https://ria.ru/20240422/azerbaydzhan-1941479048.html
Песков назвал Азербайджан другом и партнером России
Песков назвал Азербайджан другом и партнером России - РИА Новости, 22.04.2024
Песков назвал Азербайджан другом и партнером России
Азербайджан является большим другом, соседом и партнером России, с обеих сторон есть политическая воля развивать эти отношения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:19
2024-04-22T12:19
2024-04-22T12:19
россия
азербайджан
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Азербайджан является большим другом, соседом и партнером России, с обеих сторон есть политическая воля развивать эти отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Азербайджан - большой сосед, друг, партнер и союзник. У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества, и главное - богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, чем обусловлен большой интерес со стороны России к Азербайджану.
https://ria.ru/20240422/diplomatiya-1941111329.html
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россия, азербайджан, дмитрий песков, в мире
Россия, Азербайджан, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Азербайджан другом и партнером России
Песков назвал Азербайджан большим соседом, другом и союзником России
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Азербайджан является большим другом, соседом и партнером России, с обеих сторон есть политическая воля развивать эти отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Азербайджан - большой сосед, друг, партнер и союзник. У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества, и главное - богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, чем обусловлен большой интерес со стороны России к Азербайджану.