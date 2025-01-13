Родовой сертификат: для чего нужен документ и как его получить

Родовый сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. О том, что это такое, для чего он нужен, как оформить и сколько можно получить по нему в 2026 году — в материале РИА Новости.

Что такое родовой сертификат и кому он положен

Программа “Родовый сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье” (реализовывался с 2019 по 2024 год), предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками.

России , так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство. Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.

"Родовой сертификат служит инструментом целевого финансирования медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным в рамках системы обязательного медицинского страхования. Он обеспечивает покрытие расходов на наблюдение во время беременности, роды и диспансерное сопровождение ребенка до одного года. Государство перечисляет средства напрямую организациям, которые оказывают эти услуги. Благодаря этому женщина получает весь необходимый объем помощи без дополнительных платежей сверх базовой программы ОМС", — объясняет доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Климова.

Для чего нужен родовой сертификат и какие услуги он покрывает

Сертификат покрывает три группы услуг:

ведение беременности в женской консультации (осмотры, УЗИ, анализы, правовая и психологическая помощь);

медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период в роддоме или перинатальном центре;

диспансерное наблюдение ребенка в детской поликлинике на первом году жизни.

Женщина вправе сама выбрать медицинское учреждение для наблюдения и родов в пределах программы ОМС, а клиника получает оплату только за фактически оказанные услуги — это стимулирует учреждения конкурировать за пациентку. Если услуги оказаны ненадлежащим образом, СФР может отказать в выплате медучреждению или выплатить ее частично. При недовольстве обслуживанием можно обратиться на горячую линию СФР или направить жалобу главному врачу — ответ должен поступить в течение 30 дней.

Сумма родового сертификата в 2026 году

Номинал сертификата в 2026 году остался на прежнем уровне — 12 000 рублей. Сумма закреплена за тремя этапами помощи.

"Эти средства не выдаются женщине на руки и не могут использоваться по ее усмотрению. Сумма распределена между тремя этапами помощи. Женская консультация получает 4 000 рублей, из них 3 000 рублей за медицинское сопровождение беременности и 1 000 рублей за правовую, психологическую и медико-социальную поддержку. Родильный дом или перинатальный центр получает 6 000 рублей за прием родов и послеродовый период. Детская поликлиника получает 2 000 рублей за профилактическое наблюдение ребенка в течение первого года", — объясняет Ольга Климова.

Талон Получатель Сумма За что Талон №1 Женская консультация 4000 руб. 3000 руб. — медицинские услуги, 1000 руб. — правовая, психологическая и медико-социальная помощь Талон №2 Роддом или перинатальный центр 6000 руб. Медицинская помощь во время родов и в послеродовой период Талон №3-1 Детская поликлиника 1000 руб. Наблюдение ребенка в первое полугодие жизни (при постановке на учет до трех месяцев) Талон №3-2 Детская поликлиника 1000 руб. Наблюдение ребенка во второе полугодие жизни

Когда выдается родовой сертификат и на каком сроке беременности

Базовое условие — постановка на учет по беременности в женской консультации и непрерывное наблюдение там не менее 12 недель (в этот срок засчитывается и пребывание в стационаре или специализированном санатории). Если женщина обследовалась в нескольких консультациях, документ выдает та, где она находилась дольше всего, но не менее 12 недель.

Электронный сертификат формируют после 30-й недели беременности, а при многоплодной беременности — раньше, после 28-й недели, из-за более высокого риска преждевременных родов.

Если женщина наблюдалась платно в частной клинике без лицензии на работу по ОМС, сертификат там не формируется — его выдаст государственная женская консультация по месту жительства при предъявлении документов и выписки из индивидуальной карты беременной. Если роды начались раньше срока или сертификат не успели оформить заранее, его сформируют в роддоме на основании обменной карты.

Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.

сайте ФСС в своем личном кабинете или на портале” Госуслуги”. Найти электронный сертификат можно наФСС в своем личном кабинете или наГосуслуги”.

Как получить родовой сертификат

Для оформления сертификата не нужно посещать специальное ведомство — документ создается в процессе наблюдения беременности в государственном медучреждении. Весь процесс укладывается в три шага.

Шаг 1. Встать на учет в женской консультации

Оформлять сертификат самостоятельно не нужно — этим занимается медицинская организация, женщине достаточно прикрепиться к консультации и регулярно посещать врача. Если наблюдение продолжалось менее 12 недель, женская консультация не получит свою часть выплаты, но самой женщине не откажут: сертификат все равно оформят при поступлении в роддом.

Шаг 2. Подготовить документы для родового сертификата

Для получения электронного родового сертификата требуется предоставить:

паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность,

полис ОМС,

СНИЛС.

Если женщина уже стоит на учете, документы собирать повторно не требуется.

Шаг 3. Получить электронный родовой сертификат

Инициирует процесс медицинское учреждение, а формирует документ СФР — срок формирования составляет один день. Дальше расчеты между СФР и медорганизациями идут автоматически по номеру СНИЛС, отдельный номер сертификата называть не нужно.

Где посмотреть родовой сертификат и как узнать его номер

“Госуслугах” или на сайте СФР . Проверить наличие и посмотреть данные родового сертификата можно в личном кабинете наили на

Как найти родовой сертификат через Госуслуги

Нужно авторизоваться в личном кабинете на Госуслугах, перейти в раздел "Документы", затем — в подраздел "Семья и дети". Там отображается информация по документу.

Как проверить родовой сертификат через СФР

Нужно войти в личный кабинет на сайте СФР, выбрать раздел “Социальное страхование”, подтвердить данные через “Госуслуги” во вкладке “Кабинет получателя услуг” и проверить информацию.

Как использовать родовой сертификат

Использовать средства могут только медицинские учреждения, в которые обращается беременная для наблюдения или за медицинской помощью. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме.

"Для использования сертификата необходимо назвать сотрудникам медицинского учреждения номер СНИЛС мамы. Данные о номере сертификата будут автоматически подтянуты из базы СФР. Средства сертификата перечисляются медицинским организациям на счета. Отметим, что нельзя за счет средств сертификата оплатить услуги частных клиник, не работающих по ОМС и приобрести лекарства, медицинские изделия для молодой мамы и малыша, оплатить отдельную палату или улучшенный сервис", — говорит кандидат экономических наук, доцент ВАК Ольга Борисова.

В случае если выясняется, что сертификат не оформлен, а будущая мама наблюдалась 12 недель в женской консультации, то необходимо проверить прикрепление на госуслугах к поликлинике, обслуживающей по ОМС. Если подобное прикрепление имеется необходимо обратиться к администратору или зав.поликлиникой для устранения технической ошибки. Следует помнить, что сертификат можно оформить в роддоме, когда молодую маму привезли рожать.

Ограничения: что нельзя оплатить родовым сертификатом

Существуют следующие ограничения при использовании сертификата:

его нельзя обналичить — все денежные средства направляются в медицинские организации, как правило, сертификат могут использовать женская консультация, роддом и детская поликлиника;

сертификат не получится применить, если во время родов погиб ребенок или роженица;

документ нельзя использовать, если ребенок поставлен на учет после трех месяцев со дня рождения или если он умер в первый год жизни;

детская поликлиника не получит денежные средства, если неправильно (по мнению родителей) проводила осмотр ребенка;

роддом не получит денежные средства, если ребенок родился вне его стен;женская консультация не получит деньги, если женщина там наблюдалась менее 12 недель.



Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Что делать, если родовой сертификат не оформлен

Сертификат можно оформить после родов. При преждевременных родах его сформирует роддом на основании обменной карты, либо это сделает детская поликлиника, если женщина обратится туда до того, как ребенку исполнится три месяца.

Если женщина уверена, что наблюдалась положенные 12 недель, а сертификата на Госуслугах не видно, стоит сначала проверить там же факт прикрепления к поликлинике, работающей по ОМС. Если прикрепление подтверждено, а документа все равно нет, нужно обратиться к администратору или заведующему женской консультацией — вероятно, речь идет о технической ошибке при внесении данных в систему СФР.

При ошибках в самом сертификате — например, в ФИО или номере СНИЛС — нужно обратиться в организацию, которая его оформляла, для корректировки данных.

Часто задаваемые вопросы

Ответы экспертов на часто задаваемые вопросы.

Можно ли обналичить родовой сертификат?

"Это целевые деньги на лечение, следовательно их напрямую перечислят медицинскому учреждению, получить их наличными не получится", — отвечает Ольга Борисова.

Выдают ли родовой сертификат иностранцам?

Ольга Климова: "Для иностранных гражданок возможность получения сертификата зависит от наличия законного статуса пребывания и права на ОМС. Конкретный перечень документов лучше уточнять непосредственно в учреждении по месту наблюдения".

Что делать при ошибке в сертификате?

Ольга Борисова: "Необходимо обратиться в организацию оформившую сертификат, чтобы скорректировать данные в электронной системе".

Можно ли получить сертификат после родов?

Ольга Борисова: "Да, можно. Он будет оформлен в роддоме, если пациентка обратиться в медицинское учреждение, работающее по ОМС или детскую поликлинику до момента исполнения ребенком 3 месяцев".

Можно ли получить родовой сертификат без полиса ОМС?

Ольга Борисова: "Нет, сделать этого не получится. Наличие действующего полиса является основным условием для оформления родового сертификата".

Сколько сертификатов получает мама при рождении двойни?

"До момента родов оформляется один сертификат на маму на 28 неделе беременности. После рождения детей на каждого из них оформляется отдельный талон для обслуживания в детской поликлинике", — отвечает Ольга Борисова.

Изменения в 2026 году

В 2026 году не ожидается серьезных изменений в правилах оформления сертификата и работы с ним. С 2021 года документ оформляется исключительно в электронном виде и автоматически регистрируется сразу после первого обращения будущей мамы в женскую консультацию.

предложил увеличить сумму сертификата до 33 000 рублей, отметив, что с момента введения программы выплату поднимали лишь на одну тысячу рублей. На середину 2026 года инициатива официально не утверждена — действует прежний норматив в 12 000 рублей. В январе 2026 года председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченкоувеличить сумму сертификата до 33 000 рублей, отметив, что с момента введения программы выплату поднимали лишь на одну тысячу рублей. На середину 2026 года инициатива официально не утверждена — действует прежний норматив в 12 000 рублей.

Главное о родовом сертификате

Родовой сертификат позволяет беременным женщинам и женщинам родившим ребенка (детей) получать на территории РФ гинекологическую, акушерскую, педиатрическую медицинскую помощь. Представляет собой электронный документ, денежные средства которого передаются от СФР медицинским организациям обслуживающим будущую маму и младенца.

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