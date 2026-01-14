Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/sertifikat-2067788381.html
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей - РИА Новости, 14.01.2026
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей
Сумму родового сертификата в России следует увеличить до 33 тысяч рублей, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:53:00+03:00
2026-01-14T12:53:00+03:00
общество
сергей рыбальченко
общественная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg
https://ria.ru/20260105/mintrans-2066459007.html
https://realty.ria.ru/20251128/domklik-2058354468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_308c0561b6ae651cdb74ba5c6a2ffac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей рыбальченко, общественная палата рф
Общество, Сергей Рыбальченко, Общественная палата РФ
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей

Рыбальченко предложил увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сумму родового сертификата в России следует увеличить до 33 тысяч рублей, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Родовой сертификат - это вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации, он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей.
Такси - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Минтранс проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей
5 января, 12:56
"Сейчас его стоимость должна составлять не менее 33 тысяч рублей", - сказал Рыбальченко РИА Новости.
Эксперт отметил, что родовой сертификат играет не только роль финансового инструмента, который обеспечивает возможность выбора учреждения для родовспоможения, но и стимулирующую роль в возможности введения дополнительных мер поддержки, в том числе медицинской помощи, связанной с поддержкой многодетных мам, беременных женщин старше 30 лет и других случаях.
"На мой взгляд, этот вопрос не просто назрел, он уже перезрел. Поэтому все инициативы, которые могут быть дополнительно введены, в том числе и система социальной поддержки на этапах дородового сопровождения, родового сопровождения, послеродового сопровождения, невозможна без изменения стоимости родового сертификата", - добавил Рыбальченко.
Программа "Родовый сертификат" - это часть национального проекта "Здоровье", она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.
Люди с детьми в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Домклик": свыше 30% ипотечных сделок в 2025 году проводятся с маткапиталом
28 ноября 2025, 14:28
 
ОбществоСергей РыбальченкоОбщественная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала