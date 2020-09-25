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https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html
Точность пульсоксиметра в новых часах Apple Watch подвергли сомнению
Недавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:23
2020-09-25T11:23
риа наука
apple watch
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Недавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность гаджета работать, как пульсоксиметр, <a href="https://www.washingtonpost.com/technology/2020/09/23/apple-watch-oximeter/" target="_blank" rel="nofollow noopener">проверил</a> Джеффри Фаулера, редактор Washington Post. Оказалось, что новая функция работает не слишком точно, хотя <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> на презентации заверяла в обратном. Фаулер отмечает, что при сравнении с оксиметром, одобренным агентством <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минздрава США</a>, Watch Series 6 ошибались на 2-3, а иногда и семь процентов. Более того, часы могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем пользователя все в порядке, а потом предупреждать, что уровень кислорода в крови настолько низок, что это похоже на эмфизему. Проблема, как отметил обозреватель Washington Post, отчасти решается, если максимально затянуть ремешок часов. Но в этом случае человек ощутит значительный дискомфорт, что не добавляет гаджету удобства. Новые Apple Watch Series 6 представили на большой осенней презентации 16 сентября. В России они доступны по цене в 36990 рублей.
https://ria.ru/20200918/apple-watch-v-rossii-1577454040.html
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apple watch, apple, гаджеты, технологии

Точность пульсоксиметра в новых часах Apple Watch подвергли сомнению

11:23 25.09.2020
978
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовые часы Apple Watch Series 4
Новые часы Apple Watch Series 4 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Недавно представленные умные часы Apple Watch Series 6 оказались неспособны давать точную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способность гаджета работать, как пульсоксиметр, проверил Джеффри Фаулера, редактор Washington Post.
Оказалось, что новая функция работает не слишком точно, хотя Apple на презентации заверяла в обратном. Фаулер отмечает, что при сравнении с оксиметром, одобренным агентством минздрава США, Watch Series 6 ошибались на 2-3, а иногда и семь процентов. Более того, часы могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем пользователя все в порядке, а потом предупреждать, что уровень кислорода в крови настолько низок, что это похоже на эмфизему.
Проблема, как отметил обозреватель Washington Post, отчасти решается, если максимально затянуть ремешок часов. Но в этом случае человек ощутит значительный дискомфорт, что не добавляет гаджету удобства.
Новые Apple Watch Series 6 представили на большой осенней презентации 16 сентября. В России они доступны по цене в 36990 рублей.
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 16:41РИА Наука
Россияне предпочитают Apple Watch всем прочим умным часам
6161002
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РИА НаукаApple WatchAppleгаджетыТехнологии
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