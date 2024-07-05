https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html

"Очень плохой день для ВСУ". Россия показала, как будет уничтожать F-16

"Очень плохой день для ВСУ". Россия показала, как будет уничтожать F-16 - РИА Новости, 05.07.2024

"Очень плохой день для ВСУ". Россия показала, как будет уничтожать F-16

Вооруженные силы России нанесли серию успешных ударов по военным аэродромам в ближнем тылу ВСУ, поразив самолеты и вертолеты. О важности события в свете... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:02

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Вооруженные силы России нанесли серию успешных ударов по военным аэродромам в ближнем тылу ВСУ, поразив самолеты и вертолеты. О важности события в свете предстоящих поставок истребителей F-16 — в материале РИА Новости.Невосполнимые потериВ результате ракетного удара по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области украинские воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29, боеприпасы к нему и автомобили инженерной службы, сообщило в четверг Минобороны России.Это третий подобный эпизод с начала недели. Днем ранее стало известно, что на стоянке в Полтаве поражен вертолет Ми-24.Однако самый результативный удар российские военные нанесли во вторник: на аэродроме Миргород в Полтавской области “накрыли” сразу несколько бортов. Согласно заявлению Минобороны, пять действующих истребителей Су-27 уничтожено, еще два, стоявших на ремонте, повреждены.Украинская сторона признает потери, но утверждает, что их “гораздо меньше”. Об этом, в частности, заявил бывший спикер воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, Россия “ежедневно лупит” по украинским аэродромам, и ВСУ, чтобы ее обмануть, используют различные средства, в том числе макеты летательных аппаратов. Один из таких, изображающий штурмовик Су-25, возможно, попал на видео из Долгинцева. Кроме того, на аэродроме Миргород можно рассмотреть полноразмерные изображения самолетов, нарисованных на стоянке. Не помогло.Как бы то ни было, судя по видео, на стоянке находилось сразу шесть самолетов. После удара кассетным боеприпасом один из них загорелся. Что с остальными, точно не известно.“Максимально ***** (плохой. — Прим. ред.) день”, — констатировал один из популярных украинских телеграм-каналов.Результативная связкаВо всех трех случаях сработала связка “дальний разведывательный беспилотник — расчет оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер”. По крайней мере в Миргороде и Полтаве применялась кассетная боевая часть.Украинские источники возмущаются: перед ударом по Миргороду российский дрон находился в небе над аэродромом несколько часов. То же самое произошло в Полтаве. Судя по всему, средств ПВО на прикрытие этих районов у ВСУ не хватает.Долгинцево — в 70 километрах от линии фронта, Миргород — в 150. По мнению военных экспертов, украинские летчики использовали площадки как аэродромы подскока — вероятно, для быстрой дозаправки. В этот момент их и удалось подловить. Системность такой работы позволяет предполагать, что охотой за авиацией Украины занимается специальная межвидовая оперативная группа.Отметим, что по той же схеме российские ракетчики еще в марте уничтожили два вертолета ВСУ на площадке подскока: беспилотник выявляет цель, после чего удар наносят кассетным боеприпасом.“Су” пишем, F-16 в умеНе исключено, что в Миргороде и Долгинцево прошла репетиция борьбы с F-16.“Это зримое доказательство того, что ждет западные самолеты, если они будут поставлены на Украину — а они, скорее всего, будут поставлены. Российская армия продемонстрировала, что может эффективно уничтожать такую технику уже в пунктах базирования”, — заявил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев агентству Sputnik.Напомним, в начале июля Нидерланды одобрили поставки 24 таких самолетов Украине. Летчики ВСУ тем временем заканчивают обучение на Западе.Как отмечает Forbes, украинские силы имеют доступ к примерно 20 крупным авиабазам, десяткам более мелких аэродромов и даже к взлетно-посадочным полосам на шоссе, разбросанным по всей стране.Одно из возможных мест базирования F-16 — аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. До границы с Россией — 540 километров. “Искандером” не достать. Однако эта авиабаза регулярно подвергается атакам российских вооруженных сил, в том числе комбинированным — с использованием крылатых ракет и беспилотников. Кроме того, несколько раз удары наносили гиперзвуковыми “Кинжалами”, которые прорывали противовоздушную оборону объекта.По некоторым данным, украинские самолеты могут прятать в железобетонных укрытиях, оставшихся с советских времен, а также уводить на аэродромы европейских стран. Но даже без этих мер поразить истребители на удаленных базах будет сложно: подлетное время крылатых ракет и тем более “Гераней” слишком велико, так что технику можно вывести из-под удара.Но аэродромы подскока американским “файтерам”, скорее всего, тоже понадобятся. Вряд ли это будут площадки в ближнем тылу — такие как Кульбакино и Долгинцево, расположенные в 50-70 километрах от линии фронта. Туда успешно прилетали не только “Искандеры”, но и “Ланцеты”. А вот Миргород мог бы подойти.“На любой самолет, в том числе F-16, можно установить подвесные топливные баки и летать на большую дистанцию. С другой стороны, очевидно, что аэродромы подскока существенно облегчат им работу”, — объясняет военный эксперт Сергей Денисенцев.“Новое наступление”Похоже, результаты агрессивной мобилизации вселили уверенность во Владимира Зеленского, который вновь заговорил о наступлении — живая сила есть, осталось лишь ее вооружить.Если эти намерения серьезны, то, возможно, Киев и союзники попробуют применить западную наступательную концепцию AirLand Battle — “воздушно-наземная операция”. Для этого им необходимо завоевать превосходство в воздухе. С этой целью ВСУ пытаются выбивать российскую ПВО. В случае успеха в дело и вступят F-16.Впрочем, пока это лишь спекуляции — возможности, которые получат Воздушные силы Украины, не ясны. Неизвестно, когда и в каком количестве передадут американские истребители. “Сложно сказать, как планируют использовать F-16. Это зависит от того, сколько их поставят, какое вооружение дадут. Если они будут наносить удары по целям ПВО — это одна тактика, если запускать крылатые ракеты — другая, если применять управляемые бомбы — третья”, — говорит Денисенцев.До сих пор все западные поставки описывались выражением “слишком мало, слишком поздно”. Тем не менее дым над Миргородом намекает: российские военные готовятся к любому развитию событий.

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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины