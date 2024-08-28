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В Валааме надеются продлить программу помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 28.08.2024
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Религия
 
12:01 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/valaam-1968929097.html
В Валааме надеются продлить программу помощи семьям участников СВО
В Валааме надеются продлить программу помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 28.08.2024
В Валааме надеются продлить программу помощи семьям участников СВО
В Валаамском ставропигиальном мужском монастыре надеются продлить на 2025 год программу помощи семьям участников СВО, если получится найти финансирование,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:01
2024-08-28T12:01
религия
санкт-петербург
ленинградская область
москва
валаамский монастырь
красный крест
религия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Валаамском ставропигиальном мужском монастыре надеются продлить на 2025 год программу помощи семьям участников СВО, если получится найти финансирование, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков. Как ранее рассказывал РИА Новости Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО поддержку, предоставить им возможность получить "душевное и духовное успокоение", помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре. "В прошлом году игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий посоветовал фонду разработать программу по работе с детьми в трудной жизненной ситуации. Мы это сделали и выиграли президентский грант. В уходящем году владыка посоветовал сделать программу для семей участников СВО – мы нашли спонсора, а 27 августа завершился последний заезд. В результате, сейчас уже можно сказать по отзывам, получилось очень хорошо, программа достигла целей, а это всегда приятно для тех, кто над ней работал. Надеемся, что в следующем году ее получится продлить, вопрос сейчас - в поиске гранта или спонсора", - сказал Шишков. Всего, по его словам, за 2024 год состоялось три заезда (с июня по август) для семей участников СВО из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Москвы и Подмосковья. Группы из детей и взрослых формировали представители Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО). Монастырь бесплатно организовал для семей размещение, питание и программу: они смогли посетить богослужения, экскурсии, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психотерапевтом, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии". "За три поездки в программе приняли участие 60 человек. Мы привезли в том числе детей, которые потеряли на СВО своих близких. Они в трудной ситуации, у всех свои психологически проблемы. Очень важно, чтобы каждая семья понимала, что она не одна, что ее поддерживают, что есть с кем общаться. Результат от программы - колоссальный. После поездок на Валаам семьи сплотились, подружились и взрослые, и дети, они общаются, участвуют в мероприятиях, спрашивают, когда мы могли бы снова посетить такое святое место. Поэтому мы называем эти поездки терапией для души, то есть это не только психологическая помощь им, но и духовная, моральная", - рассказала РИА Новости глава Комитета семей воинов Отечества на Неве Любовь Рубаник. Она добавила, что во время последней поездки в монастырь приехали представитель Красного Креста и директор детского дома в Луганске, с которым сотрудничает комитет.
https://ria.ru/20240106/gumpomosch-1919898141.html
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санкт-петербург, ленинградская область, москва, валаамский монастырь, красный крест, религия
Религия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Валаамский монастырь, Красный Крест, Религия
В Валааме надеются продлить программу помощи семьям участников СВО

Валаамский монастырь надеется продлить программу помощи семьям участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Валаамском ставропигиальном мужском монастыре надеются продлить на 2025 год программу помощи семьям участников СВО, если получится найти финансирование, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
Как ранее рассказывал РИА Новости Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО поддержку, предоставить им возможность получить "душевное и духовное успокоение", помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре.
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"В прошлом году игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий посоветовал фонду разработать программу по работе с детьми в трудной жизненной ситуации. Мы это сделали и выиграли президентский грант. В уходящем году владыка посоветовал сделать программу для семей участников СВО – мы нашли спонсора, а 27 августа завершился последний заезд. В результате, сейчас уже можно сказать по отзывам, получилось очень хорошо, программа достигла целей, а это всегда приятно для тех, кто над ней работал. Надеемся, что в следующем году ее получится продлить, вопрос сейчас - в поиске гранта или спонсора", - сказал Шишков.
Всего, по его словам, за 2024 год состоялось три заезда (с июня по август) для семей участников СВО из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Москвы и Подмосковья. Группы из детей и взрослых формировали представители Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО). Монастырь бесплатно организовал для семей размещение, питание и программу: они смогли посетить богослужения, экскурсии, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психотерапевтом, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".
"За три поездки в программе приняли участие 60 человек. Мы привезли в том числе детей, которые потеряли на СВО своих близких. Они в трудной ситуации, у всех свои психологически проблемы. Очень важно, чтобы каждая семья понимала, что она не одна, что ее поддерживают, что есть с кем общаться. Результат от программы - колоссальный. После поездок на Валаам семьи сплотились, подружились и взрослые, и дети, они общаются, участвуют в мероприятиях, спрашивают, когда мы могли бы снова посетить такое святое место. Поэтому мы называем эти поездки терапией для души, то есть это не только психологическая помощь им, но и духовная, моральная", - рассказала РИА Новости глава Комитета семей воинов Отечества на Неве Любовь Рубаник.
Она добавила, что во время последней поездки в монастырь приехали представитель Красного Креста и директор детского дома в Луганске, с которым сотрудничает комитет.
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РелигияСанкт-ПетербургЛенинградская областьМоскваВалаамский монастырьКрасный КрестРелигия
 
 
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