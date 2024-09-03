Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/matvienko-1970137567.html
Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира
Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира - РИА Новости, 03.09.2024
Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира
Терроризм представляет опасность для всех стран мира, в России многое сделано для защиты мирных граждан от потенциальных угроз, борьба с террором - задача всего РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:19
2024-09-03T08:19
россия
беслан
москва
валентина матвиенко
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
день солидарности в борьбе с терроризмом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Терроризм представляет опасность для всех стран мира, в России многое сделано для защиты мирных граждан от потенциальных угроз, борьба с террором - задача всего общества, говорится в обращении спикера Совфеда Валентины Матвиенко в День солидарности в борьбе с терроризмом. "Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы скорбим по нашим гражданам, погибшим от рук террористов. Двадцать лет назад в школе Беслана был совершен беспрецедентный по жестокости террористический акт. Террористы посягнули на жизнь и здоровье детей", - говорится в документе, распространенном пресс-службой СФ. По словам спикера, для всех россиян тяжелым испытанием стали теракты, произошедшие в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Буденновске, Буйнакске, Волгограде, Махачкале, Дербенте и других городах Российской Федерации. "Сколько бы ни прошло времени, боль этих трагедий остается в наших сердцах", - отметила Матвиенко. Сенатор подчеркнула, что терроризм стал острой и злободневной проблемой, имеющей глобальную значимость. "Распространение его идеологии влечет массовые жертвы, угрожает национальной безопасности, наносит урон духовному и культурному наследию планеты. Ни одно государство не имеет гарантий, что на его территории не совершится террористический акт", - говорится в обращении. Законодатель отметила, что в России многое сделано и делается для защиты мирных граждан от потенциальных угроз. "Борьба с терроризмом - задача всего общества, для ее решения необходимы наши единство и солидарность. Никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые приносят столько страданий", - заключила спикер Совфеда. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240627/terroristy-1955810870.html
https://ria.ru/20240820/putin-1967374011.html
https://ria.ru/20240820/beslan-1967373334.html
россия
беслан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, беслан, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день солидарности в борьбе с терроризмом
Россия, Беслан, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), День солидарности в борьбе с терроризмом
Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира

Матвиенко: для борьбы с терроризмом необходимо единство общества

© Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Терроризм представляет опасность для всех стран мира, в России многое сделано для защиты мирных граждан от потенциальных угроз, борьба с террором - задача всего общества, говорится в обращении спикера Совфеда Валентины Матвиенко в День солидарности в борьбе с терроризмом.
"Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы скорбим по нашим гражданам, погибшим от рук террористов. Двадцать лет назад в школе Беслана был совершен беспрецедентный по жестокости террористический акт. Террористы посягнули на жизнь и здоровье детей", - говорится в документе, распространенном пресс-службой СФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов
27 июня, 11:55
По словам спикера, для всех россиян тяжелым испытанием стали теракты, произошедшие в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Буденновске, Буйнакске, Волгограде, Махачкале, Дербенте и других городах Российской Федерации.
"Сколько бы ни прошло времени, боль этих трагедий остается в наших сердцах", - отметила Матвиенко.
Сенатор подчеркнула, что терроризм стал острой и злободневной проблемой, имеющей глобальную значимость.
"Распространение его идеологии влечет массовые жертвы, угрожает национальной безопасности, наносит урон духовному и культурному наследию планеты. Ни одно государство не имеет гарантий, что на его территории не совершится террористический акт", - говорится в обращении.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма Беслан. Школа №1 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь"
20 августа, 17:04
Законодатель отметила, что в России многое сделано и делается для защиты мирных граждан от потенциальных угроз.
"Борьба с терроризмом - задача всего общества, для ее решения необходимы наши единство и солидарность. Никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые приносят столько страданий", - заключила спикер Совфеда.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Теракт в Беслане останется незаживающей раной в памяти России, заявил Путин
20 августа, 17:02
 
РоссияБесланМоскваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)День солидарности в борьбе с терроризмом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала