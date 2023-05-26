https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html
"Препятствий не осталось". О чем Пашинян и Алиев договорились в Москве
"Препятствий не осталось". О чем Пашинян и Алиев договорились в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
"Препятствий не осталось". О чем Пашинян и Алиев договорились в Москве
В Кремле прошел очередной раунд переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Судя по словам Владимира Путина, никогда прежде Ереван и Баку... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T00:36
2023-05-26T00:36
2023-05-26T08:37
в мире
азербайджан
армения
баку
ильхам алиев
владимир путин
никол пашинян
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В Кремле прошел очередной раунд переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Судя по словам Владимира Путина, никогда прежде Ереван и Баку не были так близки к миру. Как прошла встреча — в материале РИА Новости.Чей КарабахПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев впервые принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, чтобы вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном объявить об историческом событии. Баку и Ереван признают территориальную целостность друг друга. На этой основе стороны готовы приступить к разблокировке транспортных коммуникаций. Также армянский лидер надеется, что Баку в скором времени начнет конструктивный диалог со Степанакертом (столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики), чтобы обеспечить безопасность местного населения.Правда, Пашинян и Алиев вступили в перепалку. Армянского лидера не устроила блокада Степанакерта, которую азербайджанские власти держат свыше 160 дней. Из-за этого в Нагорном Карабахе разразился гуманитарный кризис. Причем российские миротворцы являются тому свидетелями, подчеркнул Пашинян. Алиев объявил, что ничего подобного нет.Кроме того, Пашиняна возмутил термин "Зангезурский коридор" применительно к дороге, которая должна связать Баку с Нахичеванью. Он увидел в этом посягательство на территориальную целостность Армении. Но и тут азербайджанский коллега сообщил, что ничего подобного у него в мыслях нет, а термин "коридор" давно признан на международном уровне.Президент России Владимир Путин попытался успокоить коллег.По его словам, споры вокруг юридических терминов должны быть отодвинуты на второй план. Гораздо важнее, что Пашинян и Алиев пришли к согласию по принципиальному вопросу о признании территориальной целостности стран друг друга. Это должно стать базой для достижения договоренностей по другим вопросам, подчеркнул российский президент.Один на одинВо время встречи с Алиевым Путин заявил коллеге, что у Азербайджана серьезные и глубокие отношения с ЕАЭС, и их потенциал очень высок. В частности, Москва и Баку сотрудничают на принципах равноправия и с учетом интересов друг друга. В ответ Алиев поблагодарил Путина за те усилия, которые он прикладывает к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта."Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признания территориальный целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской республики вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению", — заявил Алиев.Чуть позже Пашинян в разговоре с Путиным был не менее оптимистичен. "И пограничные службы, и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении. Мы ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Республики Армения через Нахичевань, через Азербайджанскую Республику, например, в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран. Мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран", — сказал премьер-министр.Путин заверил армянского лидера, что Азербайджан признает суверенитет Армении во всей полноте, поэтому никаких двойных или тройных трактовок относительно "Зангезурского коридора" быть не может. Другими словами, дорога никоим образом не будет ставить под сомнение территориальную целостность армянского государства.Последние нюансыВстреча Пашиняна, Путина и Алиева продлилась всего около 20 минут. Однако этого времени хватило, что глава России смог сказать журналистам: "Есть до сих пор неурегулированные вопросы, но на мой взгляд, — мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны — они носят чисто технический характер".В целом Путин охарактеризовал встречу как пролог "к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе". По его мнению, между Ереваном и Баку не осталось непреодолимых препятствий.Следующая встреча представителей России, Армении и Азербайджана пройдет через неделю на уровне вице-премьеров. Они обсудят технические вопросы. Несмотря на то, что результаты переговоров в Москве 25 мая не были зафиксированы на бумаге, то, что главы Армении и Азербайджана публично признали территориальную целостность стран друг друга, наверняка выведет переговорный процесс на новый уровень.
https://ria.ru/20230525/uregilirovanie-1874224496.html
https://ria.ru/20230525/karabakh-1874223955.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В Кремле прошел очередной раунд переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Судя по словам Владимира Путина, никогда прежде Ереван и Баку не были так близки к миру. Как прошла встреча — в материале РИА Новости.
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев впервые принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, чтобы вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
объявить об историческом событии. Баку и Ереван признают территориальную целостность друг друга. На этой основе стороны готовы приступить к разблокировке транспортных коммуникаций. Также армянский лидер надеется, что Баку в скором времени начнет конструктивный диалог со Степанакертом
(столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики
), чтобы обеспечить безопасность местного населения.
Правда, Пашинян и Алиев вступили в перепалку. Армянского лидера не устроила блокада Степанакерта, которую азербайджанские власти держат свыше 160 дней. Из-за этого в Нагорном Карабахе
разразился гуманитарный кризис. Причем российские миротворцы являются тому свидетелями, подчеркнул Пашинян. Алиев объявил, что ничего подобного нет.
Алиев и Пашинян считают вопросы урегулирования преодолимыми, заявил Путин
Кроме того, Пашиняна возмутил термин "Зангезурский коридор" применительно к дороге, которая должна связать Баку с Нахичеванью
. Он увидел в этом посягательство на территориальную целостность Армении. Но и тут азербайджанский коллега сообщил, что ничего подобного у него в мыслях нет, а термин "коридор" давно признан на международном уровне.
Президент России
Владимир Путин попытался успокоить коллег.
По его словам, споры вокруг юридических терминов должны быть отодвинуты на второй план. Гораздо важнее, что Пашинян и Алиев пришли к согласию по принципиальному вопросу о признании территориальной целостности стран друг друга. Это должно стать базой для достижения договоренностей по другим вопросам, подчеркнул российский президент.
Во время встречи с Алиевым Путин заявил коллеге, что у Азербайджана серьезные и глубокие отношения с ЕАЭС
, и их потенциал очень высок. В частности, Москва и Баку сотрудничают на принципах равноправия и с учетом интересов друг друга. В ответ Алиев поблагодарил Путина за те усилия, которые он прикладывает к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
"Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признания территориальный целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской республики вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению", — заявил Алиев.
Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху
Чуть позже Пашинян в разговоре с Путиным был не менее оптимистичен. "И пограничные службы, и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении. Мы ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Республики Армения через Нахичевань, через Азербайджанскую Республику, например, в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран. Мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран", — сказал премьер-министр.
Путин заверил армянского лидера, что Азербайджан признает суверенитет Армении во всей полноте, поэтому никаких двойных или тройных трактовок относительно "Зангезурского коридора" быть не может. Другими словами, дорога никоим образом не будет ставить под сомнение территориальную целостность армянского государства.
Встреча Пашиняна, Путина и Алиева продлилась всего около 20 минут. Однако этого времени хватило, что глава России смог сказать журналистам: "Есть до сих пор неурегулированные вопросы, но на мой взгляд, — мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны — они носят чисто технический характер".
В целом Путин охарактеризовал встречу как пролог "к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе". По его мнению, между Ереваном и Баку не осталось непреодолимых препятствий.
Следующая встреча представителей России, Армении и Азербайджана пройдет через неделю на уровне вице-премьеров. Они обсудят технические вопросы. Несмотря на то, что результаты переговоров в Москве 25 мая не были зафиксированы на бумаге, то, что главы Армении и Азербайджана публично признали территориальную целостность стран друг друга, наверняка выведет переговорный процесс на новый уровень.
Оверчук прокомментировал встречу с вице-премьерами Армении и Азербайджана