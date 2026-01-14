https://ria.ru/20260114/sertifikat-2067788381.html
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сумму родового сертификата в России следует увеличить до 33 тысяч рублей, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Родовой сертификат - это вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации, он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей.
"Сейчас его стоимость должна составлять не менее 33 тысяч рублей", - сказал Рыбальченко РИА Новости.
Эксперт отметил, что родовой сертификат играет не только роль финансового инструмента, который обеспечивает возможность выбора учреждения для родовспоможения, но и стимулирующую роль в возможности введения дополнительных мер поддержки, в том числе медицинской помощи, связанной с поддержкой многодетных мам, беременных женщин старше 30 лет и других случаях.
"На мой взгляд, этот вопрос не просто назрел, он уже перезрел. Поэтому все инициативы, которые могут быть дополнительно введены, в том числе и система социальной поддержки на этапах дородового сопровождения, родового сопровождения, послеродового сопровождения, невозможна без изменения стоимости родового сертификата", - добавил Рыбальченко
Программа "Родовый сертификат" - это часть национального проекта "Здоровье", она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.