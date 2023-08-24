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В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 24.08.2023 (обновлено: 21:37 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/drony-1892096009.html
В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо
В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.08.2023
В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо
Военнослужащие и добровольцы батальона имени Маргелова научились сбивать небольшие дроны, сбрасывающие боеприпасы на мирных граждан, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:25
2023-08-24T21:37
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие и добровольцы батальона имени Маргелова научились сбивать небольшие дроны, сбрасывающие боеприпасы на мирных граждан, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Во время встречи с главой государства он рассказал, что ВСУ сбрасывают с минидронов боеприпасы на мирных граждан. "Но с ними уже тоже научились бороться… И военные, и подразделения – у нас там батальон имени Маргелова есть добровольческий - …научились сбивать эти дроны. Когда они низко летят, обычное оружие, охотничье ружье", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
В батальоне имени Маргелова научились бороться с минидронами, заявил Сальдо

Сальдо: в батальоне имени Маргелова научились сбивать минидроны со взрывчаткой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Владимир Сальдо во время встречи
Владимир Путин и Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Владимир Сальдо во время встречи
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие и добровольцы батальона имени Маргелова научились сбивать небольшие дроны, сбрасывающие боеприпасы на мирных граждан, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Во время встречи с главой государства он рассказал, что ВСУ сбрасывают с минидронов боеприпасы на мирных граждан.
«
"Но с ними уже тоже научились бороться… И военные, и подразделения – у нас там батальон имени Маргелова есть добровольческий - …научились сбивать эти дроны. Когда они низко летят, обычное оружие, охотничье ружье", - сказал Сальдо.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр
23 августа, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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