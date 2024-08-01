https://ria.ru/20240801/ukraina-1963326410.html

Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16

Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16 - РИА Новости, 01.08.2024

Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:10

2024-08-01T01:10

2024-08-01T08:16

в мире

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владимир зеленский

михаил подоляк

нато

f-16

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. "Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - заявил Подоляк в эфире национального телемарафона. Советник главы офиса Зеленского отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было. В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960615541.html

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