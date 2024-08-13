Меликов предложил жителям Дагестана перечислить заработок на помощь курянам
Глава Дагестана предложил жителям перевести заработок на помощь Курской области
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в региональный социальный фонд "Все вместе" для последующего направления средств на помощь жителям Курской области.
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"Знаю, что среди дагестанцев нет равнодушных к происходящему в Курской области. Все мы в эти дни мыслями и чувствами рядом с ними и многие хотят помочь, но не знают как. В эти дни оказать помощь нашим курским друзьям. Поэтому, дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд "Все вместе". Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов", – написал Меликов.
Он отметил, что дагестанский благотворительный фонд "Инсан" уже доставил первую партию гуманитарной помощи курянам. В республике формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости.
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Также в Дагестане сегодня отдыхают дети из Курской области. Как отметил Меликов, "ребята могут остаться здесь столько времени, сколько будет нужно".
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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