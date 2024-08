https://ria.ru/20240803/svo-1963720553.html

"Русские нашли слабое место". Почему элита ВСУ вынуждена отступать

Российские войска продвигаются вперед сразу на нескольких направлениях. Ни американское оружие, ни мобилизация Киеву пока не помогают. О том, как видят ситуацию РИА Новости, 03.08.2024

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Российские войска продвигаются вперед сразу на нескольких направлениях. Ни американское оружие, ни мобилизация Киеву пока не помогают. О том, как видят ситуацию на поле боя украинские бойцы и западные журналисты, — в материале РИА Новости."Нас бы уже не было"Наиболее стремительно российские силы наступают на Покровском направлении в ДНР. По данным на 2 августа, контроль установили над населенным пунктом Веселое, так что теперь до Покровска — важного транспортного узла — по прямой всего 14 километров. Это последний крупный город в регионе, дальше — Днепропетровская область.Позиции здесь обороняет в том числе "элитная" 47-я бригада, богато оснащенная американской техникой. Бронемашины M2A2 Bradley, по отзывам бойцов ВСУ, особенно эффективны. Украинские военные нахваливают пушку "Бушмастер" и броню этой БМП, которая оказалась прочнее, чем у "Абрамсов" и уже спасла "сотни, если не тысячи жизней"."Используй мы советские машины, нас бы уже давно не было", — говорит 39-летний водитель Bradley с позывным Лакин, чьи слова приводит The New York Times.Вынуждены подставляться под огоньНо, несмотря на "элитность" и "выдающиеся" качества американской техники, бригада вынуждена отступать. Во-первых, Bradley тоже горят. Для российских военных эти машины — приоритетные цели: их часто атакуют дронами-камикадзе, барражирующими боеприпасами и противотанковыми ракетами. По данным сайта Oryx, 94 из 300 переданных Украине Bradley были повреждены, уничтожены или захвачены. Сайт LostArmour на основе открытых данных подтверждает потерю 74 единиц.Кроме того, часть парка подверглась "каннибализации" — некоторое количество бронемашин пришлось разобрать на запчасти, чтобы починить другие. В 47-й бригаде боятся, что в случае победы Дональда Трампа поставки комплектующих прекратятся совсем.Есть у Bradley и минусы: украинцам отдали старые версии машин, у них нет камер с 360-градусным обзором, да и оружие не самое современное. Так, чтобы навести противотанковую ракету, приходится стоять на месте — это чревато ударом со стороны российских охотников за бронетехникой. А чтобы сдавать назад, командиру БМП нужно высовывать голову из люка, подставляясь под огонь.Нашли слабое местоУкраинское командование делало на 47-ю бригаду особую ставку. В 2023-м она была на острие провального "контрнаступления". Затем безуспешно удерживала Авдеевку. Теперь действует на Покровском направлении — вновь неудачно. Свои провалы бойцы объясняют действиями "смежников"."Русские изменили тактику, чтобы сражаться умнее. Вместо того, чтобы выявлять слабые укрепления, они с помощью разведки обнаруживают слабые подразделения ВСУ и наносят удар по ним", — отмечает Максим Такер, автор статьи в The New York Times. В результате подразделения 47-й рискуют попасть в окружение и вынуждены отступать.Украинский военный блогер Юрий Бутусов подтверждает: "Российское командование атакует в первую очередь те бригады, которые имеют самое слабое управление и организацию". По его словам, туда постоянно отправляют подкрепления, но это не помогает. В результате таким подразделениям не удается удержать даже узкие рубежи.Такер пишет, что россияне атакуют "небольшими группами по три-четыре пехотинца, используя лесные полосы для укрытия от дронов, разведки позиций и наведения артиллерии или беспилотников"."Если им удается незаметно продвинуться вперед отрядом размером со взвод, пехота атакует украинские позиции. Таким образом они захватили несколько деревень", — поясняет журналист."Не готовы физически"Кроме того, ВСУ теряют преимущество в беспилотных системах. Работа украинских операторов БПЛА и радиоэлектронной борьбы не скоординирована, поэтому РЭБ часто глушит свои же дроны, сообщает Бутусов.Бойцы 47-й бригады рассказали, что к наступлению на Покровск Россия привлекла "сотни хорошо обученных операторов беспилотников". При этом использовали новую частоту, которую не могло глушить украинское оборудование, закупленное у Китая. Через некоторое время ВСУ сумели адаптироваться, но ряд позиций уже потеряли.В то же время Россия значительно увеличила возможности по радиоэлектронному подавлению беспилотников, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских командиров, действующих под Торецком. Бои идут уже на окраине этого города. Бойцы ВСУ признаются американской прессе: окружение населенного пункта — "вопрос времени и ресурсов".Как отмечает WP, если россиянам удастся взять Торецк, Покровск и Константиновку, то Киев рискует потерять остатки Донецкой Народной Республики, которые сейчас удерживает.Судя по отчетам западных корреспондентов и украинских военных блогеров, ВСУ страдают от нехватки вооружения, низкого морального духа и некомпетентного командования. Даже усиленная мобилизация не смогла это исправить — далеко не все новобранцы прошли подготовку и многие "физически не готовы к бою". На этом фоне главком ВСУ Александр Сырский заявляет: украинские подразделения успешно продолжают "удерживать позиции", а успехи россиян — "незначительные".

