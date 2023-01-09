16:53 09.01.2023 (обновлено: 17:33 09.01.2023)
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС
Электронный полис обязательного медицинского страхования стал доступен на "Госуслугах"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры.
"Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на "Госуслугах". Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета", — говорится в заявлении.
Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление — в течение одного рабочего дня он будет готов.
Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса. При этом поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда — без ограничения.
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