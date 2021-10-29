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Как правильно мерить сатурацию: врач рассказал о распространенных ошибках
Пульсоксиметр: прибор для измерения сатурации крови кислородом у взрослых и детей
Как правильно мерить сатурацию: врач рассказал о распространенных ошибках
Сатурация — это измерение насыщенности крови кислородом с помощью специального прибора, пульсоксиметра. В чем принцип его действия и почему он так называется,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:40
2021-10-29T13:25
гаджеты
кровь
здоровье
коронавирус в россии
кислород
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сатурация — это измерение насыщенности крови кислородом с помощью специального прибора, пульсоксиметра. В чем принцип его действия и почему он так называется, как его правильно применять на пальце, какова норма кислорода для взрослых — в материале РИА Новости. Что такое сатурация и как ее измеряютПоказатель сатурации (SpO2) — это процентное содержание в крови гемоглобина, насыщенного кислородом: иными словами, количество кислорода в крови. Это важный показатель состояния дыхательной системы человека. При уровне SpO2 ниже 90% повышается риск развития гипоксемии."Сатурация показывает, насколько эффективно работает дыхательная, сердечно-сосудистая системы, система кроветворения, и измеряется пульсоксиметром, — рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Если показатели ниже 95, это говорит о том, что в организме кислорода не хватает. Одной из причин может быть нарушение дыхательной системы, потому что она не обеспечивает достаточное количество кислорода. Грубо говоря, не хватает дыхания. Другой вариант — не хватает гемоглобина в крови при анемии, малокровии. Из-за этого также организм может испытывать недостаток кислорода. Бывает и такое, что и кислорода крови достаточно, и легкие нормально работают, но сердце не способно переносить кровь в том объеме, в котором это необходимо нашему организму. В результате возникает ишемическая болезнь сердца, которая может закончиться инфарктом миокарда".НормаУ здоровых взрослых людей, которые не курят и живут в равнинной местности, уровень сатурации обычно находится в пределах 96-100%. Если человек живет в горах, нормальный уровень SpO2 у него может быть в пределах 95-100%.Симптомы сниженияПо словам Андрея Кондрахина, при снижении сатурации люди жалуются, что им элементарно не хватает воздуха:При низкой сатурации у человека могут наблюдаться спутанность сознания, головная боль и быстрое сердцебиение.Что такое пульсоксиметрПульсоксиметр (от "пульс" и лат. oxygenium — "кислород") — это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии).Существует множество заболеваний, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови, то есть гипоксией. Если у человека есть такие патологии, то контроль над показателями сатурации обязателен. Сейчас это актуально на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда особенно страдают дыхательные пути.Внешний видЧаще всего используется пульсоксиметр, который похож на прищепку и крепится на палец. Это небольшой прибор с монохромным или цветным дисплеем. Обычно производители указывают, какова вероятность погрешности при измерении сатурации.ВидыПульсоксиметры бывают нескольких видов:НазначениеНазначение пульсоксиметра — это постоянный контроль над показателями сатурации у людей с разнообразными заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем и так далее, во время операций под общим наркозом, при проведении кислородной терапии, оценке ее эффективности, при реабилитации, неонатологическом выхаживании недоношенных детей. Такое оборудование широко используется в отделениях анестезиологии, терапии, пульмонологии, в скорой помощи.Принцип действияКому нужен приборПульсоксиметр используется при:Постоянные проверки также нужны:Применение прибораПульсоксиметр крепится на указательный палец руки. Чтобы получить точные результаты теста, необходимо соблюдать некоторые правила. Данные могут оказаться неточными в таких случаях:Расшифровка результатовНа экране появятся две цифры: верхняя означает процент насыщения кислородом, нижняя — пульс. Также на экране может быть показана пульсовая волна, то есть графическое изображение его колебаний.Выбор пульсоксиметраПеред приобретением пульсоксиметра следует изучить приборы, которые есть в продаже, и почитать отзывы на них. При покупке важно обращать внимание на функционал, качество, бренд, цену и так далее. У прибора также обязательно должна быть лицензия."Пульсоксиметр нужно выбирать удобный с точки зрения применения, он должен охватывать палец полностью, — рассказал специалист. — Также он должен измерять пульс, потому что от него зависит очень многое. Например, если у человека аритмия, пульс будет неправильный, из-за этого и оксиметрия будет такой же. В подобной ситуации может показаться, что у человека мало кислорода, но на самом деле его достаточно, просто неправильно работает сердечно-сосудистая система. Помимо этого, у прибора должен быть читаемый монитор. Они бывают монохромными и цветными. Первые используют меньше энергии, но малоинформативны, потому что цветом можно подчеркнуть какие-либо дополнительные показатели. Также в приборах могут быть звуковые сигналы, которые реагируют на снижение сатурации ниже 95. В целом все пульсоксиметры стандартизированы, подходят под любой палец, просто могут отличаться дополнительными функциями. Если задаться целью, то вполне можно найти нормальный прибор с ценой до трех тысяч рублей, который позволит оценить состояние дыхательной, сердечно-сосудистой системы и так далее".Другие приборыСейчас многие производители добавляют в свои гаджеты функции пульсоксиметра, однако они не могут заменить оригинальный прибор.Фитнес-трекерыНа рынке фитнес-трекеры с функцией пульсоксиметра представлены множеством брендов, однако их информацию можно использовать только в ознакомительных целях, потому что она не может быть точной.Умные часыНедавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 действительно имеют датчики, которые позволяют измерять SpO2, но они оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность гаджета работать как пульсоксиметр проверил Джеффри Фаулера, редактор The Washington Post.Оказалось, что новая функция работает не слишком точно, хотя Apple на презентации заверяла в обратном. Фаулер отмечает, что при сравнении с оксиметром, одобренным агентством Минздрава США, Watch Series 6 ошибались на два-три, а иногда и семь процентов. Более того, часы могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем пользователя все в порядке, а потом предупреждать, что уровень кислорода в крови настолько низок, что это похоже на эмфизему.Проблема, как отметил обозреватель The Washington Post, отчасти решается, если максимально затянуть ремешок часов. Но в этом случае человек ощутит значительный дискомфорт, что не добавляет гаджету удобства.СмартфоныПриложения для смартфонов, которые, как утверждают создатели, могут измерять уровень кислорода, также не дают точного результата, поэтому их использование можно назвать бесполезным.Сатурация и ковидКак рассказал фармаколог Андрей Кондрахин, коронавирусная инфекция вызывает пневмонию, при ней страдает дыхательная система, а это вызывает нехватку кислорода.При болезни следует вызывать скорую, если температура превысила 38 градусов и долго не снижается, частота дыхательных движений достигла 22 в минуту, а сатурация опустилась ниже 95 процентов.
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гаджеты, кровь, здоровье, коронавирус в россии, кислород
12:40 29.10.2021 (обновлено: 13:25 29.10.2021)
 

Как правильно мерить сатурацию: врач рассказал о распространенных ошибках

© РИА Новости / Семён Антонов / Перейти в фотобанкИзмерение сатурации
Измерение сатурации - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Семён Антонов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сатурация — это измерение насыщенности крови кислородом с помощью специального прибора, пульсоксиметра. В чем принцип его действия и почему он так называется, как его правильно применять на пальце, какова норма кислорода для взрослых — в материале РИА Новости.

Что такое сатурация и как ее измеряют

Показатель сатурации (SpO2) — это процентное содержание в крови гемоглобина, насыщенного кислородом: иными словами, количество кислорода в крови. Это важный показатель состояния дыхательной системы человека. При уровне SpO2 ниже 90% повышается риск развития гипоксемии.
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"Сатурация показывает, насколько эффективно работает дыхательная, сердечно-сосудистая системы, система кроветворения, и измеряется пульсоксиметром, — рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Если показатели ниже 95, это говорит о том, что в организме кислорода не хватает. Одной из причин может быть нарушение дыхательной системы, потому что она не обеспечивает достаточное количество кислорода. Грубо говоря, не хватает дыхания. Другой вариант — не хватает гемоглобина в крови при анемии, малокровии. Из-за этого также организм может испытывать недостаток кислорода. Бывает и такое, что и кислорода крови достаточно, и легкие нормально работают, но сердце не способно переносить кровь в том объеме, в котором это необходимо нашему организму. В результате возникает ишемическая болезнь сердца, которая может закончиться инфарктом миокарда".

Норма

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедик измеряет сатурацию
Медик измеряет сатурацию - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медик измеряет сатурацию
У здоровых взрослых людей, которые не курят и живут в равнинной местности, уровень сатурации обычно находится в пределах 96-100%. Если человек живет в горах, нормальный уровень SpO2 у него может быть в пределах 95-100%.

Симптомы снижения

По словам Андрея Кондрахина, при снижении сатурации люди жалуются, что им элементарно не хватает воздуха:

"Они часто зевают, им хочется чаще вздохнуть, никак не могут надышаться, ощущение "ваты" в легких. В такой ситуации часто делается лишний вдох. Если у здорового человека 14-16 дыхательных движений в минуту, то при низкой сатурации — до 20-22. Другой симптом — сонливость. Происходит это, потому что мозгу не хватает кислорода, и он начинает "подтормаживать". Третье — зябкость в руках. Кровь, кроме кислорода, еще и переносит тепло, а здесь она хуже "работает", застаивается, и человек может ощущать холод. Также бывают покалывания в конечностях, потому что страдают нервные окончания из-за нехватки кислорода. О сниженной сатурации свидетельствует и то, что человеку постоянно хочется быть на открытом воздухе, у открытого окна и так далее, то есть находиться там, где больше кислорода. Кроме этого, им тяжело находиться в закрытых пространствах, особенно в метро, другом общественном транспорте, у пациентов присутствует выраженная одышка", — рассказал специалист.

При низкой сатурации у человека могут наблюдаться спутанность сознания, головная боль и быстрое сердцебиение.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет сатурацию
Медицинский работник измеряет сатурацию - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник измеряет сатурацию

Что такое пульсоксиметр

Пульсоксиметр (от "пульс" и лат. oxygenium — "кислород") — это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии).
Существует множество заболеваний, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови, то есть гипоксией. Если у человека есть такие патологии, то контроль над показателями сатурации обязателен. Сейчас это актуально на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда особенно страдают дыхательные пути.
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Внешний вид

Чаще всего используется пульсоксиметр, который похож на прищепку и крепится на палец. Это небольшой прибор с монохромным или цветным дисплеем. Обычно производители указывают, какова вероятность погрешности при измерении сатурации.

Виды

Пульсоксиметры бывают нескольких видов:
  • стационарные;
  • поясные;
  • наручные;
  • портативные с выносными датчиками;
  • напалечные;
  • мониторы для сна.

Назначение

Назначение пульсоксиметра — это постоянный контроль над показателями сатурации у людей с разнообразными заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем и так далее, во время операций под общим наркозом, при проведении кислородной терапии, оценке ее эффективности, при реабилитации, неонатологическом выхаживании недоношенных детей. Такое оборудование широко используется в отделениях анестезиологии, терапии, пульмонологии, в скорой помощи.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит кислородную маску
Медицинская сестра держит кислородную маску - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра держит кислородную маску

Принцип действия

"У пульсоксиметра стоят два датчика: один из них светит в определенном диапазоне инфракрасного излучения, а второй ловит свет, проходящий через ткани, в данном случае — палец, — объяснил клинический фармаколог. — Он отражается от эритроцитов, насыщенных кислородом. Вот эта степень улавливаемого отражения датчиком позволяет судить об уровне сатурации. Несложный прибор, не очень дорогой, но он помогает судить о здоровье целой системы: либо сердечно-сосудистой, либо дыхательной, либо кроветворной".

Кому нужен прибор

Пульсоксиметр используется при:
  • заболеваниях легких;
  • коронавирусной инфекции;
  • различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
  • врожденных или приобретенных пороках сердца;
  • наличии хронических заболеваний.
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник ковид-госпиталя
Постоянные проверки также нужны:
  • во время восстановления после операции;
  • в рамках постковидной реабилитации.

Применение прибора

Пульсоксиметр крепится на указательный палец руки. Чтобы получить точные результаты теста, необходимо соблюдать некоторые правила. Данные могут оказаться неточными в таких случаях:
  • прибор зафиксирован слишком плотно или слабо;
  • на ногтях имеется лак, накладные ногти;
  • во время измерения сатурации человек двигается;
  • возле прибора находится слишком яркий источник света;
  • одновременное измерение давления и пульсоксиметрии;
  • проведение измерения показателей с влажных или замерзших пальцев.

"Кожа на пальце, который используется для пульсоксиметра, должна быть без порезов, там не должно быть мозолей и всего, что может препятствовать считыванию датчика, — добавил Андрей Кондрахин. — Если у человека на одном пальце сатурация 94-93%, есть смысл проверить ее на других пальцах и сравнить результаты. Падение сатурации показывает, что идет какой-то патологический процесс и он не останавливается. Критичным является все, что ниже 90%".

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Расшифровка результатов

На экране появятся две цифры: верхняя означает процент насыщения кислородом, нижняя — пульс. Также на экране может быть показана пульсовая волна, то есть графическое изображение его колебаний.

Выбор пульсоксиметра

Перед приобретением пульсоксиметра следует изучить приборы, которые есть в продаже, и почитать отзывы на них. При покупке важно обращать внимание на функционал, качество, бренд, цену и так далее. У прибора также обязательно должна быть лицензия.
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"Пульсоксиметр нужно выбирать удобный с точки зрения применения, он должен охватывать палец полностью, — рассказал специалист. — Также он должен измерять пульс, потому что от него зависит очень многое. Например, если у человека аритмия, пульс будет неправильный, из-за этого и оксиметрия будет такой же. В подобной ситуации может показаться, что у человека мало кислорода, но на самом деле его достаточно, просто неправильно работает сердечно-сосудистая система. Помимо этого, у прибора должен быть читаемый монитор. Они бывают монохромными и цветными. Первые используют меньше энергии, но малоинформативны, потому что цветом можно подчеркнуть какие-либо дополнительные показатели. Также в приборах могут быть звуковые сигналы, которые реагируют на снижение сатурации ниже 95. В целом все пульсоксиметры стандартизированы, подходят под любой палец, просто могут отличаться дополнительными функциями. Если задаться целью, то вполне можно найти нормальный прибор с ценой до трех тысяч рублей, который позволит оценить состояние дыхательной, сердечно-сосудистой системы и так далее".

Другие приборы

Сейчас многие производители добавляют в свои гаджеты функции пульсоксиметра, однако они не могут заменить оригинальный прибор.
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Фитнес-трекеры

На рынке фитнес-трекеры с функцией пульсоксиметра представлены множеством брендов, однако их информацию можно использовать только в ознакомительных целях, потому что она не может быть точной.

Умные часы

Недавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 действительно имеют датчики, которые позволяют измерять SpO2, но они оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность гаджета работать как пульсоксиметр проверил Джеффри Фаулера, редактор The Washington Post.
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Оказалось, что новая функция работает не слишком точно, хотя Apple на презентации заверяла в обратном. Фаулер отмечает, что при сравнении с оксиметром, одобренным агентством Минздрава США, Watch Series 6 ошибались на два-три, а иногда и семь процентов. Более того, часы могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем пользователя все в порядке, а потом предупреждать, что уровень кислорода в крови настолько низок, что это похоже на эмфизему.
Проблема, как отметил обозреватель The Washington Post, отчасти решается, если максимально затянуть ремешок часов. Но в этом случае человек ощутит значительный дискомфорт, что не добавляет гаджету удобства.

Смартфоны

Приложения для смартфонов, которые, как утверждают создатели, могут измерять уровень кислорода, также не дают точного результата, поэтому их использование можно назвать бесполезным.
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Сатурация и ковид

Как рассказал фармаколог Андрей Кондрахин, коронавирусная инфекция вызывает пневмонию, при ней страдает дыхательная система, а это вызывает нехватку кислорода.

"Объем легких сокращается, потому что там есть воспалительная реакция, и возникают проблемы с дыханием. Таким образом, на сегодняшний момент между коронавирусом и пневмонией можно ставить знак равенства. Это практически стопроцентная вероятность пневмонии, причем двусторонней. Когда орган страдает с двух сторон, это еще больше осложняет течение болезни. Чем сатурация ниже, тем хуже, потому что она показывает насыщение тканей кислородом. Если его мало, сатурация падает. Например, если норма 95, а у человека показатель равен 70, значит, у него сильно пострадали легкие", — пояснил врач.

При болезни следует вызывать скорую, если температура превысила 38 градусов и долго не снижается, частота дыхательных движений достигла 22 в минуту, а сатурация опустилась ниже 95 процентов.
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