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Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины - РИА Новости, 02.07.2024
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23:52 01.07.2024 (обновлено: 01:13 02.07.2024)
https://ria.ru/20240701/minoborony-1956762482.html
Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины
Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины - РИА Новости, 02.07.2024
Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины
Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину, сообщила уходящая в отставку министр обороны... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T23:52
2024-07-02T01:13
в мире
нидерланды
специальная военная операция на украине
украина
сергей лавров
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ГААГА, 1 июл - РИА Новости. Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен.&quot;Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину&quot;, — говорится в опубликованном в понедельник письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.Ранее в минобороны Нидерландов обещали поставить первую партию F-16 Украине по завершению лета.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
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в мире, нидерланды, украина, сергей лавров, нато, россия
В мире, Нидерланды, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия
Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

Минобороны Нидерландов: власти разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 1 июл - РИА Новости. Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«

"Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", — говорится в опубликованном в понедельник письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.

Ранее в минобороны Нидерландов обещали поставить первую партию F-16 Украине по завершению лета.
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По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаСергей ЛавровНАТОРоссия
 
 
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