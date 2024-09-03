https://ria.ru/20240903/matvienko-1970137567.html

Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира

Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира - РИА Новости, 03.09.2024

Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира

Терроризм представляет опасность для всех стран мира, в России многое сделано для защиты мирных граждан от потенциальных угроз, борьба с террором - задача всего РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:19

2024-09-03T08:19

2024-09-03T08:19

россия

беслан

москва

валентина матвиенко

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

день солидарности в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Терроризм представляет опасность для всех стран мира, в России многое сделано для защиты мирных граждан от потенциальных угроз, борьба с террором - задача всего общества, говорится в обращении спикера Совфеда Валентины Матвиенко в День солидарности в борьбе с терроризмом. "Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы скорбим по нашим гражданам, погибшим от рук террористов. Двадцать лет назад в школе Беслана был совершен беспрецедентный по жестокости террористический акт. Террористы посягнули на жизнь и здоровье детей", - говорится в документе, распространенном пресс-службой СФ. По словам спикера, для всех россиян тяжелым испытанием стали теракты, произошедшие в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Буденновске, Буйнакске, Волгограде, Махачкале, Дербенте и других городах Российской Федерации. "Сколько бы ни прошло времени, боль этих трагедий остается в наших сердцах", - отметила Матвиенко. Сенатор подчеркнула, что терроризм стал острой и злободневной проблемой, имеющей глобальную значимость. "Распространение его идеологии влечет массовые жертвы, угрожает национальной безопасности, наносит урон духовному и культурному наследию планеты. Ни одно государство не имеет гарантий, что на его территории не совершится террористический акт", - говорится в обращении. Законодатель отметила, что в России многое сделано и делается для защиты мирных граждан от потенциальных угроз. "Борьба с терроризмом - задача всего общества, для ее решения необходимы наши единство и солидарность. Никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые приносят столько страданий", - заключила спикер Совфеда. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20240627/terroristy-1955810870.html

https://ria.ru/20240820/putin-1967374011.html

https://ria.ru/20240820/beslan-1967373334.html

россия

беслан

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, беслан, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день солидарности в борьбе с терроризмом