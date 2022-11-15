https://ria.ru/20221115/mozol-1831683962.html

Мозоль на ноге или руке: почему появляется и как ее лечить

Мозоль на ногах и руках: как лечить, виды, причины и что делать если болит

Мозоль на ноге или руке: почему появляется и как ее лечить

Мозоль на ноге или руке — естественное явление, с помощью которого кожа защищается от внешних воздействий. Избавиться от ороговевшего участка обычно стремятся в РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:30

2022-11-15T18:30

2022-11-15T18:57

общество

здоровье

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мозоль на ноге или руке — естественное явление, с помощью которого кожа защищается от внешних воздействий. Избавиться от ороговевшего участка обычно стремятся в косметических целях или если он становится болезненным. О том, какие виды мозолей бывают помимо сухой и мокрой, как убрать натертость на пальце, ладони или стопе и чем ее лучше лечить в домашних условиях — в материале РИА Новости.МозольМозоль — это защитная реакция кожи на механическое раздражение, которая помогает избежать травмирования и инфицирования. При сильном трении или внешнем давлении эпидермис утолщается. В зависимости от вида воздействия кожа может грубеть, покрываться пузырями, приобретать разные оттенки и вызывать болевые ощущения.ПричиныНаиболее частая причина возникновения мозолей — это неправильно подобранная обувь. Это могут быть тесные туфли, неразношенные сапоги или слишком большие или маленькие кроссовки.Если мозоли появляются на ногах и руках, в том числе, у детей, то, по словам эксперта, на это могут быть следующие причины:ВидыРазличают такие виды мозолей: сухая, мокрая и стержневая. Также в этот список часто включают натоптыши, но они по некоторым признакам отличаются от обычной мозоли и не приносят такого сильного дискомфорта.Сухая (твердая)Сухую мозоль по-другому называют твердой — это уплотненный участок кожи, под которым можно заметить полупрозрачное образование в виде конуса или пластины. При надавливании на такую мозоль может возникать боль из-за сдавливания. Обычно она желтоватого цвета, не имеет четких краев и обладает более выраженной сухость, чем кожный покров.Мокрая (водяная или мягкая)Мокрая мозоль, она же “водянка”, водяная или мягкая — распространенный вид, который представляет собой отслойку верхнего эпителия, под которым собирается лимфатическая жидкость. Заполучить такое новообразование можно также из-за трения или давления извне. Но, в отличие от сухой мозоли, мокрая возникает от более сильного внешнего воздействия и зачастую может сопровождаться кровотечением (особенно, если лопнул пузырь).СтержневаяСтержневая мозоль — осложненный/запущенный вид сухой мозоли. Это новообразование с плотным корнем, который уходит глубоко в кожу. Сложность такой мозоли заключается в том, что ее не получится вылечить обычными средствами и требуется помощь хирурга. Участок со стержнем вызывает сильный дискомфорт при ходьбе или работе руками — это связано с давлением стержня на окружающие ткани и нервы.НатоптышиНатоптыши часто относят к сухим мозолям, однако это не совсем они. Можно заметить огрубевшую кожу с шероховатостью, но главное отличие — натоптыши не болезненны. Неприятные ощущения могут быть только в начале — когда эпидермис подвергается трению, но после кожа грубеет и становится менее чувствительной. Кроме того, натоптыши больше мозолей по площади.СимптомыПеред тем, как появляется мозоль, человек ощущает дискомфорт — боль от сильного трения. Неприятные ощущения дополняются видимыми симптомами — покраснением и утолщением кожи, сухостью, шелушением и кровоточивостью.Диагностировать у себя мозоль может сам человек, однако при осложнениях требуется осмотр врача, который проведет обследование и назначит необходимое лечение.ОсложненияМозоли могут перерасти в более серьезные патологии, особенно, когда человек пытается сам лопнуть пузырь с жидкостью. Возрастает риск присоединения инфекции, которая в свою очередь может вызвать гнойное воспаление и даже гангрену (омертвление участков тела). В последнем случае такое возникает редко, так как требуется запущенное состояние сразу нескольких мозолей в одном месте.Особенности мозолейЛечениеЛечение мозолей осуществляется в зависимости от причины:По словам эксперта в такой ситуации поможет и питание, и препаратное лечение, назначенное врачом.Кроме того необходимо понять, нормален ли уровень ферментов (липаза), важно сдать анализы и посмотреть, в каком состоянии липидный обмен.Если есть дефицит витаминов В1 и В5, важных для соединительной ткани, их нужно дотировать. Можно использовать для этого наружные средства (кремы, масла).Если проблема не в жирах, нужно узнать, насколько в порядке соединительная ткань. Это определяется гибкостью тела и суставов. Если суставы (можно проверить на пальцах) выгибаются в обратную сторону – соединительная ткань рыхлая. Значит ее нужно укрепить пептидами коллагена. Поддержку соединительной ткани окажет магний и витамин С.МазиЭффективное средство от мозолистых образований — мази. Однако к ним прибегают чаще в более сложных ситуациях, когда боль не спадает продолжительное время, рана кровоточит и мокнет. Такие средства должен назначать врач после сбора анамнеза и диагностики, так как существуют определенные противопоказания — например, детский возраст или аллергия на компоненты препарата.ПластыриСуществуют специальные пластыри с пропиткой против мозолей. Однако большинство из них можно использовать только на ороговевшую кожу. У таких средств также есть противопоказания — сахарный диабет, нарушения кровообращения в ногах, аллергия и т.д.Удаление лазеромВ большинстве случаев этот способ применяют для лечения стержневых мозолей, который невозможно вылечить мазями и другими средствами. Процедура проходит в несколько этапов:Как правило, вся процедура занимает не более 10-15 минут.Народные средстваДля многих стало привычкой сразу после обнаружения мозоли на ноге (особенно вне дома) закрыть ее обычным пластырем. Это временная мера помогает избежать сильного трения кожи с обувью и дойти до места, где можно полноценно обработать поврежденным участок и устранить причину появления мозоли.Также существуют способы лечения мозоли с помощью растительных средств (чеснока, чистотела, одуванчика) и компрессов (из чернослива, лимонного сока, свежего картофеля и алоэ). Однако их эффективность не доказана, а при кровоточивости мозоли они могут усугубить состояние раны.Для заживления мокрой мозоли (с пузырем или без) обычно достаточно обработки антисептиком, воздушных ванн и минимизации трения, в то время как для сухих лучше прибегать к использованию специальных увлажняющих кремов для ног, теплых ванночек и педикюру.Что делать если мозольСправиться с болью или другими последствиями повреждения кожи можно несколькими способами.БолитБоль на участке с мозолью — стандартное явление, которое проходит само собой по мере заживления. Но есть простой способ снизить неприятные ощущения:“С болевым синдромом поможет справиться холодный компресс”, — добавила клинический генетик.ЛопнулаЛопнувший пузырь следует обработать спиртом или антисептиком и далее закрыть бактерицидным пластырем. Менять его нужно не менее двух раз в день. Общее время ношения пластыря — несколько дней (в зависимости от скорости заживления).Поврежденному участку необходимо обеспечить покой — исключить возможность какого-либо трения. Как только кровоточивость прошла пластырь можно не носить — важно, чтобы мозоль подсохла. Отдирать сухую кожу нельзя, она отпадет сама, как только все заживет.ПрофилактикаЧтобы минимизировать риск появления мозолей на руках и ногах, важно защищать кожу от трения — носить удобную обувь с плотной подошвой и носки, работать в перчатках, соблюдать гигиену, увлажнять кожу, делать пилинг областей ороговевшей кожи и др.

https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220613/mozol-1794659388.html

https://ria.ru/20200704/1573878865.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье