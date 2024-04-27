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По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван

По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван - РИА Новости, 27.04.2024

По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван

Азербайджан и Армения непосредственно приступили к делимитации границ. Это лишь первый, но важный шаг на пути к окончательному решению территориальных споров. О РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:00

2024-04-27T08:00

2024-04-27T08:03

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Азербайджан и Армения непосредственно приступили к делимитации границ. Это лишь первый, но важный шаг на пути к окончательному решению территориальных споров. О том, чем руководствовались Баку и Ереван при подготовке совместного плана действий и что он в себя включает, — в материале РИА Новости.Почему сейчас?Об определении и физическом обозначении (делимитации и демаркации) границы Азербайджан и Армения всерьез заговорили после войны в Карабахе в 2020-м. Но государственные комиссии для взаимодействия по этой проблеме создали лишь в 2022-м.Работа шла медленно: стороны не могли определиться, на какие карты ориентироваться. Армения настаивала на варианте 1975 года. Азербайджан это не устраивало: не хотели возвращать некоторые районы, занятые в мае 2021-го и сентябре 2022-го.В мае 2023-го главы двух государств заявили о взаимном признании территориальной целостности. Позднее армянский премьер Никол Пашинян подтвердил: Нагорный Карабах — часть Азербайджана. С января этого года непризнанная республика официально упразднена. Это придало переговорам новый импульс.В апреле на восьмой встрече госкомиссий по делимитации "предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) и Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) и Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) и Хейримли (АР), Беркабер (РА) и Кызыл Гаджилы (АР)". Прежде все они фактически были в составе Тавушской области Армении.Задача — привести эти участки "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада".Обоюдный "конструктивный подход"Таким образом, основой для делимитации послужила Алма-Атинская декларация 1991 года о том, что СССР распускается после образования СНГ. Там же говорится о "территориальной целостности и нерушимости существующих границ" бывших советских республик. Армения и прежде ссылалась на этот документ. При обсуждении карт 1975-го специалисты отмечали: обозначенные там границы к 1991-му не изменились, а потому на них и следует опираться.В то же время Алиев, комментируя апрельское решение комиссий, указал, что делимитацию предложил именно Азербайджан. Впрочем, он отметил "конструктивный подход" с обеих сторон.И добавил, что на данный момент только 10-12 километров границы можно считать делимитированной. Общая же протяженность — от 996 до 1007 километров, в зависимости от источника данных. Поэтому передача четырех сел — только начало."Описание отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности", — уточняет МИД Армении. Данные оформят в отдельном протоколе, который должны подписать до 15 мая. Кроме того, до 1 июля планируют утвердить проект положения о совместной деятельности комиссий. В документе четко пропишут принцип следования Алма-Атинской декларации. Потом согласуют порядок делимитации и всех остальных участков границы. А также вопрос анклавов и эксклавов.До полного завершения процесса указанные в протоколе линии (между упомянутыми восемью населенными пунктами) считаются делимитированными. Охрану передадут пограничным войскам."Эпоха беспредела должна закончиться"К 26 апреля Армения и Азербайджан уже установили как минимум 20 пограничных столбов. Продолжаются разминирование и геодезические измерения.В Армении не все этому рады. Говорят о предательстве интересов жителей Тавушской и других приграничных областей. Протестующие перекрывают дороги, жгут костры, скандируют антиправительственные лозунги. Некоторых задержали, в том числе в Ереване."Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, находящихся под оккупацией с 1990-х", — подчеркивал ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. А в аппарате Пашиняна пришлось давать разъяснения по чувствительной теме: "Азербайджан получает два с половиной села, потому что весь Кызыл-Гаджилы, значительная часть Ашагы-Аскипара и до этого находились под контролем Баку. А Республика Армения уменьшает риски, связанные с делимитацией границы и безопасностью".Премьер также пытался сгладить ситуацию: "Наша цель состоит в том, <…> чтобы вы говорили: "Вай, как хорошо, что в 50 метрах Азербайджан, мы будем с ним торговать". Сближение демонстрирует и Алиев. "Потенциально Армения может быть получателем азербайджанского газа, — предположил он 25 апреля. — И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, такого рода сотрудничество было бы естественным"."Народ, извините, но давайте признаемся, что последние 30 лет мы жили в условиях беспредела. Сейчас мы говорим: эпоха беспредела должна закончиться — и с нашей стороны, и с их стороны", — добавил Пашинян.Процесс будет долгим"Формальный повод претензии Еревана к ОДКБ состоял в том, что мы отказались поддержать Армению в столкновениях на границе с Азербайджаном. По одной единственной причине — непонятно было, где какая страна. Граница не определена на местности, — напоминает в беседе с РИА Новости политолог Андрей Суздальцев. — Из Еревана звучали очень эмоциональные заявления. Включая предложение, чтобы Россия сама признала советские границы республик".Эмоции удалось взять под контроль, но остается как минимум одна серьезная проблема. "Граница очень запутанна в ряде мест. Где, казалось бы, армянская территория, все нормально, вдруг обнаруживается азербайджанское небольшое поселение. Или наоборот. Как между Киргизией и Таджикистаном (приступили к демаркации в 2021-м, еще не завершили. — Прим. ред.), — говорит эксперт. — Вот там сплошные анклавы и масса трудностей".Исходя из опыта Ферганской долины, стороны пытаются сделать границу более внятной, легко контролируемой. Но это вызывает недовольство в Армении."Любая делимитация — очень непростой, хрупкий, долгий процесс, — напоминает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Что касается Армении с Азербайджаном, там еще целый комплекс важных факторов. Сейчас по более очевидным и менее спорным территориям вопрос решен, а столбы — это фактически демаркация, следующий этап".Сложности создают и внутриполитические события, реакция населения и оппозиции, добавляет эксперт. Пока же главное то, что Баку и Ереван избавились от принципиальных камней преткновения, мешавших делимитации. А быстро в любом случае не получится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, снг, ильхам алиев