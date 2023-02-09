Как прикрепиться к поликлинике: алгоритм, документы, где обжаловать отказ
© iStock.com / nortonrsxДевушка на приеме у врача
© iStock.com / nortonrsx
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. При переезде в другую область или город необходимо подать заявление в медучреждение по новому месту жительства, чтобы получать услуги по программе ОМС. Как прикрепиться к поликлинике и открепиться там, где это уже не актуально, какие документы нужны кроме медицинского полиса и можно ли это сделать через “Госуслуги”, каковы особенности процедуры в Москве - в материале РИА Новости.
Прикрепление к поликлинике
Основные вопросы, касающиеся охраны здоровья жителей нашей страны, прав и обязанностей граждан, медработников и медорганизаций, а также другие нюансы, связанные с данной сферой, регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В частности, в статье 19 указано, что гражданин имеет право самостоятельно выбрать как врача, так и медицинскую организацию.
Подробнее этот аспект прописан в статье 21 данного ФЗ. Там, в частности, говорится, что выбрать новую поликлинику россияне могут не чаще раза в год. С той же периодичностью можно сменить врача-терапевта или врача-педиатра. Исключение будет сделано лишь в том случае, если человек меняет место жительства.
Зачем нужно
Прикрепиться к поликлинике человеку нужно для того, чтобы при необходимости он мог обратиться к врачу (как терапевту или педиатру, так и узкому специалисту), оформить больничный, пройти обследование в рамках диспансеризации или получить медпомощь как непосредственно в учреждении здравоохранения, так и на дому.
Прикрепление к определенной поликлинике будет полезно гражданам и в том случае, если им понадобится оформить ряд документов (например, для приема на работу и так далее), получить рецепт на необходимые препараты, а также в ряде других ситуаций.
Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске
Нередко при смене места жительства человеку также необходимо прикрепиться не только к поликлинике, но и к женской консультации и стоматологии.
“Прикрепление к поликлинике — важная и удобная функция, которая экономит время и пациентов, и врачей. При прикреплении пациент получает электронную медицинскую карту, которая всегда под рукой: теперь не придется запрашивать результаты анализов или обследований, если нужный специалист принимает в другой поликлинике”, - говорит доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.
Как узнать, где прикреплен
Как правило, каждому взрослому жителю нашей страны известно, к какому медучреждению он в данный момент официально прикреплен. Но в том случае, если по какой-либо причине человек не владеет данной информацией, ее можно уточнить различными способами.
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Один из них - при помощи портала государственных услуг. Данную информацию также можно получить у страховой компании, выдавшей полис ОМС, или в региональном депздраве (там подскажут. к какой поликлинике официально относится конкретный дом или район).
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Открепление от старой поликлиники
Человек не может быть одновременно прикреплен к двум разным медучреждениям. Однако перед тем, как прикрепиться к новой поликлинике, посещать прежнюю медицинскую организацию, чтобы “открепиться” от нее, не обязательно. Этот процесс происходит без личного участия пациента, в результате обмена документами между медучреждениями.
Получив от гражданина заявление на прикрепление, поликлиника направляет запрос в ту организацию, где человек прикреплен на данный момент, чтобы проверить указанную в нем информацию. После этого новая поликлиника информирует заявителя о том, что принимает его на медицинское обслуживание, соответствующее уведомление опять же направляется в прежнее медучреждение, где в течение трех дней с момента получения гражданин будет снят с обслуживания.
Как прикрепиться к новой поликлинике
В том случае, если у человека возникла необходимость (например, при переезде) или желание сменить поликлинику, он должен подать соответствующее заявление (в письменном виде) в то медучреждение, в котором желает посещать врачей. Сделать это можно как лично, придя в выбранную поликлинику, так и через официальных представителей или онлайн.
Порядок действий при прикреплении гражданина к новой поликлинике указан в тексте Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н.
Первый шаг - это заполнить заявление, в котором наряду с точным наименованием и адресом выбранной медорганизации, а также фамилией, именем и отчеством ее руководителя (два последних разрешается обозначить в виде инициалов) заявитель должен указать следующую информацию о себе:
- —ФИО;
- —пол;
- —дата и место рождения;
- —гражданство;
- —данные полиса ОМС и наименование страховой компании;
- —текущее место жительства (данный адрес потребуется, если гражданину понадобится вызвать медработника на дом);
- —место и дата регистрации;
- —контактная информация.
Также в заявлении нужно отметить информацию о той медорганизации, в которой гражданин обслуживается на текущий момент.
Если заявление подает не сам будущий пациент, а его официальный представитель (например, один из родителей), то в заявлении также необходимо указать и данные этого представителя.
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В перечень документов, которые нужно приложить к заполненному заявлению, входят паспорт, СНИЛС (если таковой имеется) и полис.
Если необходимость в смене поликлиники продиктована изменением места жительства гражданина, то, подавая заявление на прикрепление к новому медучреждению, человеку нужно предоставить подтверждающие этот факт документы.
“Также перед тем, как подать заявление о прикреплении, лучше произвести замену страховой компании по полису ОМС, чтобы услуги могли оказываться гражданину уже в полной мере, с учетом территориальной программы. Полис другого региона дает право гражданину получать медицинскую помощь, но в рамках базовой программы ОМС. При смене страховой уже предоставляется медицинская помощь с учетом и базовой программы ОМС, и территориальной”, - говорит ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Функция прикрепления к выбранной поликлинике через портал “Госуслуги” сейчас доступна не во всех российских регионах. Обязательное условие там, где это возможно - подтвержденная учетная запись на данном сайте.
Если гражданин находится в регионе, в котором такая возможность предусмотрена, ему необходимо заполнить на портале электронное заявление, проверить, верно ли указаны его личные данные, выбрать новую поликлинику и указать те обстоятельства, которые стали причиной замены одного медучреждения на другое - а затем ждать, когда уведомление об успешном прикреплении придет в личный кабинет.
Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.
Прикрепление в Москве
Если человеку необходимо прикрепиться к поликлинике в столице, это можно сделать как “стандартным” способом, то есть при личном визите в выбранное медучреждение, так и онлайн. К примеру, через официальный сайт мэра Москвы mos.ru, где можно прикрепиться как ко взрослой, так и к детской поликлинике.
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Прикрепление при смене региона
При переезде в другой регион гражданин России имеет право получать необходимую медпомощь в любой из местных поликлиник вне зависимости от того, на какой срок ему пришлось сменить место жительства.
Однако в том случае, если человек не планирует долго оставаться на новом месте, он может и не прикрепляться к поликлинике: если возникнет необходимость, медпомощь ему все равно окажут как обладателю полиса ОМС. “Но только экстренную и неотложную, а вот если нужна плановая медицинская помощь, то прикрепление необходимо”, - уточняет Оксана Красовская.
Прикрепление ребенка
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудницы регистратуры поликлиники №1 в Пятигорске во время работы
Сотрудницы регистратуры поликлиники №1 в Пятигорске во время работы
Право на смену поликлиники при переезде или по желанию имеют не только взрослые жители, но и юные россияне в возрасте до 18 лет. Правда, за них это в большинстве случаев делают родители либо иные законные представители.
Перечень документов при этом будет выглядеть следующим образом:
- —свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- —полис ОМС и СНИЛС (при наличии) юного пациента;
- —документ, который удостоверяет личность представителя (чаще всего это паспорт);
- —документ, который подтверждает право гражданина выступать в роли представителя.
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Ошибки при прикреплении
По закону у каждого жителя России есть возможность прикрепиться к любой поликлинике, вне зависимости от места регистрации или адреса фактического проживания. Однако при выборе медучреждения все же имеет смысл руководствоваться именно местом жительства, так как в противном случае при вызове врача на дом к гражданину все равно будет приходить специалист из той поликлиники, к которой дом относится территориально.
Если в процессе подачи заявления гражданин обнаружил, что в его личные данные закралась ошибка, все неточности необходимо исправить, предоставив подтверждающие документы.
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Отказ в прикреплении
В некоторых случаях гражданину могут отказать в прикреплении к выбранной поликлинике. Прежде всего причину подобного решения стоит уточнить непосредственно в том медучреждении, в котором гражданин желал посещать врачей.
Вот основные причины, по которым человеку могут отказать:
- —в выбранной поликлинике все врачи перегружены, численность прикрепленных к учреждению пациентов и так больше нормы;
- —страховая компания не работает в том регионе, в котором гражданин желает прикрепиться к поликлинике;
- —с момента предыдущей смены поликлиники прошло меньше года, а уважительных причин сделать исключение нет.
Отправляясь в поликлинику для выяснения точных причин отказа в прикреплении, с собой стоит взять паспорт, полис и СНИЛС. Если отказ в прикреплении поступил в отношении ребенка, то стоит захватить его свидетельство о рождении или паспорт (в зависимости от возраста), его же полис и СНИЛС, а также собственный паспорт и документ, который послужит доказательством опеки или попечительства.
Пациент записывается на прием к врачу
Что делать гражданину, если он не согласен с полученным отказом? “С жалобой лучше обратиться в орган местного самоуправления в сфере здравоохранения (департамент, отдел здравоохранения), прокуратуру или уже обжаловать отказ в судебном порядке”, - говорит Оксана Красовская.