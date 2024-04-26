https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным

"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным - РИА Новости, 26.04.2024

"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным

Малозаметные и быстрые беспилотники стали одним из самых смертоносных видов вооружений во время конфликта на Украине. Теперь, похоже, нашли наиболее эффективный РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:02

специальная военная операция на украине

технологии

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Малозаметные и быстрые беспилотники стали одним из самых смертоносных видов вооружений во время конфликта на Украине. Теперь, похоже, нашли наиболее эффективный способ борьбы с ними."...Если нет другого лома"Первую мировую аэропланы начали в качестве разведчиков. Затем превратились в бомбардировщики. Оказалось, что по-настоящему противостоять самолетам могут только другие самолеты. Так появились истребители. Сто лет спустя история повторяется — на этот раз с беспилотниками.Эффективность дронов на поле боя — особенно дешевых гражданских квадрокоптеров — стала сюрпризом в том числе для военачальников. Выяснилось, что небольшие устройства могут уничтожать очень дорогую технику — в том числе танки. А массовость позволяет применять их даже против отдельного солдата.Готовых средств борьбы не нашлось. Сбивать небольшие аппараты с помощью традиционной ПВО не так-то просто. К тому же слишком дорого: коптеры стоят несколько сотен долларов, а противоракеты — как минимум десятки тысяч.Защищаться пытаются с помощью РЭБ, антидроновых ружей и стрелкового вооружения. Но у всех видов противодействия есть свои недостатки и ограничения.На третий год конфликта на Украине стало понятно: чтобы завоевать господство в воздухе, необходима беспилотная истребительная авиация. И она уже формируется — как в российских войсках, так и в ВСУ.Посадить "Бабу-ягу"В Сети есть несколько видео, где российские мини-дроны атакуют большие сельскохозяйственные мультикоптеры, известные как “Баба-яга”. ВСУ нагружают их сразу несколькими снарядами различных типов — так что можно устраивать “ковровые бомбардировки”.Правда, в этих случаях воздушные цели выявляли случайно и оператор принимал решение уничтожить “Бабу-ягу” ценой собственного аппарата.Позже сообщили, что российские “дроноводы” специально устраивают охоту на вражеские БПЛА. А по данным СМИ, бой беспилотников уже включили в курсы подготовки в некоторых подразделениях российской армии.Кроме того, волонтеры разрабатывают специальные модификации для перехвата — например, дрон-таран. Особая конструкция должна уберечь его от разрушения при столкновении.Тестируют перехватчики с искусственным интеллектом. Они способны самостоятельно обнаруживать воздушную цель и нейтрализовать ее тем или иным способом — в частности, специальной сетью.Как отмечает Forbes, разработчики этих устройств вдохновляются спортивными состязаниями. В частности, DroneClash, когда устраивают бои между небольшими коптерами.Воздух, суша и водаВзгляд оператора обычного дрона направлен вперед и вниз, поэтому он не готов к бою с истребителем, который атакует сверху и сзади. Средств предупреждения об угрозе нет. В связи с этим в ВСУ пробуют сопровождать свои беспилотники типа “Баба-яга” квадрокоптерами, защищающими от российских перехватчиков, отмечает военный эксперт Самюэль Бенедетт.В ВСУ занимаются дронами-истребителями отчасти вынужденно, поскольку не хватает обычных систем ПВО. В Киеве утверждают, что создали аналог барражирующего боеприпаса “Ланцет” и готовы сбивать даже российские “Герани”. Пока не ясно, насколько это соответствует действительности.Кроме того, у ВСУ есть американские дроны-перехватчики Anvil. Результаты их применения не раскрываются “по соображениям секретности”.Воздушными боями дело не ограничивается. Известны случаи атаки украинских FPV-дронов на штурмовые наземные роботизированные платформы. А российские моряки Черноморского флота учатся с помощью БПЛА атаковать безэкипажные катера — для защиты своих кораблей. Таким образом, война беспилотников приобретает “межсредовой” характер.

https://ria.ru/20240418/war-1940365426.html

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технологии, украина, вооруженные силы украины