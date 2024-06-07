https://ria.ru/20240607/ek-1951315706.html

В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией - РИА Новости, 07.06.2024

В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, сказала на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:15

2024-06-07T13:15

2024-06-07T14:20

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро."Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован. <…> Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновленную информацию по проведению реформ в этих странах. <…> Теперь решение за странами Евросоюза", — сообщила она.О намерении ЕК дать рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС сегодня писала газета Financial Times со ссылкой на источники.По информации издания, Брюссель решил сделать это, пока временным председателем Евросовета не стала Венгрия.Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС 1 июля. Ее полномочия в этом качестве продлятся шесть месяцев — до конца 2024 года.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022-го одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в блок.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди требований наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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украина, евросоюз, еврокомиссия, молдавия, в мире