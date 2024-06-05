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Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kherson-1950602509.html
Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ
Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024
Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ
Жительница подконтрольного ВСУ Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:17
2024-06-05T11:17
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жительница подконтрольного ВСУ Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына, сообщили в подконтрольной Киеву полиции региона. "Полицейские совместно с представителями ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкоматов - ред.) в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений... Препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", - говорится в материале, опубликованном на сайте управления национальной полиции Украины в Херсонской области. Полиция публикует фото пострадавшего полицейского. Как сообщили в украинской полиции, нападавшей грозит уголовная ответственность про статье об умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику при исполнении служебных обязанностей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Ранее в апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20240515/kherson-1946203195.html
херсон
херсонская область
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херсон, херсонская область , россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ

В Херсоне женщина покусала полицейского, проверявшего документы у ее сына

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жительница подконтрольного ВСУ Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына, сообщили в подконтрольной Киеву полиции региона.
"Полицейские совместно с представителями ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкоматов - ред.) в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений... Препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", - говорится в материале, опубликованном на сайте управления национальной полиции Украины в Херсонской области. Полиция публикует фото пострадавшего полицейского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Как сообщили в украинской полиции, нападавшей грозит уголовная ответственность про статье об умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику при исполнении служебных обязанностей.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Ранее в апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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