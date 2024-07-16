https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html

Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16

Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16 - РИА Новости, 16.07.2024

Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16

Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:40

2024-07-16T14:40

2024-07-16T16:06

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f-16

f-15se

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин."Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - сообщил Потанин в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы группировки войск "Центр" получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении - по 500 тысяч рублей за порядка 17 подбитых "Абрамсов" и "Леопардов".На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240715/sovetnik-1959895155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, f-16, f-15se