https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926649225.html

Российский дрон "Умка" в районе Днепра сбил украинскую "Бабу Ягу"

Российский дрон "Умка" в районе Днепра сбил украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 11.02.2024

Российский дрон "Умка" в районе Днепра сбил украинскую "Бабу Ягу"

Российский дрон "Умка", сыграв роль истребителя, в ночном бою сбил тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Баба Яга" на херсонском направлении, в районе Днепра, РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T06:32

2024-02-11T06:32

2024-02-11T06:32

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев - РИА Новости. Российский дрон "Умка", сыграв роль истребителя, в ночном бою сбил тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Баба Яга" на херсонском направлении, в районе Днепра, рассказал РИА Новости командир расчета беспилотников группировки войск "Днепр" с позывным "Якорь". "Баба Яга" - это дрон, большой дрон. Сельскохозяйственный дрон, который сейчас набирает свою популярность с противоположенной стороны. "Баба Яга" при полете ночью на определенной высоте был сбит "Умкой". Это российский квадрокоптер - также ночной, с тепловизором, - который с помощью своего тепловизора и увидел данный аппарат ("Бабу Ягу"), нагревающиеся огромные, большие батареи, пять-шесть винтов, зависит от размера. И после чего (дрон "Баба Яга" - ред.) был сбит прямо с правой стороны Днепра", - сказал РИА Новости "Якорь". По словам военного, воздушные бои между российскими коптерами и коптерами противника случаются часто, когда российские операторы БПЛА сталкиваются в полете с вражескими, то стараются сбить их при помощи специального боевого маневрирования.

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия