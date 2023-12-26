https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html

Культурно поработали. Путин и партнеры подвели итоги года на экскурсии

Культурно поработали. Путин и партнеры подвели итоги года на экскурсии - РИА Новости, 26.12.2023

Культурно поработали. Путин и партнеры подвели итоги года на экскурсии

В Санкт-Петербурге состоялся очередной неформальный саммит СНГ. Ежегодное мероприятие началось с экскурсии, продолжилось обсуждением перспектив развития... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:32

2023-12-26T20:32

2023-12-26T20:46

россия

санкт-петербург

владимир путин

снг

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. В Санкт-Петербурге состоялся очередной неформальный саммит СНГ. Ежегодное мероприятие началось с экскурсии, продолжилось обсуждением перспектив развития содружества. О чем говорили — в материале РИА Новости."Будет куда съездить"Обычно предновогодний саммит СНГ совмещается с заседанием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это провели вчера, поэтому сегодня главы государств позволили себе экскурсионную программу. "Сейчас лидеры находятся в Павловске. Предусматривается посещение еще нескольких дворцов, после чего приедут уже в Константиновский дворец, где состоится сам неформальный саммит", — рассказал днем журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.В музее-заповеднике "Павловск" руководителей (кроме президентов Азербайджана и Белоруссии, которые проводили двустороннюю встречу) приветствовали колядками и выступлением хора. Затем дал концерт симфонический оркестр "Северная симфония". Виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков исполнили классические вальсы и романсы. Ведущий — спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.В Павловске Путин рассказал спутникам и о другой достопримечательности. "Гатчина — это еще один пригород Петербурга, но географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет куда съездить еще", — отметил президент. К слову, дворцово-парковый комплекс "Гатчина" внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.После этого все отправились в музей-заповедник "Царское Село". У входа во дворец задержались, посмотрели костюмированное шоу с участием танцоров, гусар, торговцев и цыган. К экскурсии присоединился и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Для него саммит СНГ — первая возможностью лично встретиться с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, после того как Нагорный Карабах перешел под контроль Баку. Они пожали друг другу руки.Следующая остановка — Петергоф. Почетный караул, духовой оркестр в исторических мундирах. Высокие гости осмотрели Большой Петергофский дворец. И поехали на заседание в Константиновский дворец в Стрельне.Активный и насыщенный годЭкскурсионная программа стала хорошим фоном для обсуждения политических вопросов. "Переходя из зала в зал, каждый из вас и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", — сказал Путин, открывая неформальный саммит."Мы в течение дня общаемся друг с другом, и весьма продуктивно", — добавил он. По его словам, 2023-й "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".В наступающем году председательство в содружестве переходит к России. Первоочередной задачей Москва видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также дружбы и добрососедства. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", — заверил Путин. Разумеется, президент поздравил партнеров и граждан государств СНГ с наступающим Новым годом.Коснулся он и совместных культурных проектов. "Хотел бы также напомнить о выдвинутых Россией инициативах создания Евразийской академии киноискусства и учреждении Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение". Рассчитываю на вашу благожелательную реакцию", — обратился он к гостям.Гуманитарное сотрудничество — одна из основ СНГ. Путин напомнил, что 13 октября на бишкекском саммите был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку. "В процессе подготовки этого документа всеми признавалось, что русский язык является важнейшим консолидирующим документом на постсоветском пространстве, ключом к взаимопониманию и свободному общению для сотен миллионов жителей стран СНГ", — подчеркнул он. И позвал партнеров на важное мероприятие, которое состоится совсем скоро. "Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные "Игры будущего". Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт, — объяснил президент. — <…> Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия "Игр будущего" 21 февраля 2024 года в Казань".Лучше ЕвросоюзаКомментируя встречу в Петербурге, политолог Александр Дудчак отметил, что сегодня многие критикуют СНГ за недостаточную эффективность, поскольку задачи, поставленные больше 30 лет назад, до сих пор не решены. Однако, уверен эксперт, содружество до сих пор актуально."СНГ послужило основой экономического взаимодействия бывших советских республик и сохраняет потенциал для развития. По этой причине большинство стран до сих пор не высказали желание покинуть организацию, а их лидеры ежегодно встречаются друг с другом", — говорит Дудчак.Политолог Алексей Мухин считает, что СНГ стало средством утверждения суверенитета бывших советских республик. В связи с этим он отметил отсутствие на саммите президента Молдавии Майи Санду. Ей следовало бы приехать, если бы она стремилась защищать независимость своей страны."СНГ — это форма развода СССР. Поделив совместно нажитое имущество, поняли, что сообща развиваться лучше, чем поодиночке. В результате сложилось постсоветское пространство, которое до сих пор предоставляет логистические и инфраструктурные преимущества своим участникам", — указывает эксперт.По его мнению, евразийская интеграция и СНГ как ее элемент, перевешивают все то, что может дать Евросоюз. Мухин полагает, что на примере Украины, Молдавии и Грузии видно: ЕС гарантирует только экономический спад.

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россия, санкт-петербург, владимир путин, снг