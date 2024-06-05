https://ria.ru/20240605/kherson-1950602509.html

Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ

Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024

Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ

Жительница подконтрольного ВСУ Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:17

2024-06-05T11:17

2024-06-05T11:17

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жительница подконтрольного ВСУ Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына, сообщили в подконтрольной Киеву полиции региона. "Полицейские совместно с представителями ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкоматов - ред.) в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений... Препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", - говорится в материале, опубликованном на сайте управления национальной полиции Украины в Херсонской области. Полиция публикует фото пострадавшего полицейского. Как сообщили в украинской полиции, нападавшей грозит уголовная ответственность про статье об умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику при исполнении служебных обязанностей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Ранее в апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240515/kherson-1946203195.html

херсон

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, херсонская область , россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины