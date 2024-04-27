По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван
Алиев и Пашинян начали делимитацию границ на фоне протестов в Армении
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Азербайджан и Армения непосредственно приступили к делимитации границ. Это лишь первый, но важный шаг на пути к окончательному решению территориальных споров. О том, чем руководствовались Баку и Ереван при подготовке совместного плана действий и что он в себя включает, — в материале РИА Новости.
Почему сейчас?
Об определении и физическом обозначении (делимитации и демаркации) границы Азербайджан и Армения всерьез заговорили после войны в Карабахе в 2020-м. Но государственные комиссии для взаимодействия по этой проблеме создали лишь в 2022-м.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАзербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Работа шла медленно: стороны не могли определиться, на какие карты ориентироваться. Армения настаивала на варианте 1975 года. Азербайджан это не устраивало: не хотели возвращать некоторые районы, занятые в мае 2021-го и сентябре 2022-го.
В мае 2023-го главы двух государств заявили о взаимном признании территориальной целостности. Позднее армянский премьер Никол Пашинян подтвердил: Нагорный Карабах — часть Азербайджана. С января этого года непризнанная республика официально упразднена. Это придало переговорам новый импульс.
В апреле на восьмой встрече госкомиссий по делимитации "предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) и Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) и Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) и Хейримли (АР), Беркабер (РА) и Кызыл Гаджилы (АР)". Прежде все они фактически были в составе Тавушской области Армении.
Задача — привести эти участки "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада".
Обоюдный "конструктивный подход"
Таким образом, основой для делимитации послужила Алма-Атинская декларация 1991 года о том, что СССР распускается после образования СНГ. Там же говорится о "территориальной целостности и нерушимости существующих границ" бывших советских республик. Армения и прежде ссылалась на этот документ. При обсуждении карт 1975-го специалисты отмечали: обозначенные там границы к 1991-му не изменились, а потому на них и следует опираться.
В то же время Алиев, комментируя апрельское решение комиссий, указал, что делимитацию предложил именно Азербайджан. Впрочем, он отметил "конструктивный подход" с обеих сторон.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
И добавил, что на данный момент только 10-12 километров границы можно считать делимитированной. Общая же протяженность — от 996 до 1007 километров, в зависимости от источника данных. Поэтому передача четырех сел — только начало.
"Описание отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности", — уточняет МИД Армении. Данные оформят в отдельном протоколе, который должны подписать до 15 мая. Кроме того, до 1 июля планируют утвердить проект положения о совместной деятельности комиссий. В документе четко пропишут принцип следования Алма-Атинской декларации. Потом согласуют порядок делимитации и всех остальных участков границы. А также вопрос анклавов и эксклавов.
До полного завершения процесса указанные в протоколе линии (между упомянутыми восемью населенными пунктами) считаются делимитированными. Охрану передадут пограничным войскам.
"Эпоха беспредела должна закончиться"
К 26 апреля Армения и Азербайджан уже установили как минимум 20 пограничных столбов. Продолжаются разминирование и геодезические измерения.
Первые пограничные столбы, установленные в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
Первые пограничные столбы, установленные в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
В Армении не все этому рады. Говорят о предательстве интересов жителей Тавушской и других приграничных областей. Протестующие перекрывают дороги, жгут костры, скандируют антиправительственные лозунги. Некоторых задержали, в том числе в Ереване.
"Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, находящихся под оккупацией с 1990-х", — подчеркивал ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. А в аппарате Пашиняна пришлось давать разъяснения по чувствительной теме: "Азербайджан получает два с половиной села, потому что весь Кызыл-Гаджилы, значительная часть Ашагы-Аскипара и до этого находились под контролем Баку. А Республика Армения уменьшает риски, связанные с делимитацией границы и безопасностью".
Премьер также пытался сгладить ситуацию: "Наша цель состоит в том, <…> чтобы вы говорили: "Вай, как хорошо, что в 50 метрах Азербайджан, мы будем с ним торговать". Сближение демонстрирует и Алиев. "Потенциально Армения может быть получателем азербайджанского газа, — предположил он 25 апреля. — И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, такого рода сотрудничество было бы естественным".
© Sputnik / Арам НерсесянСитуация в Тавушском районе, у развилки дорог Ноемберян — Алаверди — Баграташен
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ситуация в Тавушском районе, у развилки дорог Ноемберян — Алаверди — Баграташен
"Народ, извините, но давайте признаемся, что последние 30 лет мы жили в условиях беспредела. Сейчас мы говорим: эпоха беспредела должна закончиться — и с нашей стороны, и с их стороны", — добавил Пашинян.
Процесс будет долгим
"Формальный повод претензии Еревана к ОДКБ состоял в том, что мы отказались поддержать Армению в столкновениях на границе с Азербайджаном. По одной единственной причине — непонятно было, где какая страна. Граница не определена на местности, — напоминает в беседе с РИА Новости политолог Андрей Суздальцев. — Из Еревана звучали очень эмоциональные заявления. Включая предложение, чтобы Россия сама признала советские границы республик".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле
Эмоции удалось взять под контроль, но остается как минимум одна серьезная проблема. "Граница очень запутанна в ряде мест. Где, казалось бы, армянская территория, все нормально, вдруг обнаруживается азербайджанское небольшое поселение. Или наоборот. Как между Киргизией и Таджикистаном (приступили к демаркации в 2021-м, еще не завершили. — Прим. ред.), — говорит эксперт. — Вот там сплошные анклавы и масса трудностей".
Исходя из опыта Ферганской долины, стороны пытаются сделать границу более внятной, легко контролируемой. Но это вызывает недовольство в Армении.
"Любая делимитация — очень непростой, хрупкий, долгий процесс, — напоминает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Что касается Армении с Азербайджаном, там еще целый комплекс важных факторов. Сейчас по более очевидным и менее спорным территориям вопрос решен, а столбы — это фактически демаркация, следующий этап".
© Sputnik / Aram NersesyanМост в селе Киранц, который, согласно опубликованной карте, перейдет Азербайджану
© Sputnik / Aram Nersesyan
Мост в селе Киранц, который, согласно опубликованной карте, перейдет Азербайджану
Сложности создают и внутриполитические события, реакция населения и оппозиции, добавляет эксперт. Пока же главное то, что Баку и Ереван избавились от принципиальных камней преткновения, мешавших делимитации. А быстро в любом случае не получится.