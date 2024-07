https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html

"У нас всего один шанс". Как Россия сломала западную военную доктрину

"У нас всего один шанс". Как Россия сломала западную военную доктрину

"У нас всего один шанс". Как Россия сломала западную военную доктрину

Американское оружие очень быстро теряет силу на поле боя, жалуются в ВСУ. От некоторых дорогостоящих боеприпасов и вовсе пришлось отказаться. За счет чего российским военным удается купировать угрозу

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Американское оружие очень быстро теряет силу на поле боя, жалуются в ВСУ. От некоторых дорогостоящих боеприпасов и вовсе пришлось отказаться. За счет чего российским военным удается купировать угрозу — в материале РИА Новости.Дорого и неэффективноУкраинцы начали применять управляемые 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur летом 2022-го. Это дорогостоящий — 100 тысяч долларов за каждый — и очень точный боеприпас. Киев публиковал видео, на которых якобы с помощью этого изделия выбивал российскую технику.Со временем хвастаться стало нечем. По данным The Washington Post, если еще в начале 2023-го 50% выстрелов попадали в цель, то в следующие месяцы показатель упал до десяти. В результате США прекратили поставки "Эскалибуров" на Украину. Но еще до этого сами артиллеристы ВСУ перестали их применять.Реактивную систему залпового огня HIMARS, некогда потрепавшую российские тылы, все еще используют, однако ее эффективность существенно снизилась. Теперь ВСУ вынуждены расходовать недешевые ракеты по менее приоритетным целям, поскольку по крупным стало значительно сложнее попасть. The Washington Post приводит рассказ неназванного украинского комбата, который в 2023-м с помощью беспилотника наблюдал, как ракеты HIMARS одна за другой "пролетают мимо цели" в Бахмуте (Артемовске)."Мы обучили патоген"В той или иной степени похожая судьба постигла и другие западные системы — например, корректируемые авиабомбы JDAM. Причина — российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые значительно снизили точность боеприпасов с GPS-наведением.Эффективность сохраняет бомба малого диаметра GBU-39, которую сложно засечь и перехватить из-за небольшой площади ее поверхности. А также — европейские ракеты Storm Shadow / SCALP, которые вместо GPS используют другие навигационные системы, включая встроенную карту. Но и в борьбе с ними у россиян есть успехи, признают западные СМИ."Русские стали очень, очень хороши", — приводит The Wall Street Journal слова замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильяма Лапланте, прокомментировавшего постановку помех для высокоточных боеприпасов.Способность ВС России к быстрой адаптации отмечал еще экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заявлял о "войне одного шанса", поскольку западные системы вооружений очень быстро становятся ненужными, писало Politico.Играют роль и объемы поставок: Украина получает "слишком мало и слишком поздно", что не дает добиться решающего преимущества на поле боя. В результате российский военный организм вырабатывает иммунитет."Если вы будете еженедельно вводить антибиотик через капельницу, вы фактически обучите патоген — и мы это сделали", — цитирует WSJ Эдварда Стрингера, экс-начальника оперативного отдела Министерства обороны Великобритании.Со своей стороны, Украина тоже пытается участвовать в этой игре в кошки-мышки и ищет способы противодействия российской РЭБ. Но заставить партнеров быстро обновлять свои системы не так просто."Проблема многих западных оборонных компаний по сравнению с российскими производителями в том, что у них нет такого же чувства срочности", — говорит военный эксперт Роб Ли.Киев обвиняет европейские и американские структуры в неповоротливости — те обиженно отвечают, что делают все возможное. Но, кажется, лукавят.Старые лучшеКак пишет WSJ, США не хотят передавать Киеву новейшие системы вооружений, поскольку опасаются, что Россия выработает средства противодействия. Вашингтон при этом держит в уме Китай, который называют главным конкурентом в действующей Стратегии национальной безопасности США. В Пентагоне уверены, что Пекин получает информацию о происходящем на поле боя и, скорее всего, перенимает опыт российской армии.Издание отмечает: на протяжении десятилетий западные военные были убеждены, что точность вооружений сможет обеспечить победу над врагом, у которого есть преимущества в численности личного состава и количестве обычных снарядов. Однако до начала конфликта на Украине эту доктрину негде было проверить. Как выясняется теперь, она ошибочна.Не массовые, но дорогие и сложные виды вооружений обеспечивали превосходство над армией Саддама Хусейна или боевиками ИГИЛ*. Но есть большие сомнения, что это сработает против России и Китая.В НАТО заговорили о "непреходящем значении старых неуправляемых снарядов"."Они невосприимчивы к любым помехам и попадут в цель независимо от средств радиоэлектронной борьбы", — сказал постоянный секретарь Министерства обороны Финляндии Эса Пулккинен. Отметим, что на сегодняшний день весь западный ОПК не может обеспечить ими одну только Украину. У России и ее союзников и здесь явное преимущество.Киев не смущает, что ситуация с западным оружием раз за разом заканчивается одинаково, и просит еще. Так, министр обороны страны Рустем Умеров заверил американских журналистов, что Украина "способна победить". "У нас есть план. И мы публично озвучиваем то, что нам нужно больше оружия", — заявил он.Судя по всему, особую ставку на Банковой делают на истребители F-16, которые должны обеспечить превосходство в воздухе. Но, кажется, принцип "мало и поздно" сработает и здесь: Зеленский требует от партнеров 128 машин, однако те готовы поставить порядка 20, причем неизвестно, когда именно. Не исключено, что применение F-16 станет для российских сил не более чем очередной "прививкой".

украина

