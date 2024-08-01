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Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16 - РИА Новости, 01.08.2024
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01:10 01.08.2024 (обновлено: 08:16 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963326410.html
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16 - РИА Новости, 01.08.2024
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:10
2024-08-01T08:16
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. "Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - заявил Подоляк в эфире национального телемарафона. Советник главы офиса Зеленского отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было. В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО, F-16
Украина отказалась комментировать сообщения о получении F-16

Подоляк отказался комментировать информацию о появлении у ВСУ F-16

© AP Photo / Virginia MayoИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита Владимира Зеленского. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
«
"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - заявил Подоляк в эфире национального телемарафона.
Советник главы офиса Зеленского отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякНАТОF-16
 
 
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