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На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС - РИА Новости, 09.01.2023
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На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС - РИА Новости, 09.01.2023
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС
Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:53
2023-01-09T17:33
общество
россия
омс
полис омс
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры.Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление — в течение одного рабочего дня он будет готов.Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса. При этом поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда — без ограничения.
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общество, россия, омс, полис омс, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, ОМС, полис ОМС, Госуслуги, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
16:53 09.01.2023 (обновлено: 17:33 09.01.2023)
 
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС

Электронный полис обязательного медицинского страхования стал доступен на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры.

"Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на "Госуслугах". Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета", — говорится в заявлении.

Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление — в течение одного рабочего дня он будет готов.
Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса. При этом поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда — без ограничения.
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ОбществоРоссияОМСполис ОМСГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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