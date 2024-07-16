Рейтинг@Mail.ru
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16 - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 16.07.2024 (обновлено: 16:06 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16 - РИА Новости, 16.07.2024
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16
Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:40
2024-07-16T16:06
в мире
россия
сша
украина
энтони блинкен
f-16
f-15se
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/45/1559554524_0:8:3615:2041_1920x0_80_0_0_2f14f9c1a8e4391a33bbeb2488d16589.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин."Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - сообщил Потанин в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы группировки войск "Центр" получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении - по 500 тысяч рублей за порядка 17 подбитых "Абрамсов" и "Леопардов".На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240715/sovetnik-1959895155.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/45/1559554524_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_028782a35c6d5106deeade892e6f331a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, f-16, f-15se
В мире, Россия, США, Украина, Энтони Блинкен, F-16, F-15SE, Специальная военная операция на Украине
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16

Директор "ФОРЭС": награда за сбитый американский истребитель составит 15 млн руб

© Staff Sgt. Joshua DewberryАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Staff Sgt. Joshua Dewberry
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин.
«
"Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - сообщил Потанин в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы группировки войск "Центр" получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении - по 500 тысяч рублей за порядка 17 подбитых "Абрамсов" и "Леопардов".
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Ричард Кирлин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16
15 июля, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаЭнтони БлинкенF-16F-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала