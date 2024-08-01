https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

"Теперь все будет по-другому". К чему приведет появление F-16 на Украине

"Теперь все будет по-другому". К чему приведет появление F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024

"Теперь все будет по-другому". К чему приведет появление F-16 на Украине

Истребители F-16, которые Киев годами выпрашивал у НАТО, наконец добрались до Украины. Как это повлияет на ход конфликта — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:46

2024-08-01T14:46

2024-08-01T15:16

специальная военная операция на украине

украина

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Истребители F-16, которые Киев годами выпрашивал у НАТО, наконец добрались до Украины. Как это повлияет на ход конфликта — в материале РИА Новости."Вопрос выживания"Все сведения об F-16 на Украине пока неофициальные. В Сети есть фото и видео, на которых, как утверждают, запечатлен истребитель в небе над страной. Впрочем, установить геолокацию невозможно. Опубликовали также кадр, на котором "файтер" виден над городской ратушей Львова, но подлинность этого снимка не подтверждена.Times сообщает о шести самолетах на Украине. Bloomberg отмечает, что пока неясно, готовы ли их экипажи к боевым заданиям. По данным Telegraph, украинские F-16 уже успели применить в качестве средства противовоздушной обороны.В Киеве отказываются что-либо комментировать. "Для нас это вопрос выживания", — объяснил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.По мнению экспертов, несколько истребителей ничего не изменят. Пока они произвели лишь пропагандистский эффект."Это знаменательная веха, которая значительно поднимет моральный дух Украины", — пишет специалист по военной авиации Томас Ньюдик.Заграница поможет?Правда, морально-психологический фон для ВСУ может ухудшиться, если авиапарк американских машин внезапно поредеет. Незадолго до передачи истребителей Киеву российские военные нанесли серию результативных ударов по украинским аэродромам подскока далеко за линией фронта. Были уничтожены самолеты и вертолеты. Отличилась межвидовая связка: беспилотник-разведчик плюс расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер". Если эти или другие методы сработают против F-16, Москва одержит важную медийную победу, признают на Западе. Желающих поохотиться много: за уничтожение американских боевых самолетов в России объявили награду в 15 миллионов рублей.Поэтому Киеву придется беречь дефицитные машины как зеницу ока. Среди возможных вариантов: оставшиеся с советских времен железобетонные укрытия (ЖБУ), быстрая передислокация, а также, по всей вероятности, использование аэродромов в европейских странах, перечисляет Ньюдик."На некоторых самолетах станут обучать летчиков за пределами Украины. <...> Вероятно, истребители после участия в боевых действиях смогут проходить техническое обслуживание за рубежом", — отмечает он.По его мнению, даже когда Украина получит много истребителей, подобная тактика сохранится."Например, было бы целесообразно поднимать в воздух самолеты без оружия с базы в соседней стране, приземляться на Украине, быстро их вооружать, дозаправлять, а после завершения миссии возвращаться обратно, возможно, опять с промежуточной посадкой. Это помогло бы обеспечить безопасность самолетов, а также балансировать на грани эскалации, которая так беспокоит Вашингтон и некоторых его союзников по НАТО", — рассуждает Ньюдик.Очевидно, это повысит ставки в военном конфликте: в МИД России уже указывали, что появление у Киева истребителей, способных нести ядерное оружие, рассматривается Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере."Россияне очень хороши"Если Украина получит все F-16, которые обещали Зеленскому западные партнеры, это станет серьезной боевой силой. Речь идет о полусотне машин: 24 — из Нидерландов, 19 — из Дании. Кроме того, свою лепту собираются внести Бельгия, Норвегия и, вероятно, Греция. Поставки растянутся на несколько лет. До конца года ждут 20 истребителей.Модификации далеко не самые новые. Во многом этот самолет уступает российским машинам того же поколения. Однако у F-16 есть существенное преимущество: он совместим с американским оружием, создающим значительную угрозу.Здесь кроется главная интрига: возможности "повитряных сил" зависят от ракет, которые предоставит Пентагон. По данным СМИ, США уже согласились дать AGM-88 HARM класса "воздух — земля", AMRAAM и AIM-9X категории "воздух — воздух", высокоточные комплексы наведения для бомб, а также бомбы малого диаметра. Однако эти вооружения имеют версии с различной дальностью действия. Также может сыграть роль политический фактор — например, запрет наносить удары вглубь России.F-16 на Украине, скорее всего, предстоит решать три основные задачи, пишет Independent со ссылкой на Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне:"Они способны оказать некоторое влияние", — говорит Борсари. Однако "чудо-оружием", которое принесет Киеву победу, не станут, констатирует глава ВВС США в Европе Джеймс Хеккер."И дело не только в том, что это Украина. Просто (российские) интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, с которыми они сталкиваются, очень хороши", — поясняет он.При этом дозированность поставок позволят Москве подобрать противоядие. Как отмечали военные эксперты, западное оружие в руках ВСУ наносит существенный урон на первых порах, но затем эффективность снижается — "русские быстро учатся". Не исключено, что история повторится и в этот раз. Как бы то ни было, F-16 в небе над Львовом не стал сюрпризом для российских военных, которые все это время, что называется, "не ждали, а готовились".

https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html

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украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины