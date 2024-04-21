https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

"Стало не до смеха". Кто удивил ВСУ на передовой

"Стало не до смеха". Кто удивил ВСУ на передовой - РИА Новости, 21.04.2024

"Стало не до смеха". Кто удивил ВСУ на передовой

Конфликт на Украине стал серьезным стимулом для развития новых видов вооружений и эволюции уже привычных. И почти сразу эти изобретения, порой весьма... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:01

специальная военная операция на украине

россия

красногоровка

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Конфликт на Украине стал серьезным стимулом для развития новых видов вооружений и эволюции уже привычных. И почти сразу эти изобретения, порой весьма причудливые, обкатываются в бою.Царь-мангалНа Западе уже не так внимательно следят за боевыми действиями, но некоторые события производят настоящий фурор в соцсетях. Одно из таких — появление особенного российского танка под Красногоровкой.Необычный вид машины, полностью покрытой железными листами, сперва вызывал насмешки: у нас его прозвали "царь-мангал" (мангалами в шутку называют решетки для защиты техники от дронов). В англоязычных источниках — "танк-черепаха". Но на деле все оказалось не так весело для ВСУ."Танк-черепаха" — да, тот, над которым все смеялись, — довозит российские войска к центру западной Красногоровки под интенсивным огнем украинской артиллерии и неповрежденным возвращается на базу. Вообще не смешно. Где украинские солдаты?" — написал в сети X немецкий журналист Юлиан Репке.К публикации он приложил ролик с украинских ресурсов с мелодией из "Шоу Бенни Хилла" и задался вопросом, зачем там веселая музыка. Журналист также отметил, что самодельная обшивка машины выдержала прямое попадание кассеты от кластерного боеприпаса. Никто из десанта, ехавшего на броне, не пострадал.И это основная задача подобной техники — довезти пехоту до точки высадки под плотным огнем. Более того, на крыше машины установлены средства радиоэлектронной борьбы для защиты от БПЛА.Конечно, за это приходится платить — защитные листы существенно ограничивают возможность разворачивать башню. Однако в полной мере этот недостаток мог бы сказаться в прямом танковом бою, что для нынешнего конфликта большая редкость.Это не первый случай, когда ситуативное решение не воспринимают всерьез. Например, в украинских соцсетях долго смеялись над наваренными на танки решетками. Однако летом 2023-го точно такие же "мангалы" появились и на технике ВСУ.Более того, эту практику перенимают и в других горячих точках: израильская армия таким образом усиливает защиту танков "Меркава".Война дроновПодобные хитрости стали прямым ответом на главное нововведение этого конфликта —повсеместное применение дронов. Если в первые месяцы все ограничивалось турецкими "Байрактарами", на которые быстро удалось найти управу, то сейчас и Россия, и Украина активно используют для выполнения самых разных задач множество типов БПЛА:Такая классификация весьма условна, но она помогает представить, насколько сильно развилась конкретная технология, сумевшая доказать свою эффективность. "Сбросы" и FPV-дроны уже де-факто бросили вызов артиллерии, хотя "богам войны" уступают и в дальности, и в мощности, и в массовости, и в скорострельности. За одну минуту гаубица может выпускать семь-восемь снарядов, улетающих на десятки километров, — для оператора дрона такие показатели недосягаемы.Однако это компенсируется точностью самих беспилотников. Поэтому Киев на фоне острой нехватки снарядов делает ставку на FPV-коптеры.ДронотанкиВ России выпуск FPV также поставлен на поток, причем нередко этим занимаются частные конструкторские бюро или просто отдельные волонтеры. Производство довольно простое — достаточно 3D-принтера.Кроме того, неравнодушные помогают военным и другими изобретениями: за два года создали различные системы РЭР и РЭБ (радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы), антидроновые ружья, даже глушилки терминалов Starlink.А с недавних пор российские войска впервые в военной истории применили еще одно частное ноу-хау: штурмовые наземные дроны."Они обеспечили подавление позиций противника с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат. В ходе боевого применения показали хорошие результаты. Смогли работать даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники", — сообщил у себя в Telegram-канале один из спонсоров проекта, военный эксперт Борис Рожин.Новую платформу назвали НРТК (наземный роботехнический комплекс) "Курьер". Помимо АГС-17, на нее также можно устанавливать различные пулеметы и средства РЭБ. По сути, это модульная платформа, которую довольно просто оборудовать под конкретные боевые задачи.Подобные разработки показывают, что полученный российской армией колоссальный опыт станет серьезным подспорьем для дальнейшего развития вооружений.

https://ria.ru/20240417/caesar-1940424381.html

россия

красногоровка

украина

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, красногоровка, украина, вооруженные силы украины