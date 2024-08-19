Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в пищевой безопасности
РФ и Азербайджан подписали договор о сотрудничестве в пищевой безопасности
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. РФ и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области пищевой безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
"Председатель агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анна Попова подписали соглашения между Агентством пищевой безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о сотрудничестве в области пищевой безопасности", - сказали на церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров.
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Также Тахмазли и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт подписали соглашение между правительствами Азербайджана и России о сотрудничестве в области карантина.
Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба". Дворец является официальной резиденцией президента Азербайджана. Он находится в одноименном поселке в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
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