется в электронном виде, в поликлинике все равно выдается “квиток” со специальным номером из семи цифр на руки, который нужно обязательно иметь при себе, чтобы при поступлении в роддом его предоставить врачам.Родовой сертификат состоит из нескольких частей:Когда выдаетсяЧтобы получить сертификат, нужно стоять на учете по беременности в женской консультации, при этом гестационный срок должен быть не менее 28-30 недель.“Родовой сертификат выдается женской консультацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "акушерство и гинекология", в которой будущая мама наблюдается не менее 12 недель. При обследовании женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается в том учреждении, где беременная женщина находилась наиболее длительное время, но не менее 12 недель”, — добавила Любовь Климова.По словам эксперта в сфере подготовки к родам, при наблюдении женщины в частной клинике родовой сертификат выдается в женской консультации по месту жительства при предъявлении необходимых документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы. При поступлении в родильный дом без сертификата (преждевременные роды или документ еще не получен) он может быть выдан в выбранном роддоме на основании обменной карты.Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.Найти электронный сертификат можно на сайте ФСС в своем личном кабинете или на портале” Госуслуги”.Правила оформления сертификатаОформлять родовой сертификат женщине самой не нужно, за нее это делают в медучреждениях. Достаточно предоставить необходимые документы — паспорт, полис и ИНН. К тому же, если беременная уже стоит на учете, все необходимые бумаги уже есть, т.к. она их предоставляла ранее перед прикреплением к консультации.Как получить сертификатПолучить электронный родовой сертификат можно после 30-й недели беременности, а женщинам с двумя и более малышами в утробе, документ выдают после 28 недели — из-за риска преждевременных родов.Куда обращатьсяДля получения родового сертификата беременной женщине необходимо прикрепиться к женской консультации и проходить наблюдение врача. Инициирует оформление родового сертификата медицинское учреждение, а формирование документа осуществляет СФР. Если оформить все до родов не получится, то документ подготовят в роддоме.Необходимые документыДля получения электронного родового сертификата требуется предоставить:СрокиСрок формирования родового электронного сертификата — один день.Как посмотреть и проверить родовой сертификатПроверить наличие и посмотреть данные родового сертификата можно в личном кабинете на “Госуслугах” или на сайте СФР:Сумма родового сертификатаКак сообщает адвокат Анна Салютина, стоимость сертификата в 2024 году составляет 12000 руб. Из них:“Оплачивает родовые сертификаты Фонд социального страхования РФ”, — добавила Любовь Климова. Также эксперт подробнее рассказала об использовании денежных средств медучреждениями:“Медицинские услуги — 3000 рублей, из них от 600 до 900 рублей на витамины и лекарственные препараты по назначению врача. Так же часть этих средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. Родильный дом — 6000 рублей (медицинские услуги, оборудование, медикаменты, расходные материалы)”.Кто и как использует сертификатИспользовать средства могут только медицинские учреждения, в которые обращается беременная для наблюдения или за медицинской помощью. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме:“Воспользоваться сертификатом могут государственные учреждения, которые оказывают помощь по полису ОМС. Организация должна иметь лицензию на медицинскую деятельность в области акушерства и гинекологии”, — добавила адвокат Анна Салютина.Ограничения при использовании сертификатаПо словам, Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, существуют следующие ограничения при использовании сертификата:Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.Изменения в 2025 годуСумма родового сертификата в 2025 году осталась прежней — 12000 рублей. Документ оформляют в электронном виде и не выдают на руки. Советы экспертовЭлектронный родовой сертификат нельзя получить на руки, он выдаётся и действует исключительно в электронном виде. Беременной не требуется оформлять его самой, этим занимается медицинская организация. Главное — представить документы. Как правило, это происходит до родов. Но получить документ разрешается и раньше, если, например, медицинское вмешательство потребовалось на раннем сроке. Оформление сертификата допустимо пока малышу не исполнится три месяца. Сделать это можно как уже в роддоме, так и в детской поликлинике, в том числе, если женщина наблюдалась и рожала в частной клинике.Если в документе обнаружена ошибка, следует сообщить об этом в женскую консультацию или роддом для исправления данных.
https://ria.ru/20240307/sertifikat-1931649601.html
https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html
https://ria.ru/20240313/deti-1932647306.html
https://ria.ru/20240226/reabilitatsiya-1929459364.html
https://ria.ru/20240905/vyplaty-1728392476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bccc8a9d38eafbec5cd27dc0d1ee7aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, беременность, дети, семья, детские пособия, социальные выплаты
Россия, Общество, беременность, Дети, Семья, Детские пособия, Социальные выплаты

Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2025 году

© iStock.com / AsiaVisionРодовой сертификат
Родовой сертификат - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / AsiaVision
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. О том, что это такое, для чего он нужен, как выглядит на вид и где его посмотреть, сколько можно получить по нему в 2025 году, — в материале РИА Новости.

Родовой сертификат

Программа “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”, она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.
© iStock.com / SbytovaMNБеременная девушка на приеме у врача
Беременная девушка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© iStock.com / SbytovaMN
Беременная девушка на приеме у врача
Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.
“Родовой сертификат — это документ, который позволяет беременным женщинам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни”, — рассказала Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.
По ее словам, с помощью родового сертификата женщина может "расплатиться" за услуги, предоставленные в медицинских учреждениях (в женской консультации, роддоме и детской поликлинике).
Беременная женщина во время онлайн-консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Госдуме предложили ввести специальный сертификат для беременных
7 марта 2024, 10:51
Кроме того, наличие сертификата помогает женщине получить гарантированно квалифицированную помощь:
“Если услуги были оказаны некачественно, ФСС может отказать в выплате или оплатить их не полностью. Если женщина недовольна обслуживанием и помощью, она может позвонить на горячую линию ФСС или написать жалобу на имя главврача учреждения. Ответ должен поступить в течение 30 дней”, — добавила Анна Салютина, адвокат.

Для чего нужен

На основании родового сертификата производится оплата отдельных услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет.
Основная задача родового сертификата — бесплатное оказание медуслуг в той женской консультации и роддоме, которую/ый выбрала беременная:
“Этот документ призван обеспечить каждой женщине, ждущей ребенка, и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов. Можно сказать, что родовой сертификат в этом случае выступает как средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции”, — добавила Любовь Климова.
Храм святителя Луки Крымского - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В РПЦ выразили надежду на принятие в 2024 году закона о многодетных семьях
2 марта 2024, 05:22

Как выглядит

До 2021 года родовой сертификат представлял собой документ в бумажном виде — бланк розового или голубого цвета с несколькими разделами, которые заполняли медработники. Но сегодня форма у документа другая:
“C 01 июля 2021 года сертификат оформляется только в электронном виде. Формирование, учет и хранение таких документов осуществляется в федеральной государственной информационной системе "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ”, — поделилась Любовь Климова.
Женские консультации обязаны вести строгий учет родовых сертификатов.
Хоть он и оформляется в электронном виде, в поликлинике все равно выдается “квиток” со специальным номером из семи цифр на руки, который нужно обязательно иметь при себе, чтобы при поступлении в роддом его предоставить врачам.
© iStock.com / naumoidБеременная девушка во время забора крови
Беременная девушка во время забора крови - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / naumoid
Беременная девушка во время забора крови
Родовой сертификат состоит из нескольких частей:

Талон №1

предназначен для учреждений, в которых женщина состоит на учете.

Талон №2

необходим для предоставления в роддом.

Талон №3-1

используется в детской поликлинике первые полгода жизни ребенка

Талон №3-2

применяется в период с 6 по 12 месяц после рождения

Корешок

содержит данные роженицы, подтверждает факт выдачи, необходим для женской консультации

Когда выдается

Чтобы получить сертификат, нужно стоять на учете по беременности в женской консультации, при этом гестационный срок должен быть не менее 28-30 недель.
“Родовой сертификат выдается женской консультацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "акушерство и гинекология", в которой будущая мама наблюдается не менее 12 недель. При обследовании женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается в том учреждении, где беременная женщина находилась наиболее длительное время, но не менее 12 недель”, — добавила Любовь Климова.
© iStock.com / shironosovУзи в беременность
Узи в беременность - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© iStock.com / shironosov
Узи в беременность
По словам эксперта в сфере подготовки к родам, при наблюдении женщины в частной клинике родовой сертификат выдается в женской консультации по месту жительства при предъявлении необходимых документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы. При поступлении в родильный дом без сертификата (преждевременные роды или документ еще не получен) он может быть выдан в выбранном роддоме на основании обменной карты.
Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.
Найти электронный сертификат можно на сайте ФСС в своем личном кабинете или на портале” Госуслуги”.

Правила оформления сертификата

Оформлять родовой сертификат женщине самой не нужно, за нее это делают в медучреждениях. Достаточно предоставить необходимые документы — паспорт, полис и ИНН. К тому же, если беременная уже стоит на учете, все необходимые бумаги уже есть, т.к. она их предоставляла ранее перед прикреплением к консультации.
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин рассказал о россиянах, которые хотят иметь двух и более детей
13 марта 2024, 08:50

Как получить сертификат

Получить электронный родовой сертификат можно после 30-й недели беременности, а женщинам с двумя и более малышами в утробе, документ выдают после 28 недели — из-за риска преждевременных родов.

Куда обращаться

Для получения родового сертификата беременной женщине необходимо прикрепиться к женской консультации и проходить наблюдение врача. Инициирует оформление родового сертификата медицинское учреждение, а формирование документа осуществляет СФР. Если оформить все до родов не получится, то документ подготовят в роддоме.
© iStock.com / andresrВрач осматривает беременную девушку в роддоме
Врач осматривает беременную девушку в роддоме - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / andresr
Врач осматривает беременную девушку в роддоме

Необходимые документы

Для получения электронного родового сертификата требуется предоставить:
  • паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность,
  • полис ОМС,
  • СНИЛС.

Сроки

Срок формирования родового электронного сертификата — один день.

Как посмотреть и проверить родовой сертификат

Проверить наличие и посмотреть данные родового сертификата можно в личном кабинете на “Госуслугах” или на сайте СФР:
  • авторизоваться в личном кабинете “Госуслуг”, перейти во вкладку “Документы” и раздел “Семья и дети”, там отобразится информация;
  • войти в личный кабинет на сайте СФР, выбрать раздел “Социальное страхование”, подтвердить данные через “Госуслуги” во вкладке “Кабинет получателя услуг” и можно проверить всю необходимую информацию.
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин
26 февраля 2024, 07:16

Сумма родового сертификата

Как сообщает адвокат Анна Салютина, стоимость сертификата в 2024 году составляет 12000 руб. Из них:
  • 3000 руб. — получит женская консультация за медицинские услуги. За правовую, психологическую и медико-социальную помощь ещё 1000 руб.;
  • 6000 руб. — получит роддом за помощь во время и после родов;
  • 1000 руб. — получит детская поликлиника за постановку на учёт ребёнка в первые три месяца жизни;
  • 1000 руб. — за каждого ребенка в срок шесть месяцев с момента постановки на учёт.
“Оплачивает родовые сертификаты Фонд социального страхования РФ”, — добавила Любовь Климова. Также эксперт подробнее рассказала об использовании денежных средств медучреждениями:
“Медицинские услуги — 3000 рублей, из них от 600 до 900 рублей на витамины и лекарственные препараты по назначению врача. Так же часть этих средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. Родильный дом — 6000 рублей (медицинские услуги, оборудование, медикаменты, расходные материалы)”.

Кто и как использует сертификат

Использовать средства могут только медицинские учреждения, в которые обращается беременная для наблюдения или за медицинской помощью. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме:
“Воспользоваться сертификатом могут государственные учреждения, которые оказывают помощь по полису ОМС. Организация должна иметь лицензию на медицинскую деятельность в области акушерства и гинекологии”, — добавила адвокат Анна Салютина.
© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный

Ограничения при использовании сертификата

По словам, Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, существуют следующие ограничения при использовании сертификата:
  • его нельзя обналичить — все денежные средства направляются в медицинские организации, как правило, сертификат могут использовать женская консультация, роддом и детская поликлиника;
  • сертификат не получится применить, если во время родов погиб ребенок или роженица;
  • документ нельзя использовать, если ребенок поставлен на учет после трех месяцев со дня рождения или если он умер в первый год жизни;
  • детская поликлиника не получит денежные средства, если неправильно (по мнению родителей) проводила осмотр ребенка;
  • роддом не получит денежные средства, если ребенок родился вне его стен;женская консультация не получит деньги, если женщина там наблюдалась менее 12 недель.
Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
© iStock.com / TopalovБеременная во время КТГ
Беременная во время КТГ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / Topalov
Беременная во время КТГ

Изменения в 2025 году

Сумма родового сертификата в 2025 году осталась прежней — 12000 рублей. Документ оформляют в электронном виде и не выдают на руки.
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве. Декретные выплаты - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пособие по беременности и родам: как получить "декретные" в 2024 году
5 сентября 2024, 12:15

Советы экспертов

Электронный родовой сертификат нельзя получить на руки, он выдаётся и действует исключительно в электронном виде. Беременной не требуется оформлять его самой, этим занимается медицинская организация. Главное — представить документы. Как правило, это происходит до родов. Но получить документ разрешается и раньше, если, например, медицинское вмешательство потребовалось на раннем сроке. Оформление сертификата допустимо пока малышу не исполнится три месяца. Сделать это можно как уже в роддоме, так и в детской поликлинике, в том числе, если женщина наблюдалась и рожала в частной клинике.
Если в документе обнаружена ошибка, следует сообщить об этом в женскую консультацию или роддом для исправления данных.
 
РоссияОбществобеременностьДетиСемьяДетские пособияСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала