https://ria.ru/20230824/drony-1892096009.html

В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо

В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.08.2023

В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо

Военнослужащие и добровольцы батальона имени Маргелова научились сбивать небольшие дроны, сбрасывающие боеприпасы на мирных граждан, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:25

2023-08-24T21:25

2023-08-24T21:37

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие и добровольцы батальона имени Маргелова научились сбивать небольшие дроны, сбрасывающие боеприпасы на мирных граждан, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Во время встречи с главой государства он рассказал, что ВСУ сбрасывают с минидронов боеприпасы на мирных граждан. "Но с ними уже тоже научились бороться… И военные, и подразделения – у нас там батальон имени Маргелова есть добровольческий - …научились сбивать эти дроны. Когда они низко летят, обычное оружие, охотничье ружье", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html

россия

херсонская область

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Наталья Макарова

россия, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины, украина