https://ria.ru/20210423/verbnoe-1729551709.html

Вербное воскресенье 2021: десять главных вопросов о празднике

Вербное воскресенье 2021: десять главных вопросов о празднике

Вербное воскресенье, или Вход Господень во Иерусалим, - одно из главных праздничных событий у православных. О том, какого числа его отмечают в 2021 году, в чем... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T07:00

2021-04-23T07:00

2021-04-23T11:35

религиозные праздники

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иисус христос

вербное воскресенье

русская православная церковь

иерусалим

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Вербное воскресенье, или Вход Господень во Иерусалим, - одно из главных праздничных событий у православных. О том, какого числа его отмечают в 2021 году, в чем суть праздника и что делать с освященной вербой – в материале РИА Новости. Вербное воскресеньеОказывается, больше всего россиян приходят в храмы не на Пасху – самый популярный религиозный праздник в стране – а на Вербное воскресенье. По крайней мере об этом заявляют священники. Объяснений феномену несколько. Некоторые считают, что массовым праздник стал в советское время. Атеистическая власть придавала значение главной для верующих дате - Пасхе. Именно в этот день партийное руководство делало все, чтобы люди не пошли в храм. Но верующие придумали, как обойти схему: они устремлялись в храм за неделю до Светлого Христова Воскресения. По воспоминаниям прихожан, в 70-е и 80-е в день Вербного Воскресения на службе было не протолкнуться."И поныне это один из пиковых дней в плане посещаемости. Может быть, еще есть влияние народной традиции причащаться в первое воскресенье после Великого поста (который кончается в пятницу. — Прим. ред.) и год ходить в храм. Так принятою, например, в регионах западнее Москвы", - говорит настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа.Есть и другая версия: праздник на Руси ассоциировался с наступлением весны. Во многом благодаря обряду освящения веточек вербы. Это дерево расцветало почти что аккурат к дате. Именно от дерева вербы и пошло народное название праздника.В церковном календаре он именуется так: Вход Господень во Иерусалим.Какого числа Вербное воскресенье в 2021 году?Каждый год дата праздника меняется. Например, в 2020-м его отмечали 12 апреля, годом ранее -21-го числа. Дело в том, что Вербное воскресенье привязано к Пасхе. А та, в свою очередь, "блуждает" по календарю. Ее время зависит от лунного цикла.Согласно канонам, Пасха приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. А оно, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Вербное же воскресенье всегда отмечают за семь дней до главного праздника христиан. В этом году оно выпадает на 25 апреля.О праздникеВ чем суть праздника?Мало кто знает, но Вербное воскресенье не относится к Великому посту. Это первый день особого для православных периода – Страстной недели, когда христиане вспоминают последние несколько дней земной жизни Спасителя. С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы пострадать на кресте за грехи всех людей. А потом, согласно вероучению, воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.Какая у праздника история?Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии. Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим на осле. Город к тому времени стоит на ушах, ведь накануне Христос воскресил четверодневного Лазаря. И его встречают как Мессию – обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от владычества римлян. Согласно предсказаниям, помазанник Божий должен быть из царского дома. Иисус происходил от рода Давида. Поэтому толпа ему кричала: "Осанна сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! Осанна ("спаси же нас!" - прим.ред.) в вышних!". А на его пути стелили ковры и пальмовые ветви – символ триумфа и монаршей силы. Какие приметы, обряды и традиции?Памятуя о том событии христиане и сейчас отмечают праздникс листьями пальмы. А в странах с холодным климатом ее заменили на вербу: потому что это дерево зацветает первым. Отсюда в Русской церкви пошел главный обычай праздника – освящение вербных веток.Вопреки общепринятому мнению, их окропляют святой водой не в сам день праздника, а накануне. Особый чин совершают во время Всенощного бдения в субботу вечером. Именно на эту службу священники рекомендуют приходить ради обряда. Народные приметы уделяют особое внимание Вербному воскресенью. По нему в старину определяли погоду на весну и лето. Если почки на деревьях набухли, но не распустились, то ждать холодов. Если наоборот – год будет особенно урожайным. Какие могут быть поделки на праздник?Из вербы же мастерили различные поделки. Самой популярной было праздничное дерево: несколько веточек связывали в пучок. А затем украшали.Вешать можно было, например, конфеты и пряники. Или, например, вырезанных из бумаги животных. А после Пасхи обычно еще добавляли крашеные яйца.Что можно делать в Вербное воскресенье?Духовенство призывает верующих в праздник Вербного воскресенья посетить праздничную литургию. А накануне сходить на всенощное бдение. Кроме того, можно помолиться дома, прочитав акафист празднику.Если такой возможности нет, то, советуют священники, можно ограничиться тропарем и кондаком Входа Господня в Иерусалим. Это особые праздничные гимны, их принято петь. Что нельзя делать в Вербное воскресенье?Этот праздник относится к числу двунадесятых – двенадцати самых важных в православном христианстве. Поэтому верующим не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. При этом, отмечают священники, какая-либо бытовая рутинная работа вполне допустима.Вместе с тем, нельзя в этот день никого обижать, ссориться с близкими и посторонними. Напротив, нужно подарить радость праздника как можно большему количеству людей.Зачастую христиане задаются вопросом: что делать с освященной вербой? Священнослужители рекомендуют поставить вербную веточку перед иконами. А потом ее можно посадить у себя в саду, либо в лесу. Если такой возможности нет, то ее надо сжечь.Что можно и нельзя есть в Вербное воскресенье?Праздник приходится на период многодневного строгого говения перед Пасхой. Однако в этот день, в силу его важности, церковный устав делает послабления. Например, верующим можно употреблять рыбу. Кроме того, им можно в этот день икру – как и накануне, в Лазареву субботу. Также допускается вино. Но в умеренных количествах. Нельзя в этот день питаться скоромным. Это мясо, птица, яйца и молочное продукты. Также правило относиться ко всей еде с добавлением животного жира.Какие поздравления?Особых словесных формул для поздравления с Вербным воскресеньем не существует. Обычно просто говорят: "С праздником!".При этом в Сети можно найти немало поздравлений, которые верующие пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах. Есть, например, такие: "Поздравляю с праздником Вербного Воскресенья! Пусть в этот день с веточками вербы в ваш дом войдут ангелы, осветив его радостью, любовью, достатком. Живите в гармонии с Богом и людьми, сохраняя душевный покой, любя и оберегая близких, дорогих сердцу людей. С праздником!"Католическое Вербное воскресенье: в чем отличие от православного?В римско-католической церкви праздник Входа Господня в Иерусалим тоже относится к числу самых значимых. Еще его там называют Пальмовым воскресеньем – именно с ветками этого дерева верующие совершают процессию после мессы.Вербное воскресенье у западных христиан особо выделяется в календаре. В этот день в костелах происходит чинопоследование Страстей Господних. Это уникальная служба, которую совершают в воспоминание последних часов земной жизни Христа. У православных же в этот день подобного богослужения нет.

https://ria.ru/20200415/1570102743.html

https://ria.ru/20200410/1569886330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религиозные праздники, иисус христос, вербное воскресенье, русская православная церковь, иерусалим, справки