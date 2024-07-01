https://ria.ru/20240701/minoborony-1956762482.html

Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины - РИА Новости, 02.07.2024

Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину, сообщила уходящая в отставку министр обороны... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-01T23:52

2024-07-01T23:52

2024-07-02T01:13

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ГААГА, 1 июл - РИА Новости. Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", — говорится в опубликованном в понедельник письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.Ранее в минобороны Нидерландов обещали поставить первую партию F-16 Украине по завершению лета.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html

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в мире, нидерланды, украина, сергей лавров, нато, россия