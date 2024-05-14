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Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 14.05.2024 (обновлено: 20:42 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/blinken-1945995331.html
Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент
Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент - РИА Новости, 14.05.2024
Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Украина переживает критический момент, и подчеркнул, что расширение мобилизации в стране... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:31
2024-05-14T20:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
энтони блинкен
владимир зеленский
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Украина переживает критический момент, и подчеркнул, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением. Во время визита госсекретарь США выступил в одном из университетов Киева. "Мы встречаемся в критический момент", - сказал Блинкен, отметив продвижение российских войск в Харьковской области. Он добавил, что расширение мобилизации на Украине является "трудным, но необходимым" решением в этой ситуации. "Защитники, которые так отважно держат оборону больше двух лет, нуждаются в помощи, отдыхе. Это даст и то, и другое, насытив вооруженные силы дополнительными войсками, чтобы отбить превосходящие силы вторжения", - отметил Блинкен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html
https://ria.ru/20240315/ukraine-1933329778.html
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украина, россия, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент

Блинкен: Украина переживает критический момент, нужно расширение мобилизации

© AFP 2024 / Sergei SupinskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AFP 2024 / Sergei Supinsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Украина переживает критический момент, и подчеркнул, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением.
Во время визита госсекретарь США выступил в одном из университетов Киева.
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«
"Мы встречаемся в критический момент", - сказал Блинкен, отметив продвижение российских войск в Харьковской области.
Он добавил, что расширение мобилизации на Украине является "трудным, но необходимым" решением в этой ситуации.
«
"Защитники, которые так отважно держат оборону больше двух лет, нуждаются в помощи, отдыхе. Это даст и то, и другое, насытив вооруженные силы дополнительными войсками, чтобы отбить превосходящие силы вторжения", - отметил Блинкен.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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