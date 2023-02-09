https://ria.ru/20230209/polikliniki-1850913208.html

Как прикрепиться к поликлинике: алгоритм, документы, где обжаловать отказ

Как прикрепиться к поликлинике по месту жительства: документы, оформление через Госуслуги

Как прикрепиться к поликлинике: алгоритм, документы, где обжаловать отказ

При переезде в другую область или город необходимо подать заявление в медучреждение по новому месту жительства, чтобы получать услуги по программе ОМС. Как... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:29

2023-02-09T17:29

2023-02-09T17:29

россия

поликлиники россии

дети

полис омс

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. При переезде в другую область или город необходимо подать заявление в медучреждение по новому месту жительства, чтобы получать услуги по программе ОМС. Как прикрепиться к поликлинике и открепиться там, где это уже не актуально, какие документы нужны кроме медицинского полиса и можно ли это сделать через “Госуслуги”, каковы особенности процедуры в Москве - в материале РИА Новости.Прикрепление к поликлиникеОсновные вопросы, касающиеся охраны здоровья жителей нашей страны, прав и обязанностей граждан, медработников и медорганизаций, а также другие нюансы, связанные с данной сферой, регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В частности, в статье 19 указано, что гражданин имеет право самостоятельно выбрать как врача, так и медицинскую организацию.Подробнее этот аспект прописан в статье 21 данного ФЗ. Там, в частности, говорится, что выбрать новую поликлинику россияне могут не чаще раза в год. С той же периодичностью можно сменить врача-терапевта или врача-педиатра. Исключение будет сделано лишь в том случае, если человек меняет место жительства.Зачем нужноПрикрепиться к поликлинике человеку нужно для того, чтобы при необходимости он мог обратиться к врачу (как терапевту или педиатру, так и узкому специалисту), оформить больничный, пройти обследование в рамках диспансеризации или получить медпомощь как непосредственно в учреждении здравоохранения, так и на дому.Прикрепление к определенной поликлинике будет полезно гражданам и в том случае, если им понадобится оформить ряд документов (например, для приема на работу и так далее), получить рецепт на необходимые препараты, а также в ряде других ситуаций.Нередко при смене места жительства человеку также необходимо прикрепиться не только к поликлинике, но и к женской консультации и стоматологии.“Прикрепление к поликлинике — важная и удобная функция, которая экономит время и пациентов, и врачей. При прикреплении пациент получает электронную медицинскую карту, которая всегда под рукой: теперь не придется запрашивать результаты анализов или обследований, если нужный специалист принимает в другой поликлинике”, - говорит доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.Как узнать, где прикрепленКак правило, каждому взрослому жителю нашей страны известно, к какому медучреждению он в данный момент официально прикреплен. Но в том случае, если по какой-либо причине человек не владеет данной информацией, ее можно уточнить различными способами.Один из них - при помощи портала государственных услуг. Данную информацию также можно получить у страховой компании, выдавшей полис ОМС, или в региональном депздраве (там подскажут. к какой поликлинике официально относится конкретный дом или район).В отдельных крупных городах могут существовать и свои сервисы, которые позволяют узнать данную информацию. Например, жители столицы для этого могут воспользоваться сайтом Московского городского фонда обязательного медицинского страхования или порталом mos.ru.Открепление от старой поликлиникиЧеловек не может быть одновременно прикреплен к двум разным медучреждениям. Однако перед тем, как прикрепиться к новой поликлинике, посещать прежнюю медицинскую организацию, чтобы “открепиться” от нее, не обязательно. Этот процесс происходит без личного участия пациента, в результате обмена документами между медучреждениями.Получив от гражданина заявление на прикрепление, поликлиника направляет запрос в ту организацию, где человек прикреплен на данный момент, чтобы проверить указанную в нем информацию. После этого новая поликлиника информирует заявителя о том, что принимает его на медицинское обслуживание, соответствующее уведомление опять же направляется в прежнее медучреждение, где в течение трех дней с момента получения гражданин будет снят с обслуживания.Как прикрепиться к новой поликлиникеВ том случае, если у человека возникла необходимость (например, при переезде) или желание сменить поликлинику, он должен подать соответствующее заявление (в письменном виде) в то медучреждение, в котором желает посещать врачей. Сделать это можно как лично, придя в выбранную поликлинику, так и через официальных представителей или онлайн.Порядок действий при прикреплении гражданина к новой поликлинике указан в тексте Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н.Первый шаг - это заполнить заявление, в котором наряду с точным наименованием и адресом выбранной медорганизации, а также фамилией, именем и отчеством ее руководителя (два последних разрешается обозначить в виде инициалов) заявитель должен указать следующую информацию о себе:Также в заявлении нужно отметить информацию о той медорганизации, в которой гражданин обслуживается на текущий момент.Если заявление подает не сам будущий пациент, а его официальный представитель (например, один из родителей), то в заявлении также необходимо указать и данные этого представителя.В перечень документов, которые нужно приложить к заполненному заявлению, входят паспорт, СНИЛС (если таковой имеется) и полис.Если необходимость в смене поликлиники продиктована изменением места жительства гражданина, то, подавая заявление на прикрепление к новому медучреждению, человеку нужно предоставить подтверждающие этот факт документы.“Также перед тем, как подать заявление о прикреплении, лучше произвести замену страховой компании по полису ОМС, чтобы услуги могли оказываться гражданину уже в полной мере, с учетом территориальной программы. Полис другого региона дает право гражданину получать медицинскую помощь, но в рамках базовой программы ОМС. При смене страховой уже предоставляется медицинская помощь с учетом и базовой программы ОМС, и территориальной”, - говорит ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.Функция прикрепления к выбранной поликлинике через портал “Госуслуги” сейчас доступна не во всех российских регионах. Обязательное условие там, где это возможно - подтвержденная учетная запись на данном сайте.Если гражданин находится в регионе, в котором такая возможность предусмотрена, ему необходимо заполнить на портале электронное заявление, проверить, верно ли указаны его личные данные, выбрать новую поликлинику и указать те обстоятельства, которые стали причиной замены одного медучреждения на другое - а затем ждать, когда уведомление об успешном прикреплении придет в личный кабинет.Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.Прикрепление в МосквеЕсли человеку необходимо прикрепиться к поликлинике в столице, это можно сделать как “стандартным” способом, то есть при личном визите в выбранное медучреждение, так и онлайн. К примеру, через официальный сайт мэра Москвы mos.ru, где можно прикрепиться как ко взрослой, так и к детской поликлинике.Прикрепление при смене регионаПри переезде в другой регион гражданин России имеет право получать необходимую медпомощь в любой из местных поликлиник вне зависимости от того, на какой срок ему пришлось сменить место жительства.Однако в том случае, если человек не планирует долго оставаться на новом месте, он может и не прикрепляться к поликлинике: если возникнет необходимость, медпомощь ему все равно окажут как обладателю полиса ОМС. “Но только экстренную и неотложную, а вот если нужна плановая медицинская помощь, то прикрепление необходимо”, - уточняет Оксана Красовская.Прикрепление ребенкаПраво на смену поликлиники при переезде или по желанию имеют не только взрослые жители, но и юные россияне в возрасте до 18 лет. Правда, за них это в большинстве случаев делают родители либо иные законные представители.Перечень документов при этом будет выглядеть следующим образом:Ошибки при прикрепленииПо закону у каждого жителя России есть возможность прикрепиться к любой поликлинике, вне зависимости от места регистрации или адреса фактического проживания. Однако при выборе медучреждения все же имеет смысл руководствоваться именно местом жительства, так как в противном случае при вызове врача на дом к гражданину все равно будет приходить специалист из той поликлиники, к которой дом относится территориально.Если в процессе подачи заявления гражданин обнаружил, что в его личные данные закралась ошибка, все неточности необходимо исправить, предоставив подтверждающие документы.Отказ в прикрепленииВ некоторых случаях гражданину могут отказать в прикреплении к выбранной поликлинике. Прежде всего причину подобного решения стоит уточнить непосредственно в том медучреждении, в котором гражданин желал посещать врачей.Вот основные причины, по которым человеку могут отказать:Отправляясь в поликлинику для выяснения точных причин отказа в прикреплении, с собой стоит взять паспорт, полис и СНИЛС. Если отказ в прикреплении поступил в отношении ребенка, то стоит захватить его свидетельство о рождении или паспорт (в зависимости от возраста), его же полис и СНИЛС, а также собственный паспорт и документ, который послужит доказательством опеки или попечительства.Что делать гражданину, если он не согласен с полученным отказом? “С жалобой лучше обратиться в орган местного самоуправления в сфере здравоохранения (департамент, отдел здравоохранения), прокуратуру или уже обжаловать отказ в судебном порядке”, - говорит Оксана Красовская.

https://ria.ru/20230207/polikliniki-1850400296.html

https://ria.ru/20201228/skoraya-1591245118.html

https://ria.ru/20210118/poliklinika-1593590668.html

https://ria.ru/20230117/foms-1845348161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230206/insult-1850110164.html

https://ria.ru/20230120/medpolis-1846320562.html

https://ria.ru/20221229/bolnichnyy-1842228732.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, поликлиники россии, дети, полис омс