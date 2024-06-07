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В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией
В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией - РИА Новости, 07.06.2024
В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, сказала на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:15
2024-06-07T13:15
2024-06-07T14:20
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро."Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован. <…> Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновленную информацию по проведению реформ в этих странах. <…> Теперь решение за странами Евросоюза", — сообщила она.О намерении ЕК дать рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС сегодня писала газета Financial Times со ссылкой на источники.По информации издания, Брюссель решил сделать это, пока временным председателем Евросовета не стала Венгрия.Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС 1 июля. Ее полномочия в этом качестве продлятся шесть месяцев — до конца 2024 года.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022-го одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в блок.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди требований наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия, молдавия, в мире
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Молдавия, В мире
В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией
ЕК: постпреды стран ЕС согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной
БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
«
"Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован. <…> Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновленную информацию по проведению реформ в этих странах. <…> Теперь решение за странами Евросоюза", — сообщила она.
О намерении ЕК дать рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС сегодня писала газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, Брюссель решил сделать это, пока временным председателем Евросовета не стала Венгрия.
Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС 1 июля. Ее полномочия в этом качестве продлятся шесть месяцев — до конца 2024 года.
Владимир Зеленский
28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе
23 июня 2022-го одобрили предоставление Украине и Молдавии
статуса кандидатов на вступление в блок.
Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди требований наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.