В Валааме надеются продлить программу помощи семьям участников СВО
Валаамский монастырь надеется продлить программу помощи семьям участников СВО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Валаамском ставропигиальном мужском монастыре надеются продлить на 2025 год программу помощи семьям участников СВО, если получится найти финансирование, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
Как ранее рассказывал РИА Новости Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО поддержку, предоставить им возможность получить "душевное и духовное успокоение", помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре.
РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гуманитарной помощи
6 января, 07:04
"В прошлом году игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий посоветовал фонду разработать программу по работе с детьми в трудной жизненной ситуации. Мы это сделали и выиграли президентский грант. В уходящем году владыка посоветовал сделать программу для семей участников СВО – мы нашли спонсора, а 27 августа завершился последний заезд. В результате, сейчас уже можно сказать по отзывам, получилось очень хорошо, программа достигла целей, а это всегда приятно для тех, кто над ней работал. Надеемся, что в следующем году ее получится продлить, вопрос сейчас - в поиске гранта или спонсора", - сказал Шишков.
Всего, по его словам, за 2024 год состоялось три заезда (с июня по август) для семей участников СВО из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Москвы и Подмосковья. Группы из детей и взрослых формировали представители Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО). Монастырь бесплатно организовал для семей размещение, питание и программу: они смогли посетить богослужения, экскурсии, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психотерапевтом, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".
"За три поездки в программе приняли участие 60 человек. Мы привезли в том числе детей, которые потеряли на СВО своих близких. Они в трудной ситуации, у всех свои психологически проблемы. Очень важно, чтобы каждая семья понимала, что она не одна, что ее поддерживают, что есть с кем общаться. Результат от программы - колоссальный. После поездок на Валаам семьи сплотились, подружились и взрослые, и дети, они общаются, участвуют в мероприятиях, спрашивают, когда мы могли бы снова посетить такое святое место. Поэтому мы называем эти поездки терапией для души, то есть это не только психологическая помощь им, но и духовная, моральная", - рассказала РИА Новости глава Комитета семей воинов Отечества на Неве Любовь Рубаник.
Она добавила, что во время последней поездки в монастырь приехали представитель Красного Креста и директор детского дома в Луганске, с которым сотрудничает комитет.