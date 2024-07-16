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Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16 - РИА Новости, 16.07.2024
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16
Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:40
2024-07-16T14:40
2024-07-16T16:06
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин."Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - сообщил Потанин в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы группировки войск "Центр" получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении - по 500 тысяч рублей за порядка 17 подбитых "Абрамсов" и "Леопардов".На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240715/sovetnik-1959895155.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, f-16, f-15se
В мире, Россия, США, Украина, Энтони Блинкен, F-16, F-15SE, Специальная военная операция на Украине
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16
Директор "ФОРЭС": награда за сбитый американский истребитель составит 15 млн руб