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Меликов предложил жителям Дагестана перечислить заработок на помощь курянам - РИА Новости, 13.08.2024
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17:19 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/glava-1965987428.html
Меликов предложил жителям Дагестана перечислить заработок на помощь курянам
Меликов предложил жителям Дагестана перечислить заработок на помощь курянам - РИА Новости, 13.08.2024
Меликов предложил жителям Дагестана перечислить заработок на помощь курянам
Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в региональный социальный фонд "Все... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:19
2024-08-13T17:19
курская область
россия
сергей меликов
вооруженные силы украины
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в региональный социальный фонд "Все вместе" для последующего направления средств на помощь жителям Курской области. "Знаю, что среди дагестанцев нет равнодушных к происходящему в Курской области. Все мы в эти дни мыслями и чувствами рядом с ними и многие хотят помочь, но не знают как. В эти дни оказать помощь нашим курским друзьям. Поэтому, дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд "Все вместе". Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов", – написал Меликов.Он отметил, что дагестанский благотворительный фонд "Инсан" уже доставил первую партию гуманитарной помощи курянам. В республике формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости. Также в Дагестане сегодня отдыхают дети из Курской области. Как отметил Меликов, "ребята могут остаться здесь столько времени, сколько будет нужно". Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html
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курская область, россия, сергей меликов, вооруженные силы украины, республика дагестан
Курская область, Россия, Сергей Меликов, Вооруженные силы Украины, Республика Дагестан
Меликов предложил жителям Дагестана перечислить заработок на помощь курянам

Глава Дагестана предложил жителям перевести заработок на помощь Курской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в региональный социальный фонд "Все вместе" для последующего направления средств на помощь жителям Курской области.
«
"Знаю, что среди дагестанцев нет равнодушных к происходящему в Курской области. Все мы в эти дни мыслями и чувствами рядом с ними и многие хотят помочь, но не знают как. В эти дни оказать помощь нашим курским друзьям. Поэтому, дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд "Все вместе". Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов", – написал Меликов.
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Он отметил, что дагестанский благотворительный фонд "Инсан" уже доставил первую партию гуманитарной помощи курянам. В республике формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости.
«
Также в Дагестане сегодня отдыхают дети из Курской области. Как отметил Меликов, "ребята могут остаться здесь столько времени, сколько будет нужно".
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияСергей МеликовВооруженные силы УкраиныРеспублика Дагестан
 
 
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