https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html

Точность пульсоксиметра в новых часах Apple Watch подвергли сомнению

Недавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:23

2020-09-25T11:23

2020-09-25T11:23

риа наука

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apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Недавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность гаджета работать, как пульсоксиметр, <a href="https://www.washingtonpost.com/technology/2020/09/23/apple-watch-oximeter/" target="_blank" rel="nofollow noopener">проверил</a> Джеффри Фаулера, редактор Washington Post. Оказалось, что новая функция работает не слишком точно, хотя <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> на презентации заверяла в обратном. Фаулер отмечает, что при сравнении с оксиметром, одобренным агентством <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минздрава США</a>, Watch Series 6 ошибались на 2-3, а иногда и семь процентов. Более того, часы могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем пользователя все в порядке, а потом предупреждать, что уровень кислорода в крови настолько низок, что это похоже на эмфизему. Проблема, как отметил обозреватель Washington Post, отчасти решается, если максимально затянуть ремешок часов. Но в этом случае человек ощутит значительный дискомфорт, что не добавляет гаджету удобства. Новые Apple Watch Series 6 представили на большой осенней презентации 16 сентября. В России они доступны по цене в 36990 рублей.

https://ria.ru/20200918/apple-watch-v-rossii-1577454040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple watch, apple, гаджеты, технологии