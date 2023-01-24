https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html

Диспансеризация-2023: как пройти, какие обследования включает

Диспансеризация-2023: что входит, как пройти, этапы и какие года попадают

Диспансеризация-2023: как пройти, какие обследования включает

Бесплатная диспансеризация в России предусмотрена не только для детей, но и для взрослого населения. Что входит в диспансеризацию и кто может рассчитывать на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:46

2023-01-24T15:46

2023-01-24T15:46

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здоровье - общество

россия

всероссийская диспансеризация

углубленная диспансеризация

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бесплатная диспансеризация в России предусмотрена не только для детей, но и для взрослого населения. Что входит в диспансеризацию и кто может рассчитывать на участие в ней в 2023 году, особенности процедуры для женщин и мужчин — в материале РИА Новости.Диспансеризация в 2023 годуДиспансеризация - это комплекс профилактических мероприятий, который включает в себя как плановый медицинский осмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. Все они преследуют главную цель - оценить общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе выявить возможные проблемы (например, хронические заболевания, которые еще не успели явно проявить себя характерными симптомами) и предпринять меры для их профилактики.В России данная программа стартовала десять лет назад, в 2013 году, а ее реализация осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования. Последнее значит, что диспансеризацию россияне могут пройти бесплатно по полису ОМС.Существует несколько нормативно-правовых актов, которые регулируют данный процесс. Прежде всего - Приказ Министерство здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 г. №404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". В соответствии с ним, к примеру, диспансеризации подлежат как работающие или проходящие обучение, так и неработающие жители страны в возрасте от 18 лет и старше.Значительное внимание во время диспансеризации врачи нередко уделяют не только тому, чтобы вовремя обнаружить у человека признаки тех или иных заболеваний. Вместе с этим задача специалиста - понять, какие факторы риска существуют в жизни гражданина (неправильное питание, вредные привычки и так далее) и объяснить тому, к каким последствиям это может привести в будущем, дать рекомендации по коррекции образа жизни и мерам профилактики.“Диспансеризация — довольно старый, обыденный термин. Сейчас это модно называть превентивной медициной, и прекрасно, что ОМС позволяет этим заниматься бесплатно. Такой разумный комплекс мер значительно снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и позволяет диагностировать рак на ранней стадии и излечить его. Диспансеризация особенно важна людям после 40 лет. В это время начинают увеличиваться сердечно-сосудистые риски и появляются методы для их снижения — например, статинотерапия. Кроме того, с возрастом повышается риск онкологии”, - говорит Арон Османович, врач-терапевт, эксперт медицинского факультета университета “Синергия”.Когда проводитсяПериодичность, с которой гражданин может проходить диспансеризацию, варьируется в зависимости от возраста. Так, с 18 до 39 лет включительно диспансеризация полагается россиянам каждые три года. А после того, как человек отметил свой сороковой день рождения, ее можно проходить каждый год. Ежегодная диспансеризация полагается и отдельным категориям граждан, причем в данном случае возраст пациента значения не имеет.Также углубленную диспансеризацию могут пройти россияне, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. Это прописано в Постановлении Правительства РФ от 18.06.2021 № 927 "О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". В данном случае осмотр у врачей и комплекс исследований помогают выявить опасные осложнения после перенесенной инфекции.Какие года попадаютВ наступившем 2023 году пройти диспансеризацию могут граждане, которые появились на свет в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также все россияне, возраст которых составляет от 40 лет и старше.Существует еще один, достаточно простой и универсальный способ подсчитать, кто из граждан в текущем году имеет право на бесплатные анализы и обследования. Если возраст человека без остатка делится на 3 - значит, он может планировать визит в выбранное медучреждение.К слову, для юных россиян предусмотрена своя программа диспансеризации и отдельный график профилактических осмотров. Например, в возрасте 1 месяца ребенка рекомендуется осмотреть не только педиатру, но также неврологу, хирургу и другим специалистам, а также ему полагается пройти несколько обследований (УЗИ, нейросонография и др.).Где проходитПройти диспансеризацию граждане могут в поликлинике или другом медучреждении, к которому они прикреплены по месту жительства. Заранее стоит уточнить в регистратуре время работы кабинетов и расписание работы специалистов, а также, при необходимости, как подготовиться к тому или иному обследованию.Как записаться и пройти диспансеризациюЗаписаться на осмотр можно как непосредственно в регистратуре выбранного медучреждения, так и через портал госуслуг (либо соответствующее приложение). Гражданам также могут приходить уведомления о том, что в этом году они имеют право пройти диспансеризацию (например, в личном кабинете на портале государственных услуг).В отдельных городах могут действовать и свои территориальные ресурсы, которые также позволяют гражданам дистанционно записаться на прием к врачу для прохождения диспансеризации. Например, жители столицы для этого могут воспользоваться сайтом mos.ru или порталом ЕМИАС.Инфо.Необходимые документыДля прохождения диспансеризации потребуется документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), а также полис ОМС.Что входитПеречень обследований, которые гражданин может пройти в рамках диспансеризации, практически идентичен как для женщин, так и для мужчин (предусмотрены лишь отдельные вариации). Данный список может меняться в зависимости от возраста пациента или, к примеру, вследствие перенесенных ранее заболеваний (так, россияне, проходящие осмотр после COVID-19, могут обнаружить в программе диспансеризации ряд дополнительных процедур).Как именно осуществляется диспансеризация взрослого населения в нашей стране, какие мероприятия входят в ее программу и другие важные аспекты прописаны в тексте Приказа Минздрава от 27 апреля 2021 г. под номером 404н.Итак, для россиян в возрасте до 39 лет диспансеризация состоит из:Все это составляет так называемый профилактический медицинский осмотр. Для женщин он включает также визит к фельдшеру или врачу акушеру-гинекологу, а вместе с ним - взятие мазка с шейки матки и его цитологическое исследование.Для россиян после 40 лет данный перечень дополняется:Несколько особых пунктов есть и в программе диспансеризации для переболевших коронавирусом. Для таких граждан перечень стандартных обследований дополнен:ЭтапыДиспансеризация состоит из нескольких этапов. Первый включает в себя непосредственно проведение уже подробно описанного выше профилактического медосмотра и визит к врачу-терапевту. На основании данных, полученных в результате всех проведенных анализов и обследований, и будут сделаны выводы о состоянии здоровья человека. Если серьезных поводов для беспокойства нет, то всю полученную по итогам диспансеризации информацию зафиксируют в специальном документе, а также дадут гражданину рекомендации, которые помогут избежать проблем со здоровьем в будущем.Если же по итогам диспансеризации у врача будет повод заподозрить серьезные проблемы со здоровьем, то человека направят на второй этап, в рамках которого будет проведен ряд дополнительных обследований. Например, при наличии показаний ему может быть проведена ректороманоскопия или колоноскопия, дуплексное сканирование брахицефальных артерий, компьютерная томография легких и прочие виды обследований, а также рекомендовано посещение узких специалистов (хирурга, офтальмолога, уролога и так далее). В зависимости от того, какими будут результаты второго этапа диспансеризации, пациенту может быть назначено соответствующее лечение.Можно ли отказаться от диспансеризацииПрохождение диспансеризации - процесс полностью добровольный. А значит, каждый человек имеет право отказаться от такого медосмотра полностью или частично (например, пройти одно или несколько обследований, исключив при этом все остальные). Тот факт, что пройти диспансеризацию гражданин решил исключительно по собственному желанию и доброй воле, должен быть подтвержден информированным добровольным согласием, которое заполняет в поликлинике.Какие еще есть виды диспансеризацииВ том случае, если гражданин в текущем году не подходит по возрасту для прохождения диспансеризации, однако очень хочет проверить состояние своего здоровья, он имеет право сделать это другим предусмотренным действующим законодательством способом.Профилактический медицинский осмотрОдин из доступных россиянам способов следить за здоровьем - это регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров. Это понятие также включает в себя комплекс медицинских обследований, однако менее широкий, чем это предусмотрено при диспансеризации.По сути своей профилактический медосмотр фактически повторяет первый этап диспансеризации. Он также проводится в поликлинике по месту жительства, к которой приписан гражданин, и является бесплатным. Набор документов также остается идентичным - паспорт и полис ОМС. И в случае с диспансеризацией, и по итогам профилактического осмотра терапевт заполняет паспорт здоровья гражданина (данный документ можно получить на руки).Периодичность проведения профилактического осмотра - 1 раз в год, при этом в один и тот же год нельзя пройти одновременно и медосмотр, и диспансеризацию.Комплексное обследование в Центре здоровьяНа базе многих поликлиник по всей стране функционируют Центры здоровья - особые структуры, работа которых направлены на сохранение и укрепление здоровья местных жителей. Где именно в конкретном регионе можно найти подобные Центры, можно проверить на портале Минздрава.Пройти медосмотр в Центре здоровья граждане могут ежегодно, даже в том случае, если никаких видимых причин для обращения к врачу у них нет. При себе необходимо иметь все тот же стандартный набор документов - паспорт и полис ОМС.Анализ на холестерин и глюкозу, определение индекса массы тела, спирометрия и ряд других обследований - программа медосмотра в Центрах пусть и не столь обширна, как при диспансеризации, однако также может быть весьма полезна человеку. По итогам всех процедур гражданин также получит рекомендации на основании выявленных проблем и факторов риска.Прохождение диспансеризации во время работыДалеко не всегда у россиян есть возможность пройти диспансеризацию в свободное от работы время. Если для посещения врача и сдачи всех анализов гражданину требуется внеплановый выходной, то работодатель по закону обязан предоставить своему сотруднику время на прохождение диспансеризации. Данный период как минимум должен составлять один рабочий день (для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста - в два раза больше). Место и средняя зарплата при этом за человеком сохраняются. Все это прописано в статье 185.1 ТК РФ.Для того, чтобы “отпроситься” у руководителя и пройти медосмотр, гражданин должен написать письменное заявление.Лечение в случае обнаружения болезниПосле того, как все исследования и консультации, предусмотренные программой диспансеризации на том или ином этапе остались позади, гражданину по их итогам присваивается определенная группа здоровья. Так, первая группа означает, что у человека на текущий момент нет никаких хронических неинфекционных заболеваний (да и риск столкнуться с ними в ближайшее время минимален), а значит, в соответствующем диспансерном наблюдении он не нуждается. В то время как пациенты, которых причислили к третьей группе, либо уже страдают от определенных хронических недугов, либо нуждаются в дополнительном обследовании для того, чтобы выявить проблемы, по поводу которых у врача имеются определенные подозрения.В последнем случае человека могут определить под диспансерное наблюдение, которое включает в себе не только проведение необходимых процедур для постановки точного диагноза. Диспансерное наблюдение при необходимости также подразумевает лечебные, реабилитационные либо профилактические мероприятия.

https://ria.ru/20230103/oms-1842914845.html

https://ria.ru/20230117/foms-1845348161.html

https://ria.ru/20221209/pensiya-1837360020.html

https://ria.ru/20221231/medpomosch-1842675083.html

https://ria.ru/20221229/bolnichnyy-1842228732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, россия, всероссийская диспансеризация, углубленная диспансеризация