https://ria.ru/20240819/dogovor-1967086396.html

Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в пищевой безопасности

Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в пищевой безопасности - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в пищевой безопасности

РФ и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области пищевой безопасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:53

2024-08-19T14:53

2024-08-19T15:03

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азербайджан

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анна попова

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. РФ и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области пищевой безопасности, передает корреспондент РИА Новости."Председатель агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анна Попова подписали соглашения между Агентством пищевой безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о сотрудничестве в области пищевой безопасности", - сказали на церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров.Также Тахмазли и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт подписали соглашение между правительствами Азербайджана и России о сотрудничестве в области карантина.Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба". Дворец является официальной резиденцией президента Азербайджана. Он находится в одноименном поселке в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря.Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.

https://ria.ru/20240819/peregovory-1967087615.html

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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азербайджан

баку

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россия, азербайджан, в мире, сергей данкверт, анна попова, баку