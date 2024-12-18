https://ria.ru/20241218/zrenie-1901603281.html

Без операции и очков: как улучшить зрение дома, в клинике, советы врачей

Как улучшить зрение: можно ли восстановить, без операций и очков

Без операции и очков: как улучшить зрение дома, в клинике, советы врачей

Хотя научно доказанных способов полностью восстановить зрение без операции пока нет, существуют различные методы, которые помогают его улучшить. Можно ли... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:05:00+03:00

2024-12-18T11:05:00+03:00

2024-12-18T11:06:00+03:00

здоровье - общество

зрение

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хотя научно доказанных способов полностью восстановить зрение без операции пока нет, существуют различные методы, которые помогают его улучшить. Можно ли вернуть ясный взгляд при минусе, не прибегая к радикальным мерам, как поддерживать здоровье глаз в домашних условиях, способы улучшения зрительной функции и советы экспертов, — в материале "РИА Новости".Причины ухудшения зренияВ эпоху цифровых технологий зрение людей подвергается все большим нагрузкам: длительное пребывание перед экранами в сочетании с неправильным питанием и дефицитом необходимых питательных веществ часто оказывают неблагоприятное воздействие на глаза."Ухудшение зрения стало настоящей проблемой. Одной из наиболее распространенных причин является длительное напряжение глазных мышц, вызванное частым использованием гаджетов, чтением или работой в условиях недостаточного освещения. По данным Всемирной организации здравоохранения, близорукость уже выявлена примерно у 50% населения нашей планеты, а к 2050 году, согласно некоторым исследованиям, эта цифра может превысить 50%", — комментирует Ирина Потапова, руководитель медицинского центра оптометрии, дипломированный психолог, сертифицированный коуч ICF.Нарушение зрения может иметь множество причин, часто лежащие в его основе механизмы включают сложное взаимодействие между биохимическими, генетическими и физиологическими факторами. Среди ведущих факторов, способствующих нарушениям зрения, Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог, выделяет аномалии рефракции, такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. А также:Можно ли восстановить зрениеВ некоторых случаях улучшить зрение можно, не полагаясь исключительно на очки и не прибегая к хирургическому вмешательству. Помимо классических вариантов корректировки есть несколько альтернативных методов, которые можно практиковать дома или с помощью профессионалов.При минусе без очков и операцийВ случае если уже поставлен диагноз "близорукость" или "дальнозоркость", восстановление зрения в домашних условиях невозможно. Единственно верный путь, по словам Ирины Потаповой, это консультация грамотного оптометриста и использование выписанных очков по назначению специалиста (для близи или для постоянного ношения).В домашних условияхЛюбые нетрадиционные методы, которые обещают восстановить зрение в домашних условиях без медицинского вмешательства, по мнению эксперта, могут быть не только неэффективны, но и опасны. Ирина Потапова выделила несколько причин, почему использование таких методов может привести к неприятным последствиям:За деньВосстановить зрение за один день невозможно с точки зрения медицины. Лазерная коррекция зрения или имплантация факичных линз (контактные линзы, которые вставляются внутрь передней камеры глаза) могут немедленно улучшить зрение, но их проведение требует специальной подготовки, посещения квалифицированного офтальмолога и дальнейшей реабилитации.Как улучшить и восстановить зрениеВосстановление ясного зрения без необходимости хирургического вмешательства или очков — потенциально достижимая цель при правильном подходе."Необходимо заботиться о здоровье в целом, выполнять упражнения для глаз, защищать их от чрезмерного напряжения, развивать хорошие зрительные привычки, — говорит Елена Мановска. — Но крайне важно проконсультироваться со специалистами, прежде чем пытаться использовать какие-либо методы. Они могут оценить общее состояние, дать рекомендации, соответствующие индивидуальным потребностям, и исключить серьезные заболевания, требующие немедленной медицинской помощи. Индивидуальные реакции на методы улучшения зрения могут различаться".Дома и без операцииНеобходимо помнить, что каждый случай индивидуален. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием любых методов и практик. Только специалисты могут предложить наиболее подходящие рекомендации, учитывая общее состояние зрения.Упражнения и гимнастикаГимнастика для глаз призвана улучшить зрительную функцию и снять напряжение с глазных мышц. Елена Мановска поясняет, что зрительная терапия — это индивидуальная программа упражнений и занятий, предназначенная для улучшения определенных навыков и устранения проблем со зрением.Можно выполнять следующие упражнения:Такие простые действия, как фокусировка на близких и удаленных объектах, вращение глаз по и против часовой стрелки, а также упражнения на моргание, могут способствовать улучшению зрения.Ирина Потапова отмечает, что гимнастика для глаз может быть полезной, например, при синдроме зрительной усталости, который возникает из-за длительного времяпрепровождения за компьютером, чтения или других задач, требующих длительной зрительной работы. Он часто сопровождается сухостью глаз, размытостью зрения, головной болью и утомляемостью. Такая гимнастика может помочь снять напряжение, расслабить глазные мышцы и улучшить кровообращение.ПротивопоказанияПеред выполнением упражнений рекомендуется проконсультироваться со специалистом, поскольку у некоторых людей могут быть определенные противопоказания, также, важно исключить патологии или тяжелые формы заболеваний. Всегда следует советоваться с офтальмологом для всесторонней оценки и соответствующих рекомендаций.МассажПо словам экспертов, легкий массаж вокруг глаз стимулирует кровообращение и расслабляет мышцы, потенциально повышая остроту зрения.Витамины и лекарстваЕлена Мановска поясняет, что биохимический дисбаланс или дефицит ферментов, участвующих в метаболических путях, могут влиять на синтез или распад определенных соединений, необходимых для нормального зрения, что приводит к таким состояниям, как альбинизм или дистрофия сетчатки. Недостаточное потребление или нарушение метаболизма некоторых витаминов, таких как витамин А, важный для синтеза зрительных пигментов в сетчатке, может привести к нарушениям зрения, например, к куриной слепоте (расстройству сумеречного зрения)."В продаже можно найти препараты, содержащие экстракт черники. Исследования показывают, что антиоксиданты и соединения, содержащиеся в чернике, такие как антоцианы, могут помочь улучшить зрение и защитить от возрастных офтальмологических проблем. Эти соединения способны стимулировать приток крови к сетчатке и уменьшать воспаление в глазах", — говорит Елена Мановска.Эксперт отмечает, что регулярный прием коллагеновых добавок потенциально тоже может помочь улучшить здоровье глаз. Этот элемент является основным компонентом сетчатки, светочувствительной части глаза. Адекватный уровень коллагена поддерживает здоровье и функцию сетчатки. Также он необходим для структуры и эластичности соединительных тканей глаза, таких как роговица, склера и хрусталик. Прием добавок с коллагеном поможет сохранить целостность и прочность этих тканей, способствуя общему здоровью глаз.Правильное питаниеПоддержание правильного питания может быть полезным для здоровья глаз."Хотя определенные питательные вещества и добавки улучшают общее здоровье глаз, важно отметить, что они не могут восстановить зрение в случаях его значительной потери или таких состояний, как близорукость или катаракта", — уточняет Елена Мановска.Эксперты советуют включать в рацион пищу, богатую:Важными продуктами в этом контексте являются морковь, шпинат, киви, апельсины, яйца, орехи и рыба.Народные средстваНекоторые люди находят облегчение от зрительного дискомфорта, прикладывая теплые компрессы или накладывая на закрытые глаза травяные настои, например, пакетики с ромашковым чаем. Однако важно отметить, что научные данные, подтверждающие эти средства, ограничены.Очки и линзыНошение соответствующих предписанных очков или контактных линз необходимо для компенсации любых рефракционных нарушений (близорукости, дальнозоркости, астигматизма). Компенсация происходит путем изменения фокусного расстояния и позволяет изображению фокусироваться на сетчатке.Чтобы правильно подобрать очки или контактные линзы необходимо обратиться к оптометристу и проверить зрение вдаль и вблизь, а также исследовать все зрительные функции (проверить наличие бинокулярных нарушений)."Правильная очковая или контактная коррекция зрения — залог здоровья глаз, помогающий предотвратить более серьезные офтальмологические заболевания", — отмечает Ирина Потапова.В клиникеДля людей с серьезными проблемами зрения могут быть рекомендованы различные методы аппаратного лечения, например, для пациентов с близорукостью, — лазерная коррекции зрения."Однако не стоить забывать о том, что последствия хирургического вмешательства могут быть разными и не всегда положительными, а наличие самой по себе близорукости не имеет медицинских показаний к оперативному вмешательству", — говорит Ирина Потапова.Лазерная коррекцияЛазерная хирургия глаза, такая как LASIK или PRK, может изменить форму роговицы, исправляя аномалии рефракции, такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Однако прибегать к ней нужно после консультации с окулистом.Аппаратное лечениеАппаратное лечение глаз проводится при помощи различных приборов (компьютерных, лазерных и др.) и может применяться в комплексе с другими процедурами. Используются офтальмологические тренажеры, магнитотерапевтические аппараты, специальные лечебные компьютерные программы. Окулисты могут также порекомендовать передовые технологии, такие как ортокератология (Орто-К) или терапия зрения. Елена Мановска поясняет, что Орто-К предполагает использование специальных контактных линз во время сна, чтобы временно изменить форму роговицы, обеспечивая четкое зрение в течение дня. Зрительная терапия базируется на обучении глаз и мозга более синхронной работе.Рекомендации экспертовВ случае ухудшения зрения Ирина Потапова советует обратиться к оптометристу, который является специалистом в области оценки и коррекции зрения. Он проведет все необходимые тесты и даст рекомендации, основанные на индивидуальных зрительных потребностях пациентов."Грамотный эксперт в области оптометрии не только назначит очки и/или контактные линзы, но и поможет определиться с дизайном очковых линз для оправы и порекомендует изменения в стиле жизни, питании, которые будут поддерживать здоровье глаз", — говорит специалист.При этом важно помнить, что каждый случай индивидуален, и рекомендации должны быть основаны на конкретных потребностях и диагнозе.

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https://ria.ru/20230312/glaukoma-1856960364.html

https://ria.ru/20231127/korrektsiya-1598226266.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, зрение