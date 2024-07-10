https://ria.ru/20240710/f-16-1958665727.html

Зеленский призвал Запад передать Украине 128 истребителей F-16

Зеленский призвал Запад передать Украине 128 истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024

Зеленский призвал Запад передать Украине 128 истребителей F-16

Западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало, Киеву требуются еще более сотни таких машин, заявил Владимир Зеленский, выступая в США в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:58

2024-07-10T07:58

2024-07-10T08:01

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

нато

f-16

вооруженные силы украины

сергей лавров

рональд рейган

россия

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало, Киеву требуются еще более сотни таких машин, заявил Владимир Зеленский, выступая в США в первый день саммита НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ранее в интервью РИА Новости, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя. "Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто", - сказал Зеленский во время выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне. Зеленский затребовал 128 истребителей, что, по его словам, равно тому общему количеству, которое есть у "партнеров" Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240710/abrams-1958665103.html

https://ria.ru/20240709/niderlandy-1958642653.html

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владимир зеленский, нато, f-16, вооруженные силы украины, сергей лавров, рональд рейган, россия, украина, вашингтон (штат)