https://ria.ru/20240801/ukraina-1963326410.html
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16 - РИА Новости, 01.08.2024
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:10
2024-08-01T01:10
2024-08-01T08:16
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
михаил подоляк
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949421463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1c2b3f5754a27eb5bdc6adaa5f0819.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. "Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - заявил Подоляк в эфире национального телемарафона. Советник главы офиса Зеленского отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было. В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960615541.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949421463_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_f6b23faa4fc17ef107ae0fbd244475c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО, F-16
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16
Подоляк отказался комментировать информацию о появлении у ВСУ F-16