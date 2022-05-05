https://ria.ru/20220505/vpch-1787099305.html

Вирус папилломы человека (ВПЧ): симптомы, лечение, насколько он опасен

Вирус папилломы человека (ВПЧ): что это, как лечить, причины и симптомы

Вирус папилломы человека (ВПЧ): симптомы, лечение, насколько он опасен

Папилломы — это небольшие кожные новообразования, которые могут выступать над поверхностью эпидермиса. Их возникновение в большинстве случаев провоцируется... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:08

2022-05-05T23:08

2022-05-05T23:08

медицина

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Папилломы — это небольшие кожные новообразования, которые могут выступать над поверхностью эпидермиса. Их возникновение в большинстве случаев провоцируется вирусом папилломы человека (ВПЧ). О том, что это такое, о причинах развития заболевания, симптомах инфекции и методах лечения — в материале РИА Новости.Вирус папилломы человекаВирусы папилломы человека (ВПЧ) — это группа распространенных инфекций, передающихся половым путем. Они поражают эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Существует более 200 различных типов ВПЧ, из которых около 40 могут инфицировать половые органы и соседние области — вульву, влагалище, шейку матки, прямую кишку, пенис и мошонку и т.д. Каждый тип отличается более чем на 10% от ближайшего родственного штамма. Возбудитель поражает кожу и слизистые оболочки, приводя к появлению папиллом, бородавок, плоских и остроконечных кондилом.В зависимости от онкогенного потенциала выделяют вирусы высокого (типы 16, 18, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 52, 55, 57-59, 61, 62, 67-70) и низкого (типы 6, 11, 42, 43, 44) онкогенного риска. В группу наиболее опасных типов ВПЧ входят 16 и 18 типы, причем на их долю выпадает до 70% случаев рака шейки матки, 80% рака вульвы и влагалища, 92% анального рака, 95% рака ротовой полости, 89% рака ротоглотки, 63% рака полового члена. Для мужчин наибольшую опасность представляют:ПричиныПапилломавирусы передаются от человека к человеку несколькими способами: при половых контактах, через слизистые оболочки, микротрещины на коже, в некоторых случаях — посредством общих бытовых предметов, прикосновений, рукопожатий. Инфекция размножается в базальном слое поверхностных тканей тела и может вызывать образование доброкачественных папиллом или бородавок. Чаще всего вирус поражает кожу или эпителий слизистых оболочек гениталий, но при заражении высокоонкогенным типом способен провоцировать развитие рака, в том числе, рака шейки матки. Папилломавирус не проникает в кровь, поэтому инфекционный процесс не вызывает воспалительной реакции в организме человека. Одновременно он характеризуется бессимптомным началом, хроническим течением и проявляется доброкачественными и злокачественными новообразованиями в зоне попадания инфекции.Согласно статистическим данным, более 80% сексуально активных женщин и мужчин приобретают хотя бы одну инфекцию ВПЧ к возрасту 45 лет, причем большинство зараженных сами по себе излечиваются от заболевания благодаря защитным функциям организма. Несмотря на это, нельзя исключать вероятность возникновения хронической ВПЧ-инфекции и перехода предраковых поражений в онкологию, так как именно папилломавирус считается одной из самых главных причин развития злокачественных новообразований шейки матки.Факторы риска, которые способствуют заражению ВПЧ, развитию хронической формы болезни, а также ее трансформации в предраковые состояния, способные прогрессировать в онкологию:СимптомыХарактерная черта ВПЧ — инфекция может продолжительное время (от нескольких месяцев до нескольких лет) никак себя не проявлять и протекать бессимптомно. Поэтому многие зараженные часто даже не догадываются о наличии в организме вируса, что только способствует его распространению. Также ситуацию затрудняет то, что патологические изменения, локализующиеся, например, на шейке матки, сможет обнаружить только специалист в ходе осмотра с применением соответствующих инструментов.На присутствие вируса папилломы могут указывать следующие симптомы:Клинические проявления папилломавирусной инфекции:Также к проявлениям относятся бородавчатая эпидермодисплазия, бородавки Бютчера, некондиломатозные поражения, карциномы и другое.ПатогенезЗаражение ВПЧ происходит, когда вирус попадает на кожу или слизистую оболочку тела человека, после чего возбудитель проникает в эпителиальную ткань до ее базального слоя. Далее инфекция попадает в клетку, сначала в цитоплазму, а потом — в ядро. Из-за того, что клетка с измененным геномом начинает делиться, на месте поражения возникают образования (папилломы, кондиломы), которые разрастаются со временем. Если произошло заражение высокогоонкогенным штаммом, то противоопухолевая защита клеток подавляется, а это в долгосрочной перспективе способно вызвать развитие онкологического заболевания.Передача вирусных частиц другому человеку происходит уже через поверхностные слои пораженной кожи или отмершие клетки, отделяющиеся от слизистой оболочки. Так ВПЧ может распространяться через половые контакты или бытовым способом.Классификация и стадииПо способности провоцировать развитие злокачественных новообразований вирус папилломы человека подразделяют на несколько групп:В течении заболевания различают несколько стадий:ОсложненияВсего два из двухсот известных человеку типа ВПЧ, по данным Всемирной организации здравоохранения, становятся причиной возникновения злокачественных опухолей шейки матки и предраковых состояний у 70% пациенток. Врачи считают, что вирусом инфицированы от 50 до 80% женщин по всему миру. При этом ВПЧ не всегда приводит к развитию злокачественной опухоли, так как ее образование можно предупредить с помощью регулярных медицинских осмотров и обнаружения предракового состояния."Вирус папилломы человека – внутриклеточный. Он проникает внутрь клетки эпителия шейки матки. И если иммунитет девушки не справляется, она курит, употребляет алкоголь, у нее несколько половых партнеров, сопутствующие патологии в виде инфекций, передающихся половым путем, то вирус вызывает трансформацию клетки, изменения в ее ядре. И мы видим, что наступает предраковое состояние: клетка уже не похожа на нормальную, но она еще не раковая. И мы еще можем предотвратить рак шейки матки”, — рассказала гинеколог Стелла Узденова.По словам доктора, на ранних этапах рака шейки матки симптомы заболевания отсутствуют. Обнаружить его развитие можно только при гинекологических обследованиях.Другие осложнения:ДиагностикаВыявление ВПЧ на ранних стадиях заражения позволяет назначить своевременную терапию не только самого вируса, но и предраковых изменений, обеспечить медицинское наблюдение, предотвратить развитие злокачественных новообразований. Это в большинстве случаев дает хороший прогноз лечения.Если болезнь протекает бессимптомно, то выявить ее можно только с помощью молекулярно-биологических методов исследования. Также используется ряд диагностических процедур:ЛечениеЛечение ВПЧ может включать удаление видимых проявлений болезни (папиллом, кондилом и пр.), иммуномодулирующую и противовирусную терапию, терапию сопутствующих заболеваний, которые передаются половым путем.Как показывает статистика, в 90% случаев здоровый иммунитет может сам справиться с вирусом папилломы человека в течение 6-12 месяцев после заражения, при этом возбудитель полностью покидает организм."Если женщина здорова, у нее хорошо с иммунитетом, то даже эти высокоонкогенные типы через 6-12 месяцев могут уйти из организма. Вирус папилломы человека в отличие от вируса герпеса может уйти навсегда из организма, если у женщины сильный локальный иммунитет, правильная микрофлора и нет инфекций, передаваемых половым путем. А если нарушена флора, есть инфекции, передаваемые половым путем, риск развития ВПЧ 16 и 18 типа из факта самого наличия в организме в рак значительно повышается", - отметила врач-дерматовенеролог МНПЦДК Людмила Анохина.Это не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится снова, так как устойчивый пожизненный иммунитет не формируется. Также необходимо учитывать, что даже полный курс лечения от ВПЧ не исключает возникновения рецидивов, поэтому после выздоровления медики наблюдают за пациентом как минимум 1-2 года.ПрофилактикаОт заражения ВПЧ до развития онкологического заболевания могут пройти десятки лет, поэтому регулярное посещение гинеколога и мазок на онкоцитологию помогут выявить развитие опухолей, которые еще не дали никаких симптомов. В некоторых регионах страны довольно широко тестируют женщин на ВПЧ, так как подавляющее большинство случаев рака шейки матки связаны именно с этим вирусом."Наиболее актуальная задача для девушек – не столько проверять наличие вируса папилломы человека, сколько делать мазок на онкоцитологию. Независимо от того, обнаружили мы вирус или нет, сдавать этот анализ нужно всем женщинам раз в год. Но если у доктора возникнут подозрения на атипию или предраковое состояние, то мазок берут, конечно, чаще", – объяснила гинеколог Стелла Узденова.Также моногамные отношения, барьерные средства защиты при половом контакте и вакцинопрофилактика, здоровый образ жизни помогут снизить риски заражения вирусом папилломы человека и заболевания раком шейки матки. На ранних стадиях пятилетний порог выживаемости преодолевает более 99% женщин.Как отмечают специалисты, барьерные средства защиты значительно снижают вероятность инфицирования, однако в некоторых случаях вирус может находиться вне зоны действия презерватива. В таких случаях в целях профилактики следует рассмотреть вакцинацию от ВПЧ."На сегодняшний день есть определенный опыт, говорящий об эффективности вакцины. Особенно это важно для семей, где отслеживается онкопатология. Поэтому очень важно сделать прививку от ВПЧ, чтобы значительно снизить риск развития рака шейки матки. Тем более, что в Москве девочки 12-13 лет могут сделать эту прививку совершенно бесплатно, обратившись в свою поликлинику. Как показала практика, рак шейки матки значительно снизился во всех странах, где вакцинация от ВПЧ включена в календарь прививок", - рассказал заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного депздрава, врач-дерматовенеролог Виталий Петров.

https://ria.ru/20200124/1563797121.html

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https://ria.ru/20201028/rak-1581820683.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

медицина, россия, здоровье - общество