https://ria.ru/20240806/svo-1964237873.html

"Увидели впервые". Добыча российских военных раскрывает планы ВСУ

"Увидели впервые". Добыча российских военных раскрывает планы ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

"Увидели впервые". Добыча российских военных раскрывает планы ВСУ

Война дронов на Украине набирает обороты. Российские военные узнали о новой разработке Киева, которая повышает возможности коммерческих беспилотников. Стоит ли... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:00

2024-08-06T08:00

2024-08-06T08:02

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

технологии

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Война дронов на Украине набирает обороты. Российские военные узнали о новой разработке Киева, которая повышает возможности коммерческих беспилотников. Стоит ли ее опасаться — в материале РИА Новости.Плата за "ковровые бомбардировки"Украинская сторона сделала ставку на беспилотные системы, поскольку это был недорогой способ хотя бы частично восполнить дефицит обычных вооружений. Так, быстро лишившись остатков флота в начале СВО, Киев начал развивать морские беспилотники. Концепцию предложили такую: разделить один корабль на функции — противовоздушную, ударную, разведывательную, — разместив различные системы на безэкипажные катера.Правда, реализовать идею оказалось непросто. В отличие от большого корабля, дрон — неустойчивая платформа, поэтому меткость реактивной артиллерии или управляемых ракет стремится к нулю. Однако украинская оборонка не оставляет попыток создать эффективную "химеру".Видимо, похожий подход применили и к воздушным системам. Авиация ВСУ понесла большие потери, а имеющийся авиапарк серьезно ограничен в возможностях из-за сильной российской ПВО. Даже американские F-16 не повлияли на ситуацию — по крайней мере, пока. Функции, которые в Вооруженных силах России выполняет фронтовая и армейская авиация — в частности, уничтожение бронетехники и укреплений, а также удары по тылам — в ВСУ пытаются возложить на беспилотники.Особенно рассчитывают на крупные сельскохозяйственные дроны. Большая грузоподъемность позволяет подвешивать не один, а сразу несколько снарядов, так что можно устраивать "ковровые бомбардировки" российских позиций.Такие машины, конечно, в разы дешевле самолетов, но все равно сравнительно дороги — стоят десятки тысяч долларов. А значит, расходниками, в которые давно превратились БПЛА поменьше, быть не могут. Однако большие размеры аппаратов и характерный звук, за который агродроны получили от российских военных прозвище "Баба-яга", делают их удобной мишенью.В последние месяцы российские военные регулярно отчитываются об успешном поражении мультикоптеров. Сбивают даже из стрелкового вооружения. Но самым эффективным средством оказались дроны-камикадзе, выполняющие роль истребителей. Украинские инженеры вынуждены придумывать, как обезопасить "Бабу-ягу". Очередная добыча бойцов СВО показала, как именно Киев пытается усовершенствовать свой беспилотный флот.На замену "Байрактарам"В начале августа в Сети появилось фото, на котором мужчина в форме российского военного демонстрирует сбитый тяжелый дрон. Как утверждается, к аппарату был прикреплен корректируемый снаряд нового типа с маркировкой БК-3ОФ. Судя по всему, это развитие осколочно-фугасного боеприпаса от украинского переносного противотанкового комплекса "Корсар". Наведение — по отраженному лазерному лучу. В кормовой части расположены четыре аэродинамических руля."Это имеет смысл, — объясняет американский военный эксперт Тайлер Рогоуэй. — Даже если снаряды не оснащены ракетными двигателями и используются только в режиме свободного падения, управляемые боеприпасы позволят "Бабам-ягам" поражать цели с гораздо больших высот и при этом не зависать прямо над целью, которую они атакуют. Ракетные же двигатели увеличат дальность радикально".Если предположения верны и система действительно работает, то, по словам аналитика, это будет "очень эффективное как противотанковое, так и противопехотное оружие". Ведь поражающая способность осколочно-фугасных боеприпасов намного больше, чем у снарядов, которые обычно сбрасывают с квадрокоптеров или крепят на FPV-дроны.До сих пор подобные средства поражения украинские военные могли использовать только с беспилотниками самолетного типа Bayraktar TB2. Однако последние не оправдали надежд Киева, став легкой добычей российской ПВО. По мнению Рогоуэя, "Баба-яга" не столь уязвима — поскольку менее заметна.В эту игру можно играть вдвоемВоенный эксперт предполагает, что тяжелые дроны с корректируемыми снарядами могут применяться для ударов по тылам."Используя ретранслятор, этот большой квадрокоптер способен проникать глубже на территорию, удерживаемую русскими, поражая цели, где противник не готов защищаться от таких атак. Если добавить к его арсеналу боеприпасы с лазерным наведением, это означает, что он может поражать цели с точностью на высоте многих тысяч футов. На этих высотах его связь с операторами в зоне прямой видимости также будет значительно расширена", — объясняет Рогоуэй.Аналитик оговаривается: российская сторона в последнее время также существенно увеличила эффективную дальность своих БПЛА. Так, дрон самолетного типа обеспечил разведку при результативном ударе ракетой "Искандер" по аэродрому в Миргороде, где Киев потерял сразу несколько самолетов.По признанию самих украинских военных, если раньше преимущество по беспилотникам было у ВСУ, то теперь они его теряют. Российскую технику производят и государственные предприятия, и волонтерские группы. Как сообщил в конце июля министр обороны Андрей Белоусов, количество дронов с видом от первого лица на линии фронта выросло до четырех тысяч в сутки.Похоже, обе стороны конфликта считают, что потенциал беспилотных систем далеко не исчерпан. Поэтому на поле боя появятся новые смертоносные изделия — а затем и средства защиты от них.

https://ria.ru/20240803/svo-1963720553.html

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киев, вооруженные силы украины, технологии