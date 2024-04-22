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Россия как основа безопасности. О чем говорили Путин и Алиев

Россия как основа безопасности. О чем говорили Путин и Алиев - РИА Новости, 22.04.2024

Россия как основа безопасности. О чем говорили Путин и Алиев

Для российского и азербайджанского президентов эта встреча в Москве — первая с декабря. Обстановка располагала к обстоятельной беседе. Был и памятный повод —... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:16

2024-04-22T17:16

2024-04-22T17:39

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владимир путин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Для российского и азербайджанского президентов эта встреча в Москве — первая с декабря. Обстановка располагала к обстоятельной беседе. Был и памятный повод — 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали. О главном, что обсудили, — в материале РИА Новости."Большой потенциал"Путин и Алиев общаются регулярно. Президент Азербайджана с 2003-го, когда занял этот пост, совершил более полусотни визитов в Россию — на двусторонние переговоры, международные саммиты, а также встречи, посвященные карабахскому урегулированию.В предыдущий раз главы государств виделись в декабре в Санкт-Петербурге, на саммите СНГ. До этого, в мае 2023-го, Алиев впервые принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве. Там руководитель Азербайджана и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали историческое заявление: взаимно признали территориальную целостность своих стран.Первый после переизбрания Владимира Путина визит приурочили и к полувековой годовщине БАМа. Гейдар Алиев, отец действующего президента Азербайджана, непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством магистрали, напомнили в Кремле."У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества, и главное — богатые традиции двухсторонних отношений, — также отметил в преддверии переговоров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения".Этим пользуются всеПутин начал именно с БАМа. "Все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем — мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом", — подчеркнул президент.И указал на так называемый Восточный полигон РЖД, расположенный в границах четырех железных дорог: Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной. Осенью 2022-го завершили первый этап строительства объектов БАМа и Транссиба: тоннели, мосты, электроподстанции. Остальное закончат до конца 2024-го."Годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта (БАМа. — Прим. ред.), и сегодня играют существенную роль, — обратился Путин к собеседнику. — Причем не только для России, но и для всего СНГ. Имею в виду, что так или иначе многие наши партнеры используют эту транспортную артерию"."У нас растет товарооборот, — президент перешел от транспорта к экономическим показателям. — Он достиг уже четырех миллиардов долларов". Российские инвестиции в экономику Азербайджана — шесть миллиардов. Активна и межправительственная комиссия. "Много интересных направлений сотрудничества в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре — некоторые из них, по-моему, на слуху у общественности наших стран", — уточнил Путин.Отдельно отметил множество "чувствительных" вопросов по обеспечению безопасности в регионе. Их также предстоит прорабатывать совместно."Рады, как решаются вопросы"Алиев, в свою очередь, выразил признательность за слова о его отце. "В Азербайджане мы очень ценим то отношение к памяти Гейдара Алиевича, которое видим и в российском руководстве, а также среди общественности", — сказал он.И продолжил: "Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи".Уже более двух лет Москва и Баку сотрудничают в рамках "Декларации о союзническом взаимодействии", подписанной в Кремле в феврале 2022-го.Как и Путин, Алиев уделил внимание транспорту. "Проект международного коридора "Север — Юг", объединяющий наши страны и наших партнеров, имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами", — отметил он.Что касается вопросов региональной безопасности, то в Баку также "рады тому, как они решаются". "Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое", — подчеркнул Алиев.Переговоры продолжились тет-а-тет за рабочим завтраком. После этого у президентов состоится встреча с ветеранами — строителями БАМа.

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