https://ria.ru/20211029/saturatsiya-1756714922.html

Как правильно мерить сатурацию: врач рассказал о распространенных ошибках

Пульсоксиметр: прибор для измерения сатурации крови кислородом у взрослых и детей

Как правильно мерить сатурацию: врач рассказал о распространенных ошибках

Сатурация — это измерение насыщенности крови кислородом с помощью специального прибора, пульсоксиметра. В чем принцип его действия и почему он так называется,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:40

2021-10-29T12:40

2021-10-29T13:25

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сатурация — это измерение насыщенности крови кислородом с помощью специального прибора, пульсоксиметра. В чем принцип его действия и почему он так называется, как его правильно применять на пальце, какова норма кислорода для взрослых — в материале РИА Новости. Что такое сатурация и как ее измеряютПоказатель сатурации (SpO2) — это процентное содержание в крови гемоглобина, насыщенного кислородом: иными словами, количество кислорода в крови. Это важный показатель состояния дыхательной системы человека. При уровне SpO2 ниже 90% повышается риск развития гипоксемии."Сатурация показывает, насколько эффективно работает дыхательная, сердечно-сосудистая системы, система кроветворения, и измеряется пульсоксиметром, — рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Если показатели ниже 95, это говорит о том, что в организме кислорода не хватает. Одной из причин может быть нарушение дыхательной системы, потому что она не обеспечивает достаточное количество кислорода. Грубо говоря, не хватает дыхания. Другой вариант — не хватает гемоглобина в крови при анемии, малокровии. Из-за этого также организм может испытывать недостаток кислорода. Бывает и такое, что и кислорода крови достаточно, и легкие нормально работают, но сердце не способно переносить кровь в том объеме, в котором это необходимо нашему организму. В результате возникает ишемическая болезнь сердца, которая может закончиться инфарктом миокарда".НормаУ здоровых взрослых людей, которые не курят и живут в равнинной местности, уровень сатурации обычно находится в пределах 96-100%. Если человек живет в горах, нормальный уровень SpO2 у него может быть в пределах 95-100%.Симптомы сниженияПо словам Андрея Кондрахина, при снижении сатурации люди жалуются, что им элементарно не хватает воздуха:При низкой сатурации у человека могут наблюдаться спутанность сознания, головная боль и быстрое сердцебиение.Что такое пульсоксиметрПульсоксиметр (от "пульс" и лат. oxygenium — "кислород") — это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии).Существует множество заболеваний, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови, то есть гипоксией. Если у человека есть такие патологии, то контроль над показателями сатурации обязателен. Сейчас это актуально на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда особенно страдают дыхательные пути.Внешний видЧаще всего используется пульсоксиметр, который похож на прищепку и крепится на палец. Это небольшой прибор с монохромным или цветным дисплеем. Обычно производители указывают, какова вероятность погрешности при измерении сатурации.ВидыПульсоксиметры бывают нескольких видов:НазначениеНазначение пульсоксиметра — это постоянный контроль над показателями сатурации у людей с разнообразными заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем и так далее, во время операций под общим наркозом, при проведении кислородной терапии, оценке ее эффективности, при реабилитации, неонатологическом выхаживании недоношенных детей. Такое оборудование широко используется в отделениях анестезиологии, терапии, пульмонологии, в скорой помощи.Принцип действияКому нужен приборПульсоксиметр используется при:Постоянные проверки также нужны:Применение прибораПульсоксиметр крепится на указательный палец руки. Чтобы получить точные результаты теста, необходимо соблюдать некоторые правила. Данные могут оказаться неточными в таких случаях:Расшифровка результатовНа экране появятся две цифры: верхняя означает процент насыщения кислородом, нижняя — пульс. Также на экране может быть показана пульсовая волна, то есть графическое изображение его колебаний.Выбор пульсоксиметраПеред приобретением пульсоксиметра следует изучить приборы, которые есть в продаже, и почитать отзывы на них. При покупке важно обращать внимание на функционал, качество, бренд, цену и так далее. У прибора также обязательно должна быть лицензия."Пульсоксиметр нужно выбирать удобный с точки зрения применения, он должен охватывать палец полностью, — рассказал специалист. — Также он должен измерять пульс, потому что от него зависит очень многое. Например, если у человека аритмия, пульс будет неправильный, из-за этого и оксиметрия будет такой же. В подобной ситуации может показаться, что у человека мало кислорода, но на самом деле его достаточно, просто неправильно работает сердечно-сосудистая система. Помимо этого, у прибора должен быть читаемый монитор. Они бывают монохромными и цветными. Первые используют меньше энергии, но малоинформативны, потому что цветом можно подчеркнуть какие-либо дополнительные показатели. Также в приборах могут быть звуковые сигналы, которые реагируют на снижение сатурации ниже 95. В целом все пульсоксиметры стандартизированы, подходят под любой палец, просто могут отличаться дополнительными функциями. Если задаться целью, то вполне можно найти нормальный прибор с ценой до трех тысяч рублей, который позволит оценить состояние дыхательной, сердечно-сосудистой системы и так далее".Другие приборыСейчас многие производители добавляют в свои гаджеты функции пульсоксиметра, однако они не могут заменить оригинальный прибор.Фитнес-трекерыНа рынке фитнес-трекеры с функцией пульсоксиметра представлены множеством брендов, однако их информацию можно использовать только в ознакомительных целях, потому что она не может быть точной.Умные часыНедавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 действительно имеют датчики, которые позволяют измерять SpO2, но они оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность гаджета работать как пульсоксиметр проверил Джеффри Фаулера, редактор The Washington Post.Оказалось, что новая функция работает не слишком точно, хотя Apple на презентации заверяла в обратном. Фаулер отмечает, что при сравнении с оксиметром, одобренным агентством Минздрава США, Watch Series 6 ошибались на два-три, а иногда и семь процентов. Более того, часы могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем пользователя все в порядке, а потом предупреждать, что уровень кислорода в крови настолько низок, что это похоже на эмфизему.Проблема, как отметил обозреватель The Washington Post, отчасти решается, если максимально затянуть ремешок часов. Но в этом случае человек ощутит значительный дискомфорт, что не добавляет гаджету удобства.СмартфоныПриложения для смартфонов, которые, как утверждают создатели, могут измерять уровень кислорода, также не дают точного результата, поэтому их использование можно назвать бесполезным.Сатурация и ковидКак рассказал фармаколог Андрей Кондрахин, коронавирусная инфекция вызывает пневмонию, при ней страдает дыхательная система, а это вызывает нехватку кислорода.При болезни следует вызывать скорую, если температура превысила 38 градусов и долго не снижается, частота дыхательных движений достигла 22 в минуту, а сатурация опустилась ниже 95 процентов.

https://ria.ru/20201120/diagnostika-1585444976.html

https://ria.ru/20210521/pulsoksimetr-1733299781.html

https://ria.ru/20210624/chasy-1738298944.html

https://ria.ru/20200202/1564153406.html

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https://ria.ru/20210329/miband-1603342710.html

https://ria.ru/20210111/gadzhety-1590780108.html

https://ria.ru/20211012/dykhanie-1754120721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, кровь, здоровье, коронавирус в россии, кислород