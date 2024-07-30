https://ria.ru/20240730/ssha-1962945783.html

США ограничат использование ВСУ оружия, которым оснастят F-16, пишут СМИ

США ограничат использование ВСУ оружия, которым оснастят F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024

США ограничат использование ВСУ оружия, которым оснастят F-16, пишут СМИ

США ограничат использование Киевом оружия, которым оснастят истребители F-16, ему разрешат применять его на территории РФ "в ответ на атаки из-за границы",... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:29

2024-07-30T15:29

2024-07-30T15:29

россия

украина

киев

сергей лавров

александр шульгин

нато

f-16

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США ограничат использование Киевом оружия, которым оснастят истребители F-16, ему разрешат применять его на территории РФ "в ответ на атаки из-за границы", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По данным издания, США согласовали вооружение десятков отправляемых Киеву истребителей F-16 американскими ракетами и другим "передовым оружием". "Вашингтон ограничит использование Украиной предоставляемого США оружия для ударов по российской территории, как и в случае с другим вооружением", - пишет газета.Отмечается, что Киеву разрешат использовать его на территории РФ только "в ответ на атаки с той стороны границы". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в этом году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240720/piloty-1960946829.html

https://ria.ru/20240613/f-16-1952669996.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, сергей лавров, александр шульгин, нато, f-16, в мире