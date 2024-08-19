https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html

"Свяжусь с ним". Что Путин пообещал Алиеву

"Свяжусь с ним". Что Путин пообещал Алиеву - РИА Новости, 19.08.2024

"Свяжусь с ним". Что Путин пообещал Алиеву

Президенты России и Азербайджана провели двусторонние переговоры. Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным визитом — первым за шесть лет. Хотя в этом году... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:36

2024-08-19T16:36

2024-08-19T17:16

азербайджан

баку

россия

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967100588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dd9cc8a2f2b4d270878765b86259589.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президенты России и Азербайджана провели двусторонние переговоры. Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным визитом — первым за шесть лет. Хотя в этом году главы государств уже виделись, у них всегда есть темы для обсуждения. В том числе — армяно-азербайджанское урегулирование и сотрудничество в сфере энергетики."Удовлетворены уровнем взаимодействия"Сегодня ближе к полудню Путин приехал в резиденцию Алиева "Загульба", расположенную в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря. Визит государственный, все было по официальному протоколу, с торжественной церемонией.Президенты выслушали рапорт командира роты почетного караула. Затем оркестр исполнил государственные гимны России и Азербайджана и караул прошел парадным шагом.Переговоры по традиции стартовали в узком составе, с участием нескольких членов делегаций. В частности, с российской стороны присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства, сопредседатель межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Оверчук и помощник Путина Юрий Ушаков."Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами, — констатировал Алиев. — Подписанная нами в феврале 2022-го декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется — и в политической сфере, и в экономической. Мы видим позитивную динамику, хорошие цифры".Сотрудничество — в первую очередь в энергетике. Российские и азербайджанские компании добывают нефть и газ в том числе на шельфе Каспийского моря, занимаются переработкой и перевозкой топлива.Транспорт — еще одна важная общая сфера. Западный участок международного транспортного коридора "Север — Юг" проходит по территории Азербайджана.Путин также отметил важность декларации 2022 года и указал на не до конца раскрытый потенциал."Торгово-экономические связи развиваются успешно, — подчеркнул он. — <…> Вы мне говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда долларов с небольшим (взаимный товарооборот. — Прим. ред.) — это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей".Можно говорить не только об энергетике, но и о промышленности, логистике — "у нас много направлений", продолжил президент.И уточнил: "Более 1270 предприятий с российским капиталом работают в Азербайджане — это, безусловно, тоже не предел".Послание ЕревануРазумеется, Москва и Баку большое внимание уделяют вопросам стабильности и безопасности — мировой и региональной. "Конечно, это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе", — добавил российский лидер."Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении, — напомнил он. — Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем даже за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях — конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами, это без всякого сомнения".Москва по-прежнему готова содействовать заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, начавшихся в апреле."После визита в Азербайджан я свяжусь с премьером (Армении) Пашиняном, расскажу о результатах наших переговоров, — заверил Путин. — Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно".Москва всегда принимала активное участие в урегулировании конфликта из-за Нагорного Карабаха. Российский миротворческий контингент был развернут там на основании подписанного в ноябре 2020-го президентами России и Азербайджана, а также премьером Армении заявления о прекращении боевых действий. После обострения ситуации в сентябре 2023 года регион вернулся под фактический контроль Баку. А с 1 января непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование, в связи с чем весной приступили к выводу миротворцев."Будем способствовать нормализации"Переговоры продолжились в расширенном составе, с участием послов и глав ключевых ведомств обеих стран."По всем направлениям мы видим позитивную динамику, — повторил Алиев. — Состав наших делегаций тоже очень иллюстративен, говорит сам за себя. То есть тем для обсуждения действительно много, и сфера нашей взаимной деятельности расширяется из года в год". В Баку настроены "на укрепление взаимодействия по всем направлениям", добавил он."Работа в таком широком составе дает возможность наметить шаги на ближайшие перспективы, на будущее. Нам сейчас удалось, хотя называется это "в узком составе", но пройтись по целому ряду вопросов абсолютно приоритетного характера", — сказал Путин.Подписали ряд двусторонних документов. Среди них: соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, карантина и защиты растений, безопасности пищевой продукции, меморандумы по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, инспекции труда, по инвестициям.Один из результатов — договоренность о совместном строительстве нефтяных танкеров. "Российская Объединенная судостроительная компания вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса "река — море" для перевозки нефтепродуктов. Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки", — пояснил Путин.Кроме того, главы государств опубликовали совместное заявление. Пообещали продолжить укреплять межгосударственные связи "на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга". Отметили важность дальнейшего развития сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, в международных организациях и на других многосторонних площадках, выразили приверженность целям и принципам Устава ООН."Стороны подчеркнули важность трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, а также последующих договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в целях обеспечения безопасности и устойчивого развития на Южном Кавказе. Российская Федерация подтвердила готовность и далее содействовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", — говорится в документе.Этой темы Путин коснулся и в итоговом выступлении. "Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении", — подчеркнул он.Постоянные контактыЗатем президенты отправились на экскурсию по Баку. Посетили "Белый город" (столичная территория в 1650 гектаров, где реализуется масштабный строительный проект) и кафедральный Собор святых жен-мироносиц.Кроме того, еще накануне главы государств и супруга азербайджанского лидера, вице-президент Мехрибан Алиева, пообщались за неформальным ужином все в той же резиденции "Загульба".Также Путин возложил венки к могиле национального лидера Гейдара Алиева и монументу "Вечный огонь" на Аллее шахидов, где похоронены жертвы столкновений с подразделениями Советской армии в январе 1990-го и азербайджанцы, погибшие в первой карабахской войне 1992-1994 годов.Для российского президента нынешний визит в Азербайджан — уже восьмой с 2001-го. Перед этим Путин посещал Баку в 2018 году.В июле главы государств встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (у Азербайджана там статус партнера по диалогу). Тогда они обсудили среди прочего товарооборот и "Север — Юг".Алиев за время своего президентства (с 2003-го) побывал в России с полсотни раз: во многом из-за необходимости трехсторонних встреч по Карабаху. В этом году был в апреле — по поводу 50-летия Байкало-Амурской магистрали, в строительстве которой большую роль сыграл его отец.

азербайджан

баку

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, баку, россия, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян