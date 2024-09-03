Матвиенко назвала терроризм угрозой для всех стран мира
Матвиенко: для борьбы с терроризмом необходимо единство общества
© Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации России
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Терроризм представляет опасность для всех стран мира, в России многое сделано для защиты мирных граждан от потенциальных угроз, борьба с террором - задача всего общества, говорится в обращении спикера Совфеда Валентины Матвиенко в День солидарности в борьбе с терроризмом.
"Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы скорбим по нашим гражданам, погибшим от рук террористов. Двадцать лет назад в школе Беслана был совершен беспрецедентный по жестокости террористический акт. Террористы посягнули на жизнь и здоровье детей", - говорится в документе, распространенном пресс-службой СФ.
По словам спикера, для всех россиян тяжелым испытанием стали теракты, произошедшие в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Буденновске, Буйнакске, Волгограде, Махачкале, Дербенте и других городах Российской Федерации.
"Сколько бы ни прошло времени, боль этих трагедий остается в наших сердцах", - отметила Матвиенко.
Сенатор подчеркнула, что терроризм стал острой и злободневной проблемой, имеющей глобальную значимость.
"Распространение его идеологии влечет массовые жертвы, угрожает национальной безопасности, наносит урон духовному и культурному наследию планеты. Ни одно государство не имеет гарантий, что на его территории не совершится террористический акт", - говорится в обращении.
Законодатель отметила, что в России многое сделано и делается для защиты мирных граждан от потенциальных угроз.
"Борьба с терроризмом - задача всего общества, для ее решения необходимы наши единство и солидарность. Никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые приносят столько страданий", - заключила спикер Совфеда.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.