https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

"США призывают: прячьтесь". Украинцев лишают последних надежд на спасение

"США призывают: прячьтесь". Украинцев лишают последних надежд на спасение - РИА Новости, 08.06.2024

"США призывают: прячьтесь". Украинцев лишают последних надежд на спасение

Мобилизация на Украине набирает обороты. Законных возможностей избежать призыва все меньше. Впрочем, даже бронь спасает не всегда. Как люди сопротивляются... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:08

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Мобилизация на Украине набирает обороты. Законных возможностей избежать призыва все меньше. Впрочем, даже бронь спасает не всегда. Как люди сопротивляются драконовским мерам — в материале РИА Новости."Они приходят каждый день""Я хочу мирного соглашения. Я не хочу воевать, мои друзья не хотят", — признается журналистам The Times украинец по имени Андрей. Только что ему с большим трудом удалось перебраться в Румынию горными тропами.Корреспонденты, посетившие приграничные районы Украины, рассказывают о большом количестве мужчин, пытающихся с риском для жизни бежать из страны. В том числе через Тису, которую окрестили "рекой смерти" из-за десятков утонувших.Жители здешних сел уже привыкли к незнакомым молодым людям на улице. "Они приходят сюда каждый день", — говорят местные. Поток не прекращается, несмотря на то что пограничники ужесточили контроль."Пускают в ход зубы"Как и Андрей, миллионы украинцев не хотят идти в окопы. Но Киев не желает их слушать. Отлов мужчин на улицах ужесточается. Теперь в этом участвует и патрульная полиция, а не только представители территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов).Продолжаются стычки. Иногда очевидцам удается отбить рекрута. Нередко за мужчин вступаются женщины. Так, жительница Херсона укусила сотрудника полиции, пытаясь спасти сына. А киевлянки буквально вырвали земляка из рук патрульных, которого уже почти посадили в полицейскую машину. Видео жесткого задержания на улицах украинской столицы снимают все чаще.Народный депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что теперь командам ТЦК можно применять силу, если жертва сопротивляется. Хотя закон разрешает это только полиции. Однако де-факто люди в камуфляжной форме давно прибегают к насилию. И, кажется, окончательно перестали сдерживаться. В житомирской больнице скончался мужчина, которого доставили из местного центра комплектования со множественными травмами. По версии военкомов, увечья он получил в приступе эпилепсии. И вообще, мол, был пьян. Общественность не поверила: заподозрила избиение до смерти. На фоне протестов прокуратура возбудила дело об убийстве.Аспиранты, многодетные, инвалидыВласти закрывают последние лазейки. Отправка на фронт грозит даже тем, кому полагалась бронь. Так, многодетным мужчинам отныне придется заверять у нотариуса то, что они на самом деле содержат своих детей. Иначе отсрочку не дадут. Отметим, что в последнее время многодетные матери-одиночки и женщины-инвалиды пользовались большой популярностью у украинцев: фиктивные браки позволяли получить бронь или выехать за границу.Кроме того, рекордное число молодых людей поступает в аспирантуру — это позволяет избежать призыва. Но если раньше проходной балл по английскому и тесту общей компетенции был 130 и 100 соответственно, то сейчас оба — 150.Украинцев возмущало, что на фронт не забирают подготовленных мужчин — полицейских и спасателей. Эту несправедливость частично исправят. Кабинет министров принял постановление о бронировании только 50 процентов сотрудников ГСЧС (аналог российского МЧС). Стражей порядка лишили отсрочки от мобилизации, но предоставили им бронь. Впрочем, это еще предстоит утвердить."Укройтесь на месте"Не спасет и двойное гражданство — с июня и таких не выпускают за границу. В связи с этим посольство США в Киеве обратилось к согражданам, имеющим украинский паспорт, с заботливым предупреждением."Если вы находитесь на Украине и не можете покинуть страну, укройтесь на месте и подчиняйтесь всем распоряжениям. Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок в страну граждан США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство. Существует чрезвычайно высокий риск, что вас не пустят на выезд даже с паспортом США", — объяснили в дипмиссии.Таким образом, посольство прямо мешает пополнять ВСУ, что противоречит недавним заявлениям главы американской дипломатии Энтони Блинкена, который во время визита в Киев настоятельно призывал к расширению мобилизации.Оказывают давление и на украинцев, которые уже уехали в Европу: без регистрации в системе "Резерв+" не предоставят услуги за рубежом. Причем не только мужчинам. Например, консульство в Испании отказалось регистрировать новорожденного, поскольку его отец не показал документы об учете в военкомате.Похищения под аплодисментыБронь и раньше спасала далеко не всегда. Порой военкомы попросту игнорировали законные права людей, которых хватали на улицах. Оборонные предприятия (а там освобожден от призыва весь персонал) жалуются на то, что сотрудники ТЦК мобилизуют их работников во время сверки данных.Похожий случай произошел с украинским студентом, который учится в Саскачеванском университете в Канаде. В сентябре 2023-го его силой доставили в ТЦК в Тернопольской области и зачислили в войска. Молодой человек подал в суд, который встал на его сторону. В результате студента отпустили. У большинства же его собратьев по несчастью связей с Канадой нет, поэтому им приходится воевать.Судьбы простых украинцев, очевидно, неинтересны западным политикам — абсолютному большинству из них. На днях член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что "мобилизация на Украине — это похищение людей". Однако подобные голоса на Западе настолько редки, что приобретают статус маргинальных.В Европе же уверяют, что Украина "соответствует всем критериям для вступления в ЕС". А Зеленскому там в буквальном смысле рукоплещут. Кажется, того все устраивает.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

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в мире, украина, киев, энтони блинкен, сша, верховная рада украины, вооруженные силы украины