https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html

На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС

На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС - РИА Новости, 09.01.2023

На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС

Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:53

2023-01-09T16:53

2023-01-09T17:33

общество

россия

омс

полис омс

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры.Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление — в течение одного рабочего дня он будет готов.Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса. При этом поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда — без ограничения.

https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, омс, полис омс, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)